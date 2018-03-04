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يوم الأحد 04 مارس 2018
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المهدية.. الانتخابات البلدية. .إسقــــــاط 7 قائمـــــــات
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السياسي
المهدية.. الانتخابات البلدية. .إسقــــــاط 7 قائمـــــــات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

«الشروق» – مكتب المهدية:
أفاد نعيم الحاج مسعود منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية في تصريح لـ»الشروق» أن الهيئة أسقطت 7 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية من بينها 3 حزبية (مشروع تونس بالتلالسة، والجم، وآفاق تونس بسيدي علوان)، وقائمتين ائتلافيتين (الجبهة الشعبية بسيدي زيد أولاد مولاهم، وشربان)، وقائمتين مستقلتين «الوفاق» بالتلالسة، و»التحدي من أجل التنمية بسيدي علوان، ليبلغ عدد القائمات المقبولة أوليا بمختلف الدوائر الانتخابية 98 قائمة (52 حزبية، و4 ائتلافية، و42 مستقلة).

أنور الغريبي
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السياسي
المهدية.. الانتخابات البلدية. .إسقــــــاط 7 قائمـــــــات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

«الشروق» – مكتب المهدية:
أفاد نعيم الحاج مسعود منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية في تصريح لـ»الشروق» أن الهيئة أسقطت 7 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية من بينها 3 حزبية (مشروع تونس بالتلالسة، والجم، وآفاق تونس بسيدي علوان)، وقائمتين ائتلافيتين (الجبهة الشعبية بسيدي زيد أولاد مولاهم، وشربان)، وقائمتين مستقلتين «الوفاق» بالتلالسة، و»التحدي من أجل التنمية بسيدي علوان، ليبلغ عدد القائمات المقبولة أوليا بمختلف الدوائر الانتخابية 98 قائمة (52 حزبية، و4 ائتلافية، و42 مستقلة).

أنور الغريبي
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04 مارس 2018 السّاعة 21:00
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تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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