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يوم الأحد 04 مارس 2018
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إسقاط قائمتين في سوسة و3 قائمات في المنستير
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السياسي
إسقاط قائمتين في سوسة و3 قائمات في المنستير
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:

تنشر الهيئات الفرعية للانتخابات اليوم القائمات التي تم قبولها في سباق الانتخابات البلدية المقررة يوم 6 ماي المقبل.
وعلمت «الشروق» أنّ ولاية سوسة شهدت إسقاط قائمتين إحداهما حزبية والثانية ائتلافية من السباق.
وأشار مصدر من الهيئة الفرعية للانتخابات إلى أنّ معظم الملفات تستجيب للمواصفات وحتى النقائص التي رافقت بعض القائمات تمّ تداركها في الإبّان قبل إغلاق باب قبول الترشحات يوم 22 فيفري الماضيـ وهو ما يفسّر ضعف عدد القائمات المرفوضة.
وفي المنستير كشف مصدر من الهيئة الفرعية للانتخابات لـ «الشروق» أنّ 3 قائمات تمّ رفضها على مستوى الولاية وهي قائمة حزبية عن دائرة المنستير وقائمتان مستقلتان إحداهما عن دائرة منزل نور والثانية عن دائرة منزل كامل.

المهدي خليفة
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السياسي
إسقاط قائمتين في سوسة و3 قائمات في المنستير
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:

تنشر الهيئات الفرعية للانتخابات اليوم القائمات التي تم قبولها في سباق الانتخابات البلدية المقررة يوم 6 ماي المقبل.
وعلمت «الشروق» أنّ ولاية سوسة شهدت إسقاط قائمتين إحداهما حزبية والثانية ائتلافية من السباق.
وأشار مصدر من الهيئة الفرعية للانتخابات إلى أنّ معظم الملفات تستجيب للمواصفات وحتى النقائص التي رافقت بعض القائمات تمّ تداركها في الإبّان قبل إغلاق باب قبول الترشحات يوم 22 فيفري الماضيـ وهو ما يفسّر ضعف عدد القائمات المرفوضة.
وفي المنستير كشف مصدر من الهيئة الفرعية للانتخابات لـ «الشروق» أنّ 3 قائمات تمّ رفضها على مستوى الولاية وهي قائمة حزبية عن دائرة المنستير وقائمتان مستقلتان إحداهما عن دائرة منزل نور والثانية عن دائرة منزل كامل.

المهدي خليفة
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خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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