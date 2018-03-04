جريدة الفايسبوك... انتخابات المجالس العلمية تثير «تشعل» الفايسبوك

أثارت نتائج انتخابات المجالس العلمية في تونس والتي أظهرت تفوق الاتحاد العام لطلبة تونس وحل في المرتبة الثانية حركة النهضة ثم الجبهة الشعبية الكثير من الجدل في صفوف الفايسبوكيين الذين اختلفوا في تقييم هذه النتائج وقدرة الفائزين على تحقيق الوعود.

فقد هنأت رجاء الفورتي في تدوينة لها فريق الاتحاد العام لطلبة تونس الذي حل في المرتبة الأولى وهو يستحق هذا التفوق لأن له برامج واقعية تلامس الطلبة

مثل وعد بالتشبث بالجامعة العمومية خيارا وطنيا في التعليم العالي والترفيع من ميزانية التعليم العالي .

وأكدت رجاء الفوري أن انتخابات المجالس العلمية هذه المرة تميزت بقلة الاحتقان والمشاكل التي طالما رافقت الانتخابات في الجامعات في السنوات الفارطة وتم تنظيمها في ظروف طيبة .

من جهته أكد هادي قديش في تدوينة له أن نتائج انتخابات المجالس العلمية هي أكدت تفوق البرامج القريبة من واقع الطلبة وآمل أن يسارع التنظيم الفائز بتحقيق الوعود التي تعهدت بها امام الطلبة ويحرص التنظيم الفائز بتحسين مستوى عيش الطلبة والعمل علىجودة التعليم العالي .

وأكد طارق التيجاني في تدوينة له أن النتائج لم تكن مخالفة للتوقعات فالاتحاد العام لطلبة تونس اجتهد وقام بحملة انتخابية ناجحة توجت بتحقيقه الفوز والذي أبهرني أكثر هذه المرة التنظيم المحكم للانتخابات فلم تظهر التوترات والمشاكل التي عرفتها الانتخابات في السنوات المنقضية.

ولكن نتائج انتخابات المجالس العلمية لم تسلم من انتقادات في صفوف بعض الفايسبوكيين وهذا ما ذهب اليه حسن الرهيفي في تدوينة له :» الاشكال في أن رحاب الجامعة للأسف تحول الى فضاء لتشكيل القائمات الاسلامية واليسارية ويخضع للتجاذبات السياسية التي تميز المشهد التونسي وهذا يؤثر سلبا على استقلابية التنظيمات ويضر بمصداقية نتائج انتخابات المجالس العلمية التي يفترض أنها تمثل الطلبة لا تأتمر بأمر الأحزاب.

أما حليمة لسود فقد أكدت في تدوينة الواقع أن التنظيمات الفائزة في الانتخابات المجالس لن تقوم بتحقيق وعودها فهي تبقى مجرد برامج تقدم أثناء الحملة ..وبمجرد انتهاء الاعلان على النتائج تظل حبر ا على ورق ولن يتم تحققيها على الواقع .

وأشار زياد المحمدي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن نتائج الانتخابات لن تغير شيئا ولن تحل الأزمة المتفاقمة لا في التعليم الثانوي فقط بل في الصحة والتربية والرياضة والاقتصاد..