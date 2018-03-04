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يوم الأحد 04 مارس 2018
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من ذكريات مناضل وطني (81).. محمد الكيلاني.. رحيــــــــــــل عائــــــــــــدة
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السياسي
من ذكريات مناضل وطني (81).. محمد الكيلاني.. رحيــــــــــــل عائــــــــــــدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

عندما توفيت زوجتي رحمها الله لا يمكن ان يتصور احد ما خلفته لي من مرارة فقد كانت امرأة لها مكانة كبير ولا توصف في حياتي هي عين العقل والتوازن والقدرة على الصبر وتقابل الجميع بالترحاب والبسمة الدائمة التي لا تغادرها. في قريتنا سيدي حسون لا يوجد منزل واحد لم تدخله عائدة والجميع هناك إلى الآن يذكرونها بكل خير، تلك هي عائدة رحمها الله. خلال ذلك الشهر الأخير الذي قضيته معها فيفري 1988 كنت احدث بيرم عن أمه وكيف يمكن ان نفقدها في أي وقت وكنت أريده ان يفهم واعده نفسيا في احد الأيام كنت أحدثه كالعادة وكان عمره 4 سنوات فقال لي انه يريد ان يصبح طبيبا لكي يقتل المرض الذي سيقتل أمه لكن للأسف لم يحافظ على وعده وتوجه إلى كلية أخرى ربما لان امه غادرته أصلا.
بيرم إلى الآن لم يستوعب موت أمه وربما هو تأثر أكثر مني فإلى اليوم لم يتمكن من تجاوز فقدانها وكذلك الشأن بالنسبة لمية التي كان عمرها سنتين في ذلك الوقت لكنها لم تتمتع بحنان الأم وكانت حتى خلال تلك الفترة التي قضتها معها مبعدة نوعا ما عنها.
في الواقع حتى بالنسبة للعائلة كانت عائدة عنصرا محوريا في حياة الجميع وأتمنى ان يجدوا القوة للنسيان فالحياة تولّد دائما الجديد لكن الذكرى تبقى مؤلمة.
ومن الصدف أن مية ولدت يوم 28 فيفري وبعد يومين ذكرى وفاة أمها وهو ما يجعلها لا تنسى أبدا.
بالعودة الى المسار السياسي فانه في الذكرى العشرين لتأسيس الحزب الشيوعي الاسباني تمت استضافتنا وتوجهت إلى مدريد مع حمة لهمامي وكانت لنا هناك لقاءات واسعة مع أحزاب اليسار الجديد بما في ذلك الحزب الشيوعي البرازيلي والحزب الشيوعي المكسيكي وكانت هناك لقاءات ونقاشات مكثفة مع هؤلاء.
كما تعرفنا على تجربة البلجيكيين والألمان حتى انه كان هناك حزب ماركسي لينيني روسي وكانت اكبر النقاشات مع الحزب الشيوعي الماركسي اللينين الاسباني خاصة وانه كان في مكتبه السياسي امرأة مختصة في الحضارة الأندلسية وبالتالي كانت ثقافتها كبيرة جدا فيما يتعلق بقربها من الثقافة العربية ومن الحضارة العربية بشكل لا يقاس توفيت وكانت في ذلك الوقت مريضة بمرض خبيث أتى على حياتها وكانت هي المسؤولة التنظيمية في الحزب وكل النشاط الحزبي السري في عهد فرانكو كانت تقوده لان الأمين العام كان يعيش خارج اسبانيا.
كانت تتعامل معنا ليس فقط لأننا رفاقها وإنما أكثر من ذلك كان عبارة عن عطف امومي خاصة وان الفارق في السن كان كبيرا جدا وكانت ترى فينا الشباب المندفع ورأت كيف نفكر وكيف نعالج المسائل وكانت علاقتها بنا مبنية على احترام كبير. استفدنا بدرجة كبيرة من تلك اللقاءات وكان لنا لقاء مع ممثل الحزب الشيوعي البرازيلي وخرجنا بخلاصة مفادها انه يجب ان نعالج المشاكل الفكرية والسياسية والبرنامجية لدينا بصورة عاجلة والمرور مباشرة الى تأسيس حزب يحمل الأهداف العامة للطبقة العاملة والشعب الكادح.

