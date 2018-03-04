المهدية.. الانتخابات البلدية. .إسقــــــاط 7 قائمـــــــات

«الشروق» – مكتب المهدية:

أفاد نعيم الحاج مسعود منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية في تصريح لـ»الشروق» أن الهيئة أسقطت 7 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية من بينها 3 حزبية (مشروع تونس بالتلالسة، والجم، وآفاق تونس بسيدي علوان)، وقائمتين ائتلافيتين (الجبهة الشعبية بسيدي زيد أولاد مولاهم، وشربان)، وقائمتين مستقلتين «الوفاق» بالتلالسة، و»التحدي من أجل التنمية بسيدي علوان، ليبلغ عدد القائمات المقبولة أوليا بمختلف الدوائر الانتخابية 98 قائمة (52 حزبية، و4 ائتلافية، و42 مستقلة).





أنور الغريبي