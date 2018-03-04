إسقاط قائمتين في سوسة و3 قائمات في المنستير

الشروق ـ مكتب الساحل:

تنشر الهيئات الفرعية للانتخابات اليوم القائمات التي تم قبولها في سباق الانتخابات البلدية المقررة يوم 6 ماي المقبل.

وعلمت «الشروق» أنّ ولاية سوسة شهدت إسقاط قائمتين إحداهما حزبية والثانية ائتلافية من السباق.

وأشار مصدر من الهيئة الفرعية للانتخابات إلى أنّ معظم الملفات تستجيب للمواصفات وحتى النقائص التي رافقت بعض القائمات تمّ تداركها في الإبّان قبل إغلاق باب قبول الترشحات يوم 22 فيفري الماضيـ وهو ما يفسّر ضعف عدد القائمات المرفوضة.

وفي المنستير كشف مصدر من الهيئة الفرعية للانتخابات لـ «الشروق» أنّ 3 قائمات تمّ رفضها على مستوى الولاية وهي قائمة حزبية عن دائرة المنستير وقائمتان مستقلتان إحداهما عن دائرة منزل نور والثانية عن دائرة منزل كامل.





المهدي خليفة