أمين عام اتحاد الشغل يتحدّى رئيس الحكومة.. «حـــرب بــاردة»... بين الشاهد والطبوبي

رد الطبوبي أمس على تحدي الشاهد بأقوى منه ما يشي مبدئيا بحدة الخلاف بينهما فهل هي نهاية لعلاقة الود التي عمرت طويلا نسبيا أم إن الطرفين يستعرضان قوتيهما أمام بقية خصومهما؟.

تونس ـ الشروق: عادل العوني

‹›نحن لا ننازعك في صلاحياتك والمسؤول السياسي مطالب بالنتائج والمتأمل اليوم في النتائج يجدها كلها سلبية» هكذا رد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس على رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي قال قبل أيام في حوار تلفزي بثته الوطنية الأولى إن «التحوير من مشمولات رئيس الحكومة» وإنه «لا وجود لتحوير وزاري اليوم». هذا امتداد لتبادل التحدي الذي بدأه الطبوبي بدعوة رئيس الحكومة إلى تغيير وزاري قبل أن