دونوا على جدرانهم

خالد عبيد:.

في قضيّة الشاطئ الصخري بالمهدية: محاولة الضحك على الذقون...!

أكرّر للمرّة الألف: لن يمرّ المشروع في شكله الحالي الذي تفوح منه بعض الروائح...نحن لسنا ضدّ الحماية إذا استوجب الأمر ذلك، لكن ليس بأيّ ثمن، ونحن لسنا ممّن يهابون التهديد، ونحن لسنا من الذين يساومون على المبداإ، ونحن لن نتخلّى عن حقنا المشروع في ضرورة توفر دراسة علمية حقيقية لمشروع حماية الشاطئ، دراسة غائبة للأسف، ونحن لن نهتزّ للحسابات السياسية الضيّقة أمام ما نراه مصلحة المدينة، ونحن لن نهتزّ لمن يهتزّ ويتباكى على مشروع موْهوم لحماية مزْعومة نتيجته تدمير آخر ما تبقى من شاطئ صخري شمالي لمدينة المهدية

التعليقات

حبيب الغالي:

سي خالد في إطار مقترحك بإنجاز دراسة علميّة ، يا ريت يقع إستشارة الدكتور القدير عامر الوسلاتي المختص في جيومرفولوجيا الشواطئ والمخاطر التي تهدّدها .. كفاءة علميّة مشهود بها إطّلع على وضعيّة كامل الشريط الساحلي للبلاد التونسيّة ..

محمد شلبي:

جدل بيزنطيي مرده الجهل والدوافع السياسية الضيقة حول التمديد لهيئة بن سدرين. الفصل 68 من القانون يقول «تُختم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحددة قانونا». أيقتضي هذا جدلا وتأويلا؟ ما معنى «الفترة المحددة قانونا»؟ هل في هذا جدل؟من يصدر القوانين غير السلطة التشريعية؟ أين العقول؟ هل يحتاج النهار إلى دليل؟