بتاسيس مخبر «FabLab» بقابس .. اورونج تونس تكرّس العدالة الجهوية في التكنولوجيات الحديثة

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04 مارس 2018
منذ سنوات طرحت الحكومات المتعاقبة شعار «التمييز الايجابي» بين الجهات لالغاء التفاوت الجهوي الا ان هذا الشعار بقي حبرا على ورق وبقي التفاوت بين الجهات عقدة تؤنب ضمير التونسيين جراء عدم تكافؤ الفرص بين كل ابناء تونس والحضوة الخاصة لابناء الجهات الساحلية.
«اورونج تونس» كسرت هذا الحاجز وكرست التمييز الايجابي بين الجهات وفرت الفرصة لابناء المناطق الداخلية للتمتع بخبرة اورونج في التعامل مع التكنولوجيات الحديثة من خلال عديد المبادرات في كل الجهات الداخلية لتونس بل في اقاصي البلاد في مناطق لم تعترف بها حتى «الطوبوغرافيا» لتذكر اسماءها على الخريطة.
أول «فاب لاب» خارج العاصمة
في سنة 2015 وببادرة من ارونج تونس و مؤسسة اورونج للأعمال الخيرية و بالتعاون مع الجمعية التونسية «الشبان و العلم» تم بجهة حي الخضراء بالعاصمة تدشين اول «فاب لاب» متضامن في تونس وبعد ثلاث سنوات واثر دراسات مستفيضة ومتابعة دقيقة لمدى شغف الشبان بالعلم والتكنولوجيات الحديثة ليستقر قرار اورونج تونس على فتح اول «فاب لاب» خارج العاصمة استفادت منه مدينة الحناء قابس وتم تركيزه في المعهد النموذجي بالجهة وقد دشنه اول امس كل من وزير تكنولوجيات الاتصال انور معروف ومدير عام اورونج تونس تيري مايي ومديرة العلاقات الخارجية باورونج اسماء النيفر وشهاب بودن رئيس الجمعية التونسية «الشّبان والعلم» وبحضور والي قابس في اجواء خمتميزة زادتها فرحة ابناء المعهد واوليائهم ومدرسيهم ومدير المؤسسة التربوية بهذا الانجاز سعادة واكدت فضل اورونج تونس على شبان تونس والتزامها المجتمعي بخدمتهم حيثما كانوا وتوفير اسباب الاخذ بالتكنولوجيات الحديث ومواكبة العصر فقد تسعف الظروف بلادنا في ولادة مهندسين ومخترعين يرفعون عن اقتصادها الغمة وييزلون عن بادهم الازمة ويضعونها على طريق الامم المتقدمة خاصة ان الانجاز الكبير يبدا بخطوة صغيرة لا يهم حجمها بل المهم عزيمة من يقف وراءها في المتابعة وتذليل الصعاب والاكيد ان اورنج تونس لن تدخر جهدا في رفع كل الصعاب امام شبان تونس للحاق بركب شبان الدول المتقدمة.
فضاء للتصنيع الرقمي مفتوح للجميع
هذا المركز هو فضاء رقمي موجّه للابتكار و تبادل الافكار بين الشبان المنضوين تحت لوائه ويحتوي على اخر الاصدارات التكنولوجية، ويسمح للشبان وكذلك المهتمين والمولعين بالتكنولوجيا الرقميّة في جهة قابس والجنوب التونسي من إنتاج و تجسيد الأفكار وتجسيمها على أرض الواقع بالاعتماد على وسائل رقميّة مستحدثة، كما أنه مفتوح على ذمة الجميع سواء من حاملي المشاريع الناشئة اوالطلبة والتلاميذ والشّبان المولعين بعالم الابتكار الرقمي ممّن تتوفر لديهم روح المبادرة والإبداع. ويحتوي هذا الفضاء على أحدث الأجهزة الرقميّة على غرار طابعات ثلاثيّة الأبعاد ووحدات تقطيع ليزرية ووحدات مسح ضوئي ثلاثية الأبعاد إلى جانب أجهزة رقميّة أخرى تساعد على تجسيد الأفكار وتجسيم النماذج المبتكرة، وهي أجهزة رقمية متاحة على ذمة شباب الجهة وتحت إشراف وتأطير فريق من المكونين والخبراء المتواجدين على عين المكان. كما يسمح التكوين والتدريب على الآليات والوسائل المعتمدة على التكنولوجيا الرقميّة في تطوير المهارات وتنمية الجانب المهني وبناء القدرات المعرفية.
