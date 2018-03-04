باجـــــة.. 74 قائمة مقبولــــة ورفض 5 قائمـــات

مكتب باجة ـ الشروق:

أنهت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بباجة عملية البت في القائمات التي قدمت ترشحها للانتخابات البلدية 2018 والتي بلغت 79 قائمة موزعة بين 45 حزبية و 9 ائتلافية و 25 مستقلة . وأفاد السيد محمود الجلاصي عضو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بباجة أنه تم قبول 74 قائمة ورفض 5 قائمات وقتيا في انتظار قيامها بعملية الطعن لدى الفرع الجهوي للمحكمة الإدارية ببنزرت وذلك في أجل لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ الإبلاغ ، في حين تم قبول كل القائمات المستقلة وعددها 25 . وقد شملت عملية الرفض قائمتين ائتلافيتين (الجبهة الشعبية) تخص الأولى الدائرة البلدية بباجة بسبب عدم احترامها لمبدإ التناصف الأفقي والثانية عن الدائرة البلدية بوشتاتة الجميلة بسبب عدم احترامها لشروط القائمة ، وقائمتين حزبيتين (حزب البناء الوطني ) « فك بلاصتك « بكل من الدائرة البلدية بباجة حيث لم تستكمل القائمة جميع الوثائق في الآجال القانونية ، والدائرة البلدية بمجاز الباب بسبب عدم استكمال وثائقها في الآجال المحددة من جهة وعدم احترامها لشروط القائمة من جهة ثانية ، إضافة إلى قائمة خامسة حزبية ( حركة مشروع تونس ) عن الدائرة البلدية بباجة بسبب اشتراكها مع ائتلاف الاتحاد المدني وتقدمهما بقائمتين مختلفتين بنفس الدائرة .





جلال العرفاوي