جريدة الفايسبوك... انتخابات المجالس العلمية تثير «تشعل» الفايسبوك

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أثارت نتائج انتخابات المجالس العلمية في تونس والتي أظهرت تفوق الاتحاد العام لطلبة تونس وحل في المرتبة الثانية حركة النهضة ثم الجبهة الشعبية الكثير من الجدل في صفوف الفايسبوكيين الذين اختلفوا في تقييم هذه النتائج وقدرة الفائزين على تحقيق الوعود.
فقد هنأت رجاء الفورتي في تدوينة لها فريق الاتحاد العام لطلبة تونس الذي حل في المرتبة الأولى وهو يستحق هذا التفوق لأن له برامج واقعية تلامس الطلبة
مثل وعد بالتشبث بالجامعة العمومية خيارا وطنيا في التعليم العالي والترفيع من ميزانية التعليم العالي .
وأكدت رجاء الفوري أن انتخابات المجالس العلمية هذه المرة تميزت بقلة الاحتقان والمشاكل التي طالما رافقت الانتخابات في الجامعات في السنوات الفارطة وتم تنظيمها في ظروف طيبة .
من جهته أكد هادي قديش في تدوينة له أن نتائج انتخابات المجالس العلمية هي أكدت تفوق البرامج القريبة من واقع الطلبة وآمل أن يسارع التنظيم الفائز بتحقيق الوعود التي تعهدت بها امام الطلبة ويحرص التنظيم الفائز بتحسين مستوى عيش الطلبة والعمل علىجودة التعليم العالي .
وأكد طارق التيجاني في تدوينة له أن النتائج لم تكن مخالفة للتوقعات فالاتحاد العام لطلبة تونس اجتهد وقام بحملة انتخابية ناجحة توجت بتحقيقه الفوز والذي أبهرني أكثر هذه المرة التنظيم المحكم للانتخابات فلم تظهر التوترات والمشاكل التي عرفتها الانتخابات في السنوات المنقضية.
ولكن نتائج انتخابات المجالس العلمية لم تسلم من انتقادات في صفوف بعض الفايسبوكيين وهذا ما ذهب اليه حسن الرهيفي في تدوينة له :» الاشكال في أن رحاب الجامعة للأسف تحول الى فضاء لتشكيل القائمات الاسلامية واليسارية ويخضع للتجاذبات السياسية التي تميز المشهد التونسي وهذا يؤثر سلبا على استقلابية التنظيمات ويضر بمصداقية نتائج انتخابات المجالس العلمية التي يفترض أنها تمثل الطلبة لا تأتمر بأمر الأحزاب.
أما حليمة لسود فقد أكدت في تدوينة الواقع أن التنظيمات الفائزة في الانتخابات المجالس لن تقوم بتحقيق وعودها فهي تبقى مجرد برامج تقدم أثناء الحملة ..وبمجرد انتهاء الاعلان على النتائج تظل حبر ا على ورق ولن يتم تحققيها على الواقع .
وأشار زياد المحمدي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن نتائج الانتخابات لن تغير شيئا ولن تحل الأزمة المتفاقمة لا في التعليم الثانوي فقط بل في الصحة والتربية والرياضة والاقتصاد..
أثارت نتائج انتخابات المجالس العلمية في تونس والتي أظهرت تفوق الاتحاد العام لطلبة تونس وحل في المرتبة الثانية حركة النهضة ثم الجبهة الشعبية الكثير من الجدل في صفوف الفايسبوكيين الذين اختلفوا في تقييم هذه النتائج وقدرة الفائزين على تحقيق الوعود.
فقد هنأت رجاء الفورتي في تدوينة لها فريق الاتحاد العام لطلبة تونس الذي حل في المرتبة الأولى وهو يستحق هذا التفوق لأن له برامج واقعية تلامس الطلبة
مثل وعد بالتشبث بالجامعة العمومية خيارا وطنيا في التعليم العالي والترفيع من ميزانية التعليم العالي .
وأكدت رجاء الفوري أن انتخابات المجالس العلمية هذه المرة تميزت بقلة الاحتقان والمشاكل التي طالما رافقت الانتخابات في الجامعات في السنوات الفارطة وتم تنظيمها في ظروف طيبة .
من جهته أكد هادي قديش في تدوينة له أن نتائج انتخابات المجالس العلمية هي أكدت تفوق البرامج القريبة من واقع الطلبة وآمل أن يسارع التنظيم الفائز بتحقيق الوعود التي تعهدت بها امام الطلبة ويحرص التنظيم الفائز بتحسين مستوى عيش الطلبة والعمل علىجودة التعليم العالي .
وأكد طارق التيجاني في تدوينة له أن النتائج لم تكن مخالفة للتوقعات فالاتحاد العام لطلبة تونس اجتهد وقام بحملة انتخابية ناجحة توجت بتحقيقه الفوز والذي أبهرني أكثر هذه المرة التنظيم المحكم للانتخابات فلم تظهر التوترات والمشاكل التي عرفتها الانتخابات في السنوات المنقضية.
ولكن نتائج انتخابات المجالس العلمية لم تسلم من انتقادات في صفوف بعض الفايسبوكيين وهذا ما ذهب اليه حسن الرهيفي في تدوينة له :» الاشكال في أن رحاب الجامعة للأسف تحول الى فضاء لتشكيل القائمات الاسلامية واليسارية ويخضع للتجاذبات السياسية التي تميز المشهد التونسي وهذا يؤثر سلبا على استقلابية التنظيمات ويضر بمصداقية نتائج انتخابات المجالس العلمية التي يفترض أنها تمثل الطلبة لا تأتمر بأمر الأحزاب.
أما حليمة لسود فقد أكدت في تدوينة الواقع أن التنظيمات الفائزة في الانتخابات المجالس لن تقوم بتحقيق وعودها فهي تبقى مجرد برامج تقدم أثناء الحملة ..وبمجرد انتهاء الاعلان على النتائج تظل حبر ا على ورق ولن يتم تحققيها على الواقع .
وأشار زياد المحمدي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن نتائج الانتخابات لن تغير شيئا ولن تحل الأزمة المتفاقمة لا في التعليم الثانوي فقط بل في الصحة والتربية والرياضة والاقتصاد..
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018