بنزرت.. سقوط قائمتــين من 96 قائمــة مترشحــة

لم تتمكن قائمتي « فك بلاصتك» ببنزرت المدينة التابعة لحزب البناء وطني وقائمة حزب مشروع تونس باوتيك ، من مجموع 96 قائمة ، من النجاح في الاختبار القانوني الاول لمجمل القائمات الانتخابية البلدية التي كانت اودعت ملفات ترشحها لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالجهة خلال فترتي تقديم الملفات و البت فيها ، وفق ما اعلنت عنه ادارة الهيئة اليوم بمناسبة تعليقها لكامل القائمات التي استجابت للشروط القانونية الواجبة في الغرض .

واوضحت ذات المصادر ان قائمة فك بلاصتك» ببنزرت لم يتم قبولها نظرا لعدم توفر الشروط المطلوبة فيها بينما قائمة حزب مشروع تونس باوتيك لم يتم قبولها عقب البت فيها من الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الهيئة الفرعية وذلك بسبب غياب التناصف الافقي . واضافت ذات المصادر ان من بين القائمات المقبولة والبالغ عددها 94 قائمة هناك قائمتان اودعت ملفاتها خلال فترة قبول الترشحات ضمن القائمات الحزبية وبسبب التناصف الافقي خيرت ايداع ملفاتها ضمن القائمات المستقلة .

وذلك يصبح التوزيع النهائي للقائمات المقبولة وعددها 94 في انتظار انتهاء فترة الاعتراضات المكفولة قانونا بولاية بنزرت كالاتي : 54 قائمة حزبية و30 قائمة مستقلة و10 قائمات ائتلافية.

وكانت وفق تصريح سابق للسيدة شيراز عياد المنسقة العامة للهيئة المستقلة للانتخابات ببنزرت 33 قائمة انتخابية، توزعت بين حزبية ومستقلة و ائتلافية ،ومنها 4 قائمات، تحيين ملفاتها في اطار تحقيق التناصف الافقي .

مع العلم ان جهة بنزرت بها 17 جماعة محلية ستظم في اعقاب الانتخابات 366 عضوا بلديا .

كما بلغ عدد الناخبين المسجلين لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات 258847 ،اي بزيادة 17677 ناخبا مقارنة بسنة 2014 ،كما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 208 و عدد مكاتب الاقتراع ما يوازي 520 مكتب،حسب ما ذكرته الادارة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت في تصريح سابق .





طارق الجبار