بنزرت.. سقوط قائمتــين من 96 قائمــة مترشحــة

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لم تتمكن قائمتي « فك بلاصتك» ببنزرت المدينة التابعة لحزب البناء وطني وقائمة حزب مشروع تونس باوتيك ، من مجموع 96 قائمة ، من النجاح في الاختبار القانوني الاول لمجمل القائمات الانتخابية البلدية التي كانت اودعت ملفات ترشحها لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالجهة خلال فترتي تقديم الملفات و البت فيها ، وفق ما اعلنت عنه ادارة الهيئة اليوم بمناسبة تعليقها لكامل القائمات التي استجابت للشروط القانونية الواجبة في الغرض .
واوضحت ذات المصادر ان قائمة فك بلاصتك» ببنزرت لم يتم قبولها نظرا لعدم توفر الشروط المطلوبة فيها بينما قائمة حزب مشروع تونس باوتيك لم يتم قبولها عقب البت فيها من الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الهيئة الفرعية وذلك بسبب غياب التناصف الافقي . واضافت ذات المصادر ان من بين القائمات المقبولة والبالغ عددها 94 قائمة هناك قائمتان اودعت ملفاتها خلال فترة قبول الترشحات ضمن القائمات الحزبية وبسبب التناصف الافقي خيرت ايداع ملفاتها ضمن القائمات المستقلة .
وذلك يصبح التوزيع النهائي للقائمات المقبولة وعددها 94 في انتظار انتهاء فترة الاعتراضات المكفولة قانونا بولاية بنزرت كالاتي : 54 قائمة حزبية و30 قائمة مستقلة و10 قائمات ائتلافية.
وكانت وفق تصريح سابق للسيدة شيراز عياد المنسقة العامة للهيئة المستقلة للانتخابات ببنزرت 33 قائمة انتخابية، توزعت بين حزبية ومستقلة و ائتلافية ،ومنها 4 قائمات، تحيين ملفاتها في اطار تحقيق التناصف الافقي .
مع العلم ان جهة بنزرت بها 17 جماعة محلية ستظم في اعقاب الانتخابات 366 عضوا بلديا .
كما بلغ عدد الناخبين المسجلين لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات 258847 ،اي بزيادة 17677 ناخبا مقارنة بسنة 2014 ،كما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 208 و عدد مكاتب الاقتراع ما يوازي 520 مكتب،حسب ما ذكرته الادارة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت في تصريح سابق .
لم تتمكن قائمتي « فك بلاصتك» ببنزرت المدينة التابعة لحزب البناء وطني وقائمة حزب مشروع تونس باوتيك ، من مجموع 96 قائمة ، من النجاح في الاختبار القانوني الاول لمجمل القائمات الانتخابية البلدية التي كانت اودعت ملفات ترشحها لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالجهة خلال فترتي تقديم الملفات و البت فيها ، وفق ما اعلنت عنه ادارة الهيئة اليوم بمناسبة تعليقها لكامل القائمات التي استجابت للشروط القانونية الواجبة في الغرض .
واوضحت ذات المصادر ان قائمة فك بلاصتك» ببنزرت لم يتم قبولها نظرا لعدم توفر الشروط المطلوبة فيها بينما قائمة حزب مشروع تونس باوتيك لم يتم قبولها عقب البت فيها من الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الهيئة الفرعية وذلك بسبب غياب التناصف الافقي . واضافت ذات المصادر ان من بين القائمات المقبولة والبالغ عددها 94 قائمة هناك قائمتان اودعت ملفاتها خلال فترة قبول الترشحات ضمن القائمات الحزبية وبسبب التناصف الافقي خيرت ايداع ملفاتها ضمن القائمات المستقلة .
وذلك يصبح التوزيع النهائي للقائمات المقبولة وعددها 94 في انتظار انتهاء فترة الاعتراضات المكفولة قانونا بولاية بنزرت كالاتي : 54 قائمة حزبية و30 قائمة مستقلة و10 قائمات ائتلافية.
وكانت وفق تصريح سابق للسيدة شيراز عياد المنسقة العامة للهيئة المستقلة للانتخابات ببنزرت 33 قائمة انتخابية، توزعت بين حزبية ومستقلة و ائتلافية ،ومنها 4 قائمات، تحيين ملفاتها في اطار تحقيق التناصف الافقي .
مع العلم ان جهة بنزرت بها 17 جماعة محلية ستظم في اعقاب الانتخابات 366 عضوا بلديا .
كما بلغ عدد الناخبين المسجلين لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات 258847 ،اي بزيادة 17677 ناخبا مقارنة بسنة 2014 ،كما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 208 و عدد مكاتب الاقتراع ما يوازي 520 مكتب،حسب ما ذكرته الادارة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت في تصريح سابق .
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018