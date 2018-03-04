من ذكريات مناضل وطني (81).. محمد الكيلاني.. رحيــــــــــــل عائــــــــــــدة

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04 مارس 2018
عندما توفيت زوجتي رحمها الله لا يمكن ان يتصور احد ما خلفته لي من مرارة فقد كانت امرأة لها مكانة كبير ولا توصف في حياتي هي عين العقل والتوازن والقدرة على الصبر وتقابل الجميع بالترحاب والبسمة الدائمة التي لا تغادرها. في قريتنا سيدي حسون لا يوجد منزل واحد لم تدخله عائدة والجميع هناك إلى الآن يذكرونها بكل خير، تلك هي عائدة رحمها الله. خلال ذلك الشهر الأخير الذي قضيته معها فيفري 1988 كنت احدث بيرم عن أمه وكيف يمكن ان نفقدها في أي وقت وكنت أريده ان يفهم واعده نفسيا في احد الأيام كنت أحدثه كالعادة وكان عمره 4 سنوات فقال لي انه يريد ان يصبح طبيبا لكي يقتل المرض الذي سيقتل أمه لكن للأسف لم يحافظ على وعده وتوجه إلى كلية أخرى ربما لان امه غادرته أصلا.
بيرم إلى الآن لم يستوعب موت أمه وربما هو تأثر أكثر مني فإلى اليوم لم يتمكن من تجاوز فقدانها وكذلك الشأن بالنسبة لمية التي كان عمرها سنتين في ذلك الوقت لكنها لم تتمتع بحنان الأم وكانت حتى خلال تلك الفترة التي قضتها معها مبعدة نوعا ما عنها.
في الواقع حتى بالنسبة للعائلة كانت عائدة عنصرا محوريا في حياة الجميع وأتمنى ان يجدوا القوة للنسيان فالحياة تولّد دائما الجديد لكن الذكرى تبقى مؤلمة.
ومن الصدف أن مية ولدت يوم 28 فيفري وبعد يومين ذكرى وفاة أمها وهو ما يجعلها لا تنسى أبدا.
بالعودة الى المسار السياسي فانه في الذكرى العشرين لتأسيس الحزب الشيوعي الاسباني تمت استضافتنا وتوجهت إلى مدريد مع حمة لهمامي وكانت لنا هناك لقاءات واسعة مع أحزاب اليسار الجديد بما في ذلك الحزب الشيوعي البرازيلي والحزب الشيوعي المكسيكي وكانت هناك لقاءات ونقاشات مكثفة مع هؤلاء.
كما تعرفنا على تجربة البلجيكيين والألمان حتى انه كان هناك حزب ماركسي لينيني روسي وكانت اكبر النقاشات مع الحزب الشيوعي الماركسي اللينين الاسباني خاصة وانه كان في مكتبه السياسي امرأة مختصة في الحضارة الأندلسية وبالتالي كانت ثقافتها كبيرة جدا فيما يتعلق بقربها من الثقافة العربية ومن الحضارة العربية بشكل لا يقاس توفيت وكانت في ذلك الوقت مريضة بمرض خبيث أتى على حياتها وكانت هي المسؤولة التنظيمية في الحزب وكل النشاط الحزبي السري في عهد فرانكو كانت تقوده لان الأمين العام كان يعيش خارج اسبانيا.
كانت تتعامل معنا ليس فقط لأننا رفاقها وإنما أكثر من ذلك كان عبارة عن عطف امومي خاصة وان الفارق في السن كان كبيرا جدا وكانت ترى فينا الشباب المندفع ورأت كيف نفكر وكيف نعالج المسائل وكانت علاقتها بنا مبنية على احترام كبير. استفدنا بدرجة كبيرة من تلك اللقاءات وكان لنا لقاء مع ممثل الحزب الشيوعي البرازيلي وخرجنا بخلاصة مفادها انه يجب ان نعالج المشاكل الفكرية والسياسية والبرنامجية لدينا بصورة عاجلة والمرور مباشرة الى تأسيس حزب يحمل الأهداف العامة للطبقة العاملة والشعب الكادح.
