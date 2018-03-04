سيدي بوزيد.. إسقاط 8 قائمــــات منها 4 حزبيــة

أفرزت عملية البت في القائمات الانتخابية المقبولة بدائرة بولاية سيدي بوزيد عن قبول 122 قائمة من مجموع 130 قائمة حيث تم رفض 8 قائمات لعدم توفر الشروط القانونية حسب ما ينص على ذلك القانون الانتخابي حسب ما افاد به رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد بوجمعة مشي.

وأضاف المشي ان القائمات التي تم اسقاطها موزعة بين 4 قائمات حزبية منها قائمتين لحزب نداء تونس وقائمة لحركة مشروع تونس وقائمة لحراك الارادة وقائمة ائتلافية الائتلاف المدني و3 قائمات مستقلة.

وبذلك يبقى حزب حركة النهضة الحزب الوحيد الممثل في كافة الدوائر البلدية بسيدي بوزيد.





قيس عماري