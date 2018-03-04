الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 04 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
جريدة الفايسبوك... انتخابات المجالس العلمية تثير «تشعل» الفايسبوك
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
السياسي
جريدة الفايسبوك... انتخابات المجالس العلمية تثير «تشعل» الفايسبوك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

أثارت نتائج انتخابات المجالس العلمية في تونس والتي أظهرت تفوق الاتحاد العام لطلبة تونس وحل في المرتبة الثانية حركة النهضة ثم الجبهة الشعبية الكثير من الجدل في صفوف الفايسبوكيين الذين اختلفوا في تقييم هذه النتائج وقدرة الفائزين على تحقيق الوعود.
فقد هنأت رجاء الفورتي في تدوينة لها فريق الاتحاد العام لطلبة تونس الذي حل في المرتبة الأولى وهو يستحق هذا التفوق لأن له برامج واقعية تلامس الطلبة
مثل وعد بالتشبث بالجامعة العمومية خيارا وطنيا في التعليم العالي والترفيع من ميزانية التعليم العالي .
وأكدت رجاء الفوري أن انتخابات المجالس العلمية هذه المرة تميزت بقلة الاحتقان والمشاكل التي طالما رافقت الانتخابات في الجامعات في السنوات الفارطة وتم تنظيمها في ظروف طيبة .
من جهته أكد هادي قديش في تدوينة له أن نتائج انتخابات المجالس العلمية هي أكدت تفوق البرامج القريبة من واقع الطلبة وآمل أن يسارع التنظيم الفائز بتحقيق الوعود التي تعهدت بها امام الطلبة ويحرص التنظيم الفائز بتحسين مستوى عيش الطلبة والعمل علىجودة التعليم العالي .
وأكد طارق التيجاني في تدوينة له أن النتائج لم تكن مخالفة للتوقعات فالاتحاد العام لطلبة تونس اجتهد وقام بحملة انتخابية ناجحة توجت بتحقيقه الفوز والذي أبهرني أكثر هذه المرة التنظيم المحكم للانتخابات فلم تظهر التوترات والمشاكل التي عرفتها الانتخابات في السنوات المنقضية.
ولكن نتائج انتخابات المجالس العلمية لم تسلم من انتقادات في صفوف بعض الفايسبوكيين وهذا ما ذهب اليه حسن الرهيفي في تدوينة له :» الاشكال في أن رحاب الجامعة للأسف تحول الى فضاء لتشكيل القائمات الاسلامية واليسارية ويخضع للتجاذبات السياسية التي تميز المشهد التونسي وهذا يؤثر سلبا على استقلابية التنظيمات ويضر بمصداقية نتائج انتخابات المجالس العلمية التي يفترض أنها تمثل الطلبة لا تأتمر بأمر الأحزاب.
أما حليمة لسود فقد أكدت في تدوينة الواقع أن التنظيمات الفائزة في الانتخابات المجالس لن تقوم بتحقيق وعودها فهي تبقى مجرد برامج تقدم أثناء الحملة ..وبمجرد انتهاء الاعلان على النتائج تظل حبر ا على ورق ولن يتم تحققيها على الواقع .
وأشار زياد المحمدي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن نتائج الانتخابات لن تغير شيئا ولن تحل الأزمة المتفاقمة لا في التعليم الثانوي فقط بل في الصحة والتربية والرياضة والاقتصاد..

تقرؤون أيضا
قطب للواحات والمناطق السقويّة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
قدّم وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري سمير بالطيّب، بقصر الحكومة بالقصبة اول أمس، جملة من...
المزيد >>
تحييد المساجد
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، امس بولاية...
المزيد >>
منطقة صناعية بمعتمدية بئر علي
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تم الاتفاق بشأن إحداث منطقة صناعية بمعتمدية بئر...
المزيد >>
حجز 3 قطع أثرية بالبئر الأحمر
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
جريدة الفايسبوك... انتخابات المجالس العلمية تثير «تشعل» الفايسبوك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

أثارت نتائج انتخابات المجالس العلمية في تونس والتي أظهرت تفوق الاتحاد العام لطلبة تونس وحل في المرتبة الثانية حركة النهضة ثم الجبهة الشعبية الكثير من الجدل في صفوف الفايسبوكيين الذين اختلفوا في تقييم هذه النتائج وقدرة الفائزين على تحقيق الوعود.
فقد هنأت رجاء الفورتي في تدوينة لها فريق الاتحاد العام لطلبة تونس الذي حل في المرتبة الأولى وهو يستحق هذا التفوق لأن له برامج واقعية تلامس الطلبة
مثل وعد بالتشبث بالجامعة العمومية خيارا وطنيا في التعليم العالي والترفيع من ميزانية التعليم العالي .
وأكدت رجاء الفوري أن انتخابات المجالس العلمية هذه المرة تميزت بقلة الاحتقان والمشاكل التي طالما رافقت الانتخابات في الجامعات في السنوات الفارطة وتم تنظيمها في ظروف طيبة .
من جهته أكد هادي قديش في تدوينة له أن نتائج انتخابات المجالس العلمية هي أكدت تفوق البرامج القريبة من واقع الطلبة وآمل أن يسارع التنظيم الفائز بتحقيق الوعود التي تعهدت بها امام الطلبة ويحرص التنظيم الفائز بتحسين مستوى عيش الطلبة والعمل علىجودة التعليم العالي .
وأكد طارق التيجاني في تدوينة له أن النتائج لم تكن مخالفة للتوقعات فالاتحاد العام لطلبة تونس اجتهد وقام بحملة انتخابية ناجحة توجت بتحقيقه الفوز والذي أبهرني أكثر هذه المرة التنظيم المحكم للانتخابات فلم تظهر التوترات والمشاكل التي عرفتها الانتخابات في السنوات المنقضية.
ولكن نتائج انتخابات المجالس العلمية لم تسلم من انتقادات في صفوف بعض الفايسبوكيين وهذا ما ذهب اليه حسن الرهيفي في تدوينة له :» الاشكال في أن رحاب الجامعة للأسف تحول الى فضاء لتشكيل القائمات الاسلامية واليسارية ويخضع للتجاذبات السياسية التي تميز المشهد التونسي وهذا يؤثر سلبا على استقلابية التنظيمات ويضر بمصداقية نتائج انتخابات المجالس العلمية التي يفترض أنها تمثل الطلبة لا تأتمر بأمر الأحزاب.
أما حليمة لسود فقد أكدت في تدوينة الواقع أن التنظيمات الفائزة في الانتخابات المجالس لن تقوم بتحقيق وعودها فهي تبقى مجرد برامج تقدم أثناء الحملة ..وبمجرد انتهاء الاعلان على النتائج تظل حبر ا على ورق ولن يتم تحققيها على الواقع .
وأشار زياد المحمدي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن نتائج الانتخابات لن تغير شيئا ولن تحل الأزمة المتفاقمة لا في التعليم الثانوي فقط بل في الصحة والتربية والرياضة والاقتصاد..

تقرؤون أيضا
قطب للواحات والمناطق السقويّة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
قدّم وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري سمير بالطيّب، بقصر الحكومة بالقصبة اول أمس، جملة من...
المزيد >>
تحييد المساجد
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، امس بولاية...
المزيد >>
منطقة صناعية بمعتمدية بئر علي
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تم الاتفاق بشأن إحداث منطقة صناعية بمعتمدية بئر...
المزيد >>
حجز 3 قطع أثرية بالبئر الأحمر
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
﻿