الحصيلة الاولوية لترشحات البلديات .. اسقاط 106 قائمات و النهضة في الصدارة

كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات امس في ندوة صحفية النتائج الاولوية للقائمات الانتخابية المقبولة والتي قضت بإسقاط 106 قائمات اغلبها للمستقلين بينما تصدرت حركة النهضة بمفردها الحضور في كل الدوائر الانتخابية .

تونس- الشروق- أشرف الرياحي:

وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بقبول 2068 قائمة انتخابية توزعت بين 1053 حزبية و859 مستقلة و 156 ائتلافية مقابل رفض الهيئة لـ106 قائمة اخرى منها 47 قائمة للمستقلين و39 قائمة حزبية و20 قائمة ائتلافية ليبلغ بذلك عدد المترشحين 53855 منهم 45150 في القائمات الاصلية و1740 من ذوي الاعاقة.

النهضة تنفرد بالصدارة

وحول عدد القائمات المقبولة لكل حزب فان حركة النهضة احتكرت لوحدها صدارة الترتيب حيث قُبلت جميع قائماتها الـ350 بينما حل نداء تونس في المركز الثاني ب345 قائمة بعد اسقاط 5 منها يليها حزب التيار الديمقراطي ب69 قائمة بعد اسقاط 3 منها ثم حزب مشروع تونس ب67 قائمة الذي خسر 17 قائمة يليه حزب حراك تونس الارادة ب46 قائمة ثم افاق تونس ب43 قائمة تليه حركة الشعب ب40 قائمة فالحزب الدستوري الحر 31 قائمة.

وفي المراتب الموالية نجد حزب البناء الوطني 15 قائمة ثم الحزب الاشتراكي 12 قائمة يليه حزب بني وطني 9 قائمات وحزب المبادرة 8 قائمات ثم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري 6 قائمات ثم حزب اللقاء الديمقراطي 3 قائمات يليه كل من حزبي صوت التونسي وحزب تنظيم الاجيال بقائمتين لكل حزب بينما قدمت احزاب الخضر للتقدم و حركة الديمقراطيين الاجتماعيين وحزب حركة تونس اولا وحزب المستقبل وحزب الحركة الديمقراطية وحزب حركة النضال الوطني قائمة وحيدة لكل منها.

الجبهة في طليعة القائمات الائتلافية

وبخصوص القائمات الائتلافية المقبولة اوليا حافظت الجبهة الشعبية على صدارتها بقبول 119 قائمة رغم اسقاط 13 قائمة لها بينما حل ائتلاف الاتحاد المدني في المركز الثاني ب34 قائمة بعد اسقاط 9 قائمات تابعة له بينما تم قبول قائمات ائتلاف القوى الديمقراطية الثلاث.

ولعل من أبرز الملاحظات التي وقع تقديمها امس بخصوص القائمات المقبولة أوليا هو التجاء البعض الى تغيير طبيعة القائمات استجابة للشروط ومن ذلك انه وقع تغيير طبيعة 8 قائمات من حزبية الى مستقلة وقائمتين من ائتلافية الى مستقلة وقائمة وحيدة من مستقلة الى حزبية وفسر المنصري ذلك بشرط الاستجابة الى مبدإ التناصف الذي حتم على الاحزاب والائتلافات والمستقلين تغيير طبيعة القائمات

واجمالا حافظت الاحصائيات العامة للمطالب المقبولة اوليا على الحضور اللافت للشباب اذ بلغت نسبة المترشحين دون سن الـ35 سنة 52.07 بالمائة (اي 28044 مترشحا) وقرابة 23.83 بالمائة من المترشحين تراوحت اعمارهم بين 36 و45 سنة فيما لم يترشح للاستحقاق البلدي سوى 2377 ممن اعمارهم تجاوزت 60 سنة بما يمثل 4.4 بالمائة من اجمالي المترشحين.

أسباب الرفض

وحول أبرز دواعي رفض القائمات البالغ عددها 106 بين المنصري أنّ أهم الاسباب تكمن أولا في عدد المرشحين في القائمة الاصلية دون عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المسجل في 24 قائمة علاوة على رفض 21 قائمة افتقدت لمترشح سنه لايزيد عن 35 سنة و اسقاط 19 قائمة لم تتوفر بها صفة الناخب و10 قائمات ترشحت في دوائر مخالفة لمكان التسجيل يضاف اليها اسقاط 15 قائمة بسبب عدم احترامها مبدأي التناصف العمودي والتناصف الافقي في رئاسة القائمات.

وفي هذا السياق اوضح المنصري أنه تم اعلام القائمات المرفوضة بالقرار المذكور على مرحلتين يوم الخميس وأمس الجمعة حيث فتح باب الطعن أمام المحكمة الادارية أيام امس والاثنين والثلاثاء القادمين لمن وقع اعلامه بالقرار يوم الخميس وايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء لكل من وقع اعلامه أمس لتتواصل فترة البت في الطعون الى غاية 4 افريل متى سيتم الاعلان النهائي عن القائمات المقبولة رسميا.

واعتبر المنصري أن عدد الترشحات المسجل يعد مرضيا ويبعث عن التفاؤل آملا في أن تكون نسب المشاركة في التصويت في مستوى نسب الترشحات موضحا ان هيئة الانتخابات اعدت خطة ستتولى وحدة الاتصال داخلها تنفيذها تهدف الى حث الناخبين على التصويت وأن الهيئة حريصة على استكمال المسار الديمقراطي وأن قراراتها تخضع لرقابة المحكمة الادارية.

الترشحات حسب الإدارات الفرعية:

1 ـ المنستير 187

2 ـ سيدي بوزيد 122

3 ـ القصرين 122

4 ـ سوسة 113

المركز الاخير تونس 1 بـ15 قائمة

أبرز الأرقام

2068 عدد القائمات المقبولة اوليا

1053 عدد القائمات الحزبية

859 عدد القائمات المستقلة

156 عدد القائمات الائتلافية

106 عدد القائمات المسقطة

1047 من ذوي الاعاقة من بين المترشحين

القائمات المرفوضة

106 قائمة مرفوضة اكثرها سجل في دائرة تونس 2 (11 قائمة) و أقلها دائرة منوبة (قائمة واحدة) وتوزعت بين 47 قائمة للمستقلين و39 قائمة حزبية و20 قائمة ائتلافية

القائمات المترشحة حسب الأحزاب والائتلافات

حركة النهضة 350

حركة نداء تونس 345

حزب التيار الديمقراطي 69

حزب حركة مشروع تونس 67 قائمة

حزب حراك تونس الارادة 46

حزب افاق تونس 43

حركة الشعب 40

الحزب الدستوري الحر 31

حزب البناء الوطني 15

الحزب الاشتراكي 12

حزب بني وطني 9

حزب المبادرة 7

حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري 6

حزب اللقاء الديمقراطي 3

حزب صوت التونسي 2

حزب تنظيم الاجيال 2

حزب الخضر للتقدم 1

حزب المستقبل 1

حزب حركة الديمقراطيين الاجتماعيين 1

حزب حركة تونس اولا 1

حزب الحركة الديمقراطية 1

حزب حركة النضال الوطني 1

الجبهة الشعبية 119 قائمة

ائتلاف الاتحاد المدني 34

ائتلاف القوى الديمقراطية 3