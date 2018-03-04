دونوا على جدرانهم

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خالد عبيد:.
في قضيّة الشاطئ الصخري بالمهدية: محاولة الضحك على الذقون...!
أكرّر للمرّة الألف: لن يمرّ المشروع في شكله الحالي الذي تفوح منه بعض الروائح...نحن لسنا ضدّ الحماية إذا استوجب الأمر ذلك، لكن ليس بأيّ ثمن، ونحن لسنا ممّن يهابون التهديد، ونحن لسنا من الذين يساومون على المبداإ، ونحن لن نتخلّى عن حقنا المشروع في ضرورة توفر دراسة علمية حقيقية لمشروع حماية الشاطئ، دراسة غائبة للأسف، ونحن لن نهتزّ للحسابات السياسية الضيّقة أمام ما نراه مصلحة المدينة، ونحن لن نهتزّ لمن يهتزّ ويتباكى على مشروع موْهوم لحماية مزْعومة نتيجته تدمير آخر ما تبقى من شاطئ صخري شمالي لمدينة المهدية
التعليقات
حبيب الغالي:
سي خالد في إطار مقترحك بإنجاز دراسة علميّة ، يا ريت يقع إستشارة الدكتور القدير عامر الوسلاتي المختص في جيومرفولوجيا الشواطئ والمخاطر التي تهدّدها .. كفاءة علميّة مشهود بها إطّلع على وضعيّة كامل الشريط الساحلي للبلاد التونسيّة ..
محمد شلبي:
جدل بيزنطيي مرده الجهل والدوافع السياسية الضيقة حول التمديد لهيئة بن سدرين. الفصل 68 من القانون يقول «تُختم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحددة قانونا». أيقتضي هذا جدلا وتأويلا؟ ما معنى «الفترة المحددة قانونا»؟ هل في هذا جدل؟من يصدر القوانين غير السلطة التشريعية؟ أين العقول؟ هل يحتاج النهار إلى دليل؟
خالد عبيد:.
في قضيّة الشاطئ الصخري بالمهدية: محاولة الضحك على الذقون...!
أكرّر للمرّة الألف: لن يمرّ المشروع في شكله الحالي الذي تفوح منه بعض الروائح...نحن لسنا ضدّ الحماية إذا استوجب الأمر ذلك، لكن ليس بأيّ ثمن، ونحن لسنا ممّن يهابون التهديد، ونحن لسنا من الذين يساومون على المبداإ، ونحن لن نتخلّى عن حقنا المشروع في ضرورة توفر دراسة علمية حقيقية لمشروع حماية الشاطئ، دراسة غائبة للأسف، ونحن لن نهتزّ للحسابات السياسية الضيّقة أمام ما نراه مصلحة المدينة، ونحن لن نهتزّ لمن يهتزّ ويتباكى على مشروع موْهوم لحماية مزْعومة نتيجته تدمير آخر ما تبقى من شاطئ صخري شمالي لمدينة المهدية
التعليقات
حبيب الغالي:
سي خالد في إطار مقترحك بإنجاز دراسة علميّة ، يا ريت يقع إستشارة الدكتور القدير عامر الوسلاتي المختص في جيومرفولوجيا الشواطئ والمخاطر التي تهدّدها .. كفاءة علميّة مشهود بها إطّلع على وضعيّة كامل الشريط الساحلي للبلاد التونسيّة ..
محمد شلبي:
جدل بيزنطيي مرده الجهل والدوافع السياسية الضيقة حول التمديد لهيئة بن سدرين. الفصل 68 من القانون يقول «تُختم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحددة قانونا». أيقتضي هذا جدلا وتأويلا؟ ما معنى «الفترة المحددة قانونا»؟ هل في هذا جدل؟من يصدر القوانين غير السلطة التشريعية؟ أين العقول؟ هل يحتاج النهار إلى دليل؟
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018