«تونسة» فكرة امريكية
نشأت فكرة تاسيس مخابر «فاب لاب» لاول مرة في معهد ماساتشوستس للتكنلوجيا بالولايات المتحدة الامريكية في اواخر التسعينات و هو فضاء مفتوح خاص بالابتكار الرقمي مجهز بأحدث الوسائل الرقمية و المعدات التكنلوجية يتم فيه انتاج و تجسيد الافكار و تجسيمها على ارض الواقع بالاعتماد على وسائل رقمية مستحدثة . و يعرف الاستاذ نيل غيرشينفيلد مؤسس فكرة «فاب لاب» في الولايات المتحدة هذا المفهوم على انه « فضاء خاص بالإبداع و الابتكار و ليس للاستهلاك». وبذلك ينضم «فاب لاب» جمعية « الشبان والعلم» منذ افتتاحه الى الشبكة العالمية للـ «فاب لاب» حيث يستجيب لكل الشروط المطلوبة من طرف معهد ماساتشوستس للتكنلوجيا ، كما انه يرتكز على خبرة و دراية الجمعية التونسية «الشبان و العلم» و المعرفة الكلية لهذا المفهوم من جهة و على الدعم المالي و مرافقة مؤسسة ارونج للاعمال الخيرية و ارونج تونس. وسيكون المهتمون بهذه النكنلوجيا الرقمية تحت اشراف و تأطير من الجمعية التونسية للشبان و العلم بالاعتماد على برنامج تكويني و كذلك موظفي ارونج تونس الذين ابدوا استعدادا للانخراط التطوعي في هذا المشروع الرقمي.
منذ سنوات طرحت الحكومات المتعاقبة شعار «التمييز الايجابي» بين الجهات لالغاء التفاوت الجهوي الا ان هذا الشعار بقي حبرا على ورق وبقي التفاوت بين الجهات عقدة تؤنب ضمير التونسيين جراء عدم تكافؤ الفرص بين كل ابناء تونس والحضوة الخاصة لابناء الجهات الساحلية.
«اورونج تونس» كسرت هذا الحاجز وكرست التمييز الايجابي بين الجهات وفرت الفرصة لابناء المناطق الداخلية للتمتع بخبرة اورونج في التعامل مع التكنولوجيات الحديثة من خلال عديد المبادرات في كل الجهات الداخلية لتونس بل في اقاصي البلاد في مناطق لم تعترف بها حتى «الطوبوغرافيا» لتذكر اسماءها على الخريطة.
أول «فاب لاب» خارج العاصمة
في سنة 2015 وببادرة من ارونج تونس و مؤسسة اورونج للأعمال الخيرية و بالتعاون مع الجمعية التونسية «الشبان و العلم» تم بجهة حي الخضراء بالعاصمة تدشين اول «فاب لاب» متضامن في تونس وبعد ثلاث سنوات واثر دراسات مستفيضة ومتابعة دقيقة لمدى شغف الشبان بالعلم والتكنولوجيات الحديثة ليستقر قرار اورونج تونس على فتح اول «فاب لاب» خارج العاصمة استفادت منه مدينة الحناء قابس وتم تركيزه في المعهد النموذجي بالجهة وقد دشنه اول امس كل من وزير تكنولوجيات الاتصال انور معروف ومدير عام اورونج تونس تيري مايي ومديرة العلاقات الخارجية باورونج اسماء النيفر وشهاب بودن رئيس الجمعية التونسية «الشّبان والعلم» وبحضور والي قابس في اجواء خمتميزة زادتها فرحة ابناء المعهد واوليائهم ومدرسيهم ومدير المؤسسة التربوية بهذا الانجاز سعادة واكدت فضل اورونج تونس على شبان تونس والتزامها المجتمعي بخدمتهم حيثما كانوا وتوفير اسباب الاخذ بالتكنولوجيات الحديث ومواكبة العصر فقد تسعف الظروف بلادنا في ولادة مهندسين ومخترعين يرفعون عن اقتصادها الغمة وييزلون عن بادهم الازمة ويضعونها على طريق الامم المتقدمة خاصة ان الانجاز الكبير يبدا بخطوة صغيرة لا يهم حجمها بل المهم عزيمة من يقف وراءها في المتابعة وتذليل الصعاب والاكيد ان اورنج تونس لن تدخر جهدا في رفع كل الصعاب امام شبان تونس للحاق بركب شبان الدول المتقدمة.