عندما توفيت زوجتي رحمها الله لا يمكن ان يتصور احد ما خلفته لي من مرارة فقد كانت امرأة لها مكانة كبير ولا توصف في حياتي هي عين العقل والتوازن والقدرة على الصبر وتقابل الجميع بالترحاب والبسمة الدائمة التي لا تغادرها. في قريتنا سيدي حسون لا يوجد منزل واحد لم تدخله عائدة والجميع هناك إلى الآن يذكرونها بكل خير، تلك هي عائدة رحمها الله. خلال ذلك الشهر الأخير الذي قضيته معها فيفري 1988 كنت احدث بيرم عن أمه وكيف يمكن ان نفقدها في أي وقت وكنت أريده ان يفهم واعده نفسيا في احد الأيام كنت أحدثه كالعادة وكان عمره 4 سنوات فقال لي انه يريد ان يصبح طبيبا لكي يقتل المرض الذي سيقتل أمه لكن للأسف لم يحافظ على وعده وتوجه إلى كلية أخرى ربما لان امه غادرته أصلا.
بيرم إلى الآن لم يستوعب موت أمه وربما هو تأثر أكثر مني فإلى اليوم لم يتمكن من تجاوز فقدانها وكذلك الشأن بالنسبة لمية التي كان عمرها سنتين في ذلك الوقت لكنها لم تتمتع بحنان الأم وكانت حتى خلال تلك الفترة التي قضتها معها مبعدة نوعا ما عنها.
في الواقع حتى بالنسبة للعائلة كانت عائدة عنصرا محوريا في حياة الجميع وأتمنى ان يجدوا القوة للنسيان فالحياة تولّد دائما الجديد لكن الذكرى تبقى مؤلمة.
ومن الصدف أن مية ولدت يوم 28 فيفري وبعد يومين ذكرى وفاة أمها وهو ما يجعلها لا تنسى أبدا.
بالعودة الى المسار السياسي فانه في الذكرى العشرين لتأسيس الحزب الشيوعي الاسباني تمت استضافتنا وتوجهت إلى مدريد مع حمة لهمامي وكانت لنا هناك لقاءات واسعة مع أحزاب اليسار الجديد بما في ذلك الحزب الشيوعي البرازيلي والحزب الشيوعي المكسيكي وكانت هناك لقاءات ونقاشات مكثفة مع هؤلاء.
كما تعرفنا على تجربة البلجيكيين والألمان حتى انه كان هناك حزب ماركسي لينيني روسي وكانت اكبر النقاشات مع الحزب الشيوعي الماركسي اللينين الاسباني خاصة وانه كان في مكتبه السياسي امرأة مختصة في الحضارة الأندلسية وبالتالي كانت ثقافتها كبيرة جدا فيما يتعلق بقربها من الثقافة العربية ومن الحضارة العربية بشكل لا يقاس توفيت وكانت في ذلك الوقت مريضة بمرض خبيث أتى على حياتها وكانت هي المسؤولة التنظيمية في الحزب وكل النشاط الحزبي السري في عهد فرانكو كانت تقوده لان الأمين العام كان يعيش خارج اسبانيا.
كانت تتعامل معنا ليس فقط لأننا رفاقها وإنما أكثر من ذلك كان عبارة عن عطف امومي خاصة وان الفارق في السن كان كبيرا جدا وكانت ترى فينا الشباب المندفع ورأت كيف نفكر وكيف نعالج المسائل وكانت علاقتها بنا مبنية على احترام كبير. استفدنا بدرجة كبيرة من تلك اللقاءات وكان لنا لقاء مع ممثل الحزب الشيوعي البرازيلي وخرجنا بخلاصة مفادها انه يجب ان نعالج المشاكل الفكرية والسياسية والبرنامجية لدينا بصورة عاجلة والمرور مباشرة الى تأسيس حزب يحمل الأهداف العامة للطبقة العاملة والشعب الكادح.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018