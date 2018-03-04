بعد لقاء محافظ البنك المركزي بأعضاء المكتب التنفيذي لكونكت .. لجنة مشتركة لتبادل المعلومات ومطالب المؤسسات

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التقى يوم الأربعاء الفارط بمقر البنك المركزي التونسي السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي بالسيد طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وأعضاء المكتب التنفيذي للكنفدرالية، وتم استعراض تطور اهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد والرهانات التي يواجهها الاقتصاد الوطني على المدى القصير والمتوسط.
وقد ارتكزت مقترحات كونكت على أهمية تطوير سبل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد وتراجع قيمة الدينار التونسي وتأثيره على تكاليف المؤسسات وتوازناتها المالية واصلاح قانون الصرف ورقمنة نظام الاستخلاص والخدمات المصرفية وتعزيز استعمال خطوط التمويل وتطوير التمويل التشاركي في تونس وتدعيم منظومة المعلومات والاتصال بين الهياكل المالية والمؤسسات الاقتصادية. وستتولى لجنة مشتركة بين البنك المركزي التونسي وكفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت متابعة تبادل المعلومات ومقترحات ومطالب المؤسسات.
التقى يوم الأربعاء الفارط بمقر البنك المركزي التونسي السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي بالسيد طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وأعضاء المكتب التنفيذي للكنفدرالية، وتم استعراض تطور اهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد والرهانات التي يواجهها الاقتصاد الوطني على المدى القصير والمتوسط.
وقد ارتكزت مقترحات كونكت على أهمية تطوير سبل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد وتراجع قيمة الدينار التونسي وتأثيره على تكاليف المؤسسات وتوازناتها المالية واصلاح قانون الصرف ورقمنة نظام الاستخلاص والخدمات المصرفية وتعزيز استعمال خطوط التمويل وتطوير التمويل التشاركي في تونس وتدعيم منظومة المعلومات والاتصال بين الهياكل المالية والمؤسسات الاقتصادية. وستتولى لجنة مشتركة بين البنك المركزي التونسي وكفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت متابعة تبادل المعلومات ومقترحات ومطالب المؤسسات.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018