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السياسي
من ذكريات مناضل وطني (81).. محمد الكيلاني.. رحيــــــــــــل عائــــــــــــدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

عندما توفيت زوجتي رحمها الله لا يمكن ان يتصور احد ما خلفته لي من مرارة فقد كانت امرأة لها مكانة كبير ولا توصف في حياتي هي عين العقل والتوازن والقدرة على الصبر وتقابل الجميع بالترحاب والبسمة الدائمة التي لا تغادرها. في قريتنا سيدي حسون لا يوجد منزل واحد لم تدخله عائدة والجميع هناك إلى الآن يذكرونها بكل خير، تلك هي عائدة رحمها الله. خلال ذلك الشهر الأخير الذي قضيته معها فيفري 1988 كنت احدث بيرم عن أمه وكيف يمكن ان نفقدها في أي وقت وكنت أريده ان يفهم واعده نفسيا في احد الأيام كنت أحدثه كالعادة وكان عمره 4 سنوات فقال لي انه يريد ان يصبح طبيبا لكي يقتل المرض الذي سيقتل أمه لكن للأسف لم يحافظ على وعده وتوجه إلى كلية أخرى ربما لان امه غادرته أصلا.
بيرم إلى الآن لم يستوعب موت أمه وربما هو تأثر أكثر مني فإلى اليوم لم يتمكن من تجاوز فقدانها وكذلك الشأن بالنسبة لمية التي كان عمرها سنتين في ذلك الوقت لكنها لم تتمتع بحنان الأم وكانت حتى خلال تلك الفترة التي قضتها معها مبعدة نوعا ما عنها.
في الواقع حتى بالنسبة للعائلة كانت عائدة عنصرا محوريا في حياة الجميع وأتمنى ان يجدوا القوة للنسيان فالحياة تولّد دائما الجديد لكن الذكرى تبقى مؤلمة.
ومن الصدف أن مية ولدت يوم 28 فيفري وبعد يومين ذكرى وفاة أمها وهو ما يجعلها لا تنسى أبدا.
بالعودة الى المسار السياسي فانه في الذكرى العشرين لتأسيس الحزب الشيوعي الاسباني تمت استضافتنا وتوجهت إلى مدريد مع حمة لهمامي وكانت لنا هناك لقاءات واسعة مع أحزاب اليسار الجديد بما في ذلك الحزب الشيوعي البرازيلي والحزب الشيوعي المكسيكي وكانت هناك لقاءات ونقاشات مكثفة مع هؤلاء.
كما تعرفنا على تجربة البلجيكيين والألمان حتى انه كان هناك حزب ماركسي لينيني روسي وكانت اكبر النقاشات مع الحزب الشيوعي الماركسي اللينين الاسباني خاصة وانه كان في مكتبه السياسي امرأة مختصة في الحضارة الأندلسية وبالتالي كانت ثقافتها كبيرة جدا فيما يتعلق بقربها من الثقافة العربية ومن الحضارة العربية بشكل لا يقاس توفيت وكانت في ذلك الوقت مريضة بمرض خبيث أتى على حياتها وكانت هي المسؤولة التنظيمية في الحزب وكل النشاط الحزبي السري في عهد فرانكو كانت تقوده لان الأمين العام كان يعيش خارج اسبانيا.
كانت تتعامل معنا ليس فقط لأننا رفاقها وإنما أكثر من ذلك كان عبارة عن عطف امومي خاصة وان الفارق في السن كان كبيرا جدا وكانت ترى فينا الشباب المندفع ورأت كيف نفكر وكيف نعالج المسائل وكانت علاقتها بنا مبنية على احترام كبير. استفدنا بدرجة كبيرة من تلك اللقاءات وكان لنا لقاء مع ممثل الحزب الشيوعي البرازيلي وخرجنا بخلاصة مفادها انه يجب ان نعالج المشاكل الفكرية والسياسية والبرنامجية لدينا بصورة عاجلة والمرور مباشرة الى تأسيس حزب يحمل الأهداف العامة للطبقة العاملة والشعب الكادح.

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خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
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