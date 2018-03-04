بتاسيس مخبر «FabLab» بقابس .. اورونج تونس تكرّس العدالة الجهوية في التكنولوجيات الحديثة

منذ سنوات طرحت الحكومات المتعاقبة شعار «التمييز الايجابي» بين الجهات لالغاء التفاوت الجهوي الا ان هذا الشعار بقي حبرا على ورق وبقي التفاوت بين الجهات عقدة تؤنب ضمير التونسيين جراء عدم تكافؤ الفرص بين كل ابناء تونس والحضوة الخاصة لابناء الجهات الساحلية.

«اورونج تونس» كسرت هذا الحاجز وكرست التمييز الايجابي بين الجهات وفرت الفرصة لابناء المناطق الداخلية للتمتع بخبرة اورونج في التعامل مع التكنولوجيات الحديثة من خلال عديد المبادرات في كل الجهات الداخلية لتونس بل في اقاصي البلاد في مناطق لم تعترف بها حتى «الطوبوغرافيا» لتذكر اسماءها على الخريطة.

أول «فاب لاب» خارج العاصمة

في سنة 2015 وببادرة من ارونج تونس و مؤسسة اورونج للأعمال الخيرية و بالتعاون مع الجمعية التونسية «الشبان و العلم» تم بجهة حي الخضراء بالعاصمة تدشين اول «فاب لاب» متضامن في تونس وبعد ثلاث سنوات واثر دراسات مستفيضة ومتابعة دقيقة لمدى شغف الشبان بالعلم والتكنولوجيات الحديثة ليستقر قرار اورونج تونس على فتح اول «فاب لاب» خارج العاصمة استفادت منه مدينة الحناء قابس وتم تركيزه في المعهد النموذجي بالجهة وقد دشنه اول امس كل من وزير تكنولوجيات الاتصال انور معروف ومدير عام اورونج تونس تيري مايي ومديرة العلاقات الخارجية باورونج اسماء النيفر وشهاب بودن رئيس الجمعية التونسية «الشّبان والعلم» وبحضور والي قابس في اجواء خمتميزة زادتها فرحة ابناء المعهد واوليائهم ومدرسيهم ومدير المؤسسة التربوية بهذا الانجاز سعادة واكدت فضل اورونج تونس على شبان تونس والتزامها المجتمعي بخدمتهم حيثما كانوا وتوفير اسباب الاخذ بالتكنولوجيات الحديث ومواكبة العصر فقد تسعف الظروف بلادنا في ولادة مهندسين ومخترعين يرفعون عن اقتصادها الغمة وييزلون عن بادهم الازمة ويضعونها على طريق الامم المتقدمة خاصة ان الانجاز الكبير يبدا بخطوة صغيرة لا يهم حجمها بل المهم عزيمة من يقف وراءها في المتابعة وتذليل الصعاب والاكيد ان اورنج تونس لن تدخر جهدا في رفع كل الصعاب امام شبان تونس للحاق بركب شبان الدول المتقدمة.

فضاء للتصنيع الرقمي مفتوح للجميع

هذا المركز هو فضاء رقمي موجّه للابتكار و تبادل الافكار بين الشبان المنضوين تحت لوائه ويحتوي على اخر الاصدارات التكنولوجية، ويسمح للشبان وكذلك المهتمين والمولعين بالتكنولوجيا الرقميّة في جهة قابس والجنوب التونسي من إنتاج و تجسيد الأفكار وتجسيمها على أرض الواقع بالاعتماد على وسائل رقميّة مستحدثة، كما أنه مفتوح على ذمة الجميع سواء من حاملي المشاريع الناشئة اوالطلبة والتلاميذ والشّبان المولعين بعالم الابتكار الرقمي ممّن تتوفر لديهم روح المبادرة والإبداع. ويحتوي هذا الفضاء على أحدث الأجهزة الرقميّة على غرار طابعات ثلاثيّة الأبعاد ووحدات تقطيع ليزرية ووحدات مسح ضوئي ثلاثية الأبعاد إلى جانب أجهزة رقميّة أخرى تساعد على تجسيد الأفكار وتجسيم النماذج المبتكرة، وهي أجهزة رقمية متاحة على ذمة شباب الجهة وتحت إشراف وتأطير فريق من المكونين والخبراء المتواجدين على عين المكان. كما يسمح التكوين والتدريب على الآليات والوسائل المعتمدة على التكنولوجيا الرقميّة في تطوير المهارات وتنمية الجانب المهني وبناء القدرات المعرفية.

«تونسة» فكرة امريكية

نشأت فكرة تاسيس مخابر «فاب لاب» لاول مرة في معهد ماساتشوستس للتكنلوجيا بالولايات المتحدة الامريكية في اواخر التسعينات و هو فضاء مفتوح خاص بالابتكار الرقمي مجهز بأحدث الوسائل الرقمية و المعدات التكنلوجية يتم فيه انتاج و تجسيد الافكار و تجسيمها على ارض الواقع بالاعتماد على وسائل رقمية مستحدثة . و يعرف الاستاذ نيل غيرشينفيلد مؤسس فكرة «فاب لاب» في الولايات المتحدة هذا المفهوم على انه « فضاء خاص بالإبداع و الابتكار و ليس للاستهلاك». وبذلك ينضم «فاب لاب» جمعية « الشبان والعلم» منذ افتتاحه الى الشبكة العالمية للـ «فاب لاب» حيث يستجيب لكل الشروط المطلوبة من طرف معهد ماساتشوستس للتكنلوجيا ، كما انه يرتكز على خبرة و دراية الجمعية التونسية «الشبان و العلم» و المعرفة الكلية لهذا المفهوم من جهة و على الدعم المالي و مرافقة مؤسسة ارونج للاعمال الخيرية و ارونج تونس. وسيكون المهتمون بهذه النكنلوجيا الرقمية تحت اشراف و تأطير من الجمعية التونسية للشبان و العلم بالاعتماد على برنامج تكويني و كذلك موظفي ارونج تونس الذين ابدوا استعدادا للانخراط التطوعي في هذا المشروع الرقمي.

عادل الطياري