فضاء للتصنيع الرقمي مفتوح للجميع
هذا المركز هو فضاء رقمي موجّه للابتكار و تبادل الافكار بين الشبان المنضوين تحت لوائه ويحتوي على اخر الاصدارات التكنولوجية، ويسمح للشبان وكذلك المهتمين والمولعين بالتكنولوجيا الرقميّة في جهة قابس والجنوب التونسي من إنتاج و تجسيد الأفكار وتجسيمها على أرض الواقع بالاعتماد على وسائل رقميّة مستحدثة، كما أنه مفتوح على ذمة الجميع سواء من حاملي المشاريع الناشئة اوالطلبة والتلاميذ والشّبان المولعين بعالم الابتكار الرقمي ممّن تتوفر لديهم روح المبادرة والإبداع. ويحتوي هذا الفضاء على أحدث الأجهزة الرقميّة على غرار طابعات ثلاثيّة الأبعاد ووحدات تقطيع ليزرية ووحدات مسح ضوئي ثلاثية الأبعاد إلى جانب أجهزة رقميّة أخرى تساعد على تجسيد الأفكار وتجسيم النماذج المبتكرة، وهي أجهزة رقمية متاحة على ذمة شباب الجهة وتحت إشراف وتأطير فريق من المكونين والخبراء المتواجدين على عين المكان. كما يسمح التكوين والتدريب على الآليات والوسائل المعتمدة على التكنولوجيا الرقميّة في تطوير المهارات وتنمية الجانب المهني وبناء القدرات المعرفية.
«تونسة» فكرة امريكية
نشأت فكرة تاسيس مخابر «فاب لاب» لاول مرة في معهد ماساتشوستس للتكنلوجيا بالولايات المتحدة الامريكية في اواخر التسعينات و هو فضاء مفتوح خاص بالابتكار الرقمي مجهز بأحدث الوسائل الرقمية و المعدات التكنلوجية يتم فيه انتاج و تجسيد الافكار و تجسيمها على ارض الواقع بالاعتماد على وسائل رقمية مستحدثة . و يعرف الاستاذ نيل غيرشينفيلد مؤسس فكرة «فاب لاب» في الولايات المتحدة هذا المفهوم على انه « فضاء خاص بالإبداع و الابتكار و ليس للاستهلاك». وبذلك ينضم «فاب لاب» جمعية « الشبان والعلم» منذ افتتاحه الى الشبكة العالمية للـ «فاب لاب» حيث يستجيب لكل الشروط المطلوبة من طرف معهد ماساتشوستس للتكنلوجيا ، كما انه يرتكز على خبرة و دراية الجمعية التونسية «الشبان و العلم» و المعرفة الكلية لهذا المفهوم من جهة و على الدعم المالي و مرافقة مؤسسة ارونج للاعمال الخيرية و ارونج تونس. وسيكون المهتمون بهذه النكنلوجيا الرقمية تحت اشراف و تأطير من الجمعية التونسية للشبان و العلم بالاعتماد على برنامج تكويني و كذلك موظفي ارونج تونس الذين ابدوا استعدادا للانخراط التطوعي في هذا المشروع الرقمي.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018