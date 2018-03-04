بعد منعهم من القانون الانتخابي.. مقترح يمكّن «التجمعيين » من عضوية مكاتب الاقتراع

تونس –الشروق –سرحان الشيخاوي

اثار موضوع منع «التجمعيين « من عضوية مكاتب الاقتراع في الانتخابات البلدية استنكار بعض الاحزاب ,منعا ما له مرجعية دستورية ,ومنها من تقوده شخصيات انتمت سابقا الى حزب التجمع .

قدّمت كتلة الحرة لمشروع تونس مقترح قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 121 من قانون الانتخابات الذي اثار استنكار العديد من الاطراف السياسية في تونس في علاقة بمنع « التجمعيين « من عضوية مكاتب الاقتراع ,و تم الانتباه الى هذه النقطة بعد ان اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤخرا عن فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية 2018،( في الفترة المتراوحة من 23 فيفري إلى غاية 23 مارس 2018 كأجل أقصى) .

شروط الترشح

ومن بين الشروط التي وجب توفرها «ان لا يكون المترشح قد تحمل احدى المسؤولیات في حزب التجمع المنحل كرئیس او عضو بديوان الحزب او عضو باللجنة المركزية او المسؤولیة السیاسیة بالادارة المركزية كامین قار او امین مساعد او مدير ديوان او امین عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب او مدير مركز الدراسات والتكوين او رئیس دائرة او عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي او عضو لجنة تنسیق او عضو جامعة ترابیة او مھنیة او رئیس شعبة ترابیة او مھنیة..» .

نص القانون

مقترح القانون الذي قدمته كتلة الحرة ينص على ان «تحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 و المنقح والمتمم بالقانون عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق باجراء الانتخابات والاستفتاء «

مقترح القانون الذي قدمته كتلة الحرة امام خيارين ,اما الاسراع بالمصادقة عليه و الدخول حيز التنفيذ قبل نهاية الاجال القانونية التي حددتها هيئة الانتخابات وبالتالي يتمكن الراغبون في عضوية مكاتب الاقتراع من الالتحاق , وهو امر صعب التحقيق باعتبار حساسية الملف وصعوبة تحقيق توافق حوله اضافة الى ضيق الوقت ,او ان يتم التعاطي مع مقترح القانون في سياق التحضير للانتخابات التشريعية القادمة وهو الامر الارجح حاليا .

احزاب تستنكر

استنكرت عدد من الاحزاب ذات المرجعية الدستورية الابقاء عل نصوص قانونية تمنع «التجمعيين « من المشاركة في مراكز الاقتراع وطالبوا بتغييرها ,منها حزب حركة نداء تونس و حزب المبادرة والحزب الدستوري الحر وحزب مشروع تونس .

شروط عضوية مركز الاقتراع

يشترط في كل مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، صفة الناخب، ومستوى تعليمي لا يقل عن الرابعة ثانوي(السابعة ثانوي نظام قديم) أو ما يعادلها، والنزاهة والحياد والاستقلالية، وأن لا يكون مترشحا للانتخابات، أو زوجا أو فرعا لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، أو صهرا لاحد المترشحين، أو أجيرا لدى أحد المترشحين أو الأحزاب، أو منخرطا بحزب سياسي.