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يوم الأحد 04 مارس 2018
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بعد لقاء محافظ البنك المركزي بأعضاء المكتب التنفيذي لكونكت .. لجنة مشتركة لتبادل المعلومات ومطالب المؤسسات
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الإقتصادي
بعد لقاء محافظ البنك المركزي بأعضاء المكتب التنفيذي لكونكت .. لجنة مشتركة لتبادل المعلومات ومطالب المؤسسات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

التقى يوم الأربعاء الفارط بمقر البنك المركزي التونسي السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي بالسيد طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وأعضاء المكتب التنفيذي للكنفدرالية، وتم استعراض تطور اهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد والرهانات التي يواجهها الاقتصاد الوطني على المدى القصير والمتوسط.
وقد ارتكزت مقترحات كونكت على أهمية تطوير سبل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد وتراجع قيمة الدينار التونسي وتأثيره على تكاليف المؤسسات وتوازناتها المالية واصلاح قانون الصرف ورقمنة نظام الاستخلاص والخدمات المصرفية وتعزيز استعمال خطوط التمويل وتطوير التمويل التشاركي في تونس وتدعيم منظومة المعلومات والاتصال بين الهياكل المالية والمؤسسات الاقتصادية. وستتولى لجنة مشتركة بين البنك المركزي التونسي وكفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت متابعة تبادل المعلومات ومقترحات ومطالب المؤسسات.

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الإقتصادي
بعد لقاء محافظ البنك المركزي بأعضاء المكتب التنفيذي لكونكت .. لجنة مشتركة لتبادل المعلومات ومطالب المؤسسات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

التقى يوم الأربعاء الفارط بمقر البنك المركزي التونسي السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي بالسيد طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وأعضاء المكتب التنفيذي للكنفدرالية، وتم استعراض تطور اهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد والرهانات التي يواجهها الاقتصاد الوطني على المدى القصير والمتوسط.
وقد ارتكزت مقترحات كونكت على أهمية تطوير سبل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد وتراجع قيمة الدينار التونسي وتأثيره على تكاليف المؤسسات وتوازناتها المالية واصلاح قانون الصرف ورقمنة نظام الاستخلاص والخدمات المصرفية وتعزيز استعمال خطوط التمويل وتطوير التمويل التشاركي في تونس وتدعيم منظومة المعلومات والاتصال بين الهياكل المالية والمؤسسات الاقتصادية. وستتولى لجنة مشتركة بين البنك المركزي التونسي وكفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت متابعة تبادل المعلومات ومقترحات ومطالب المؤسسات.

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اشترى ديوان الحبوب التونسي نحو 67 ألف طن من قمح الطحين اللين و50 ألف طن من الشعير للتوريد من منشآت خيارية في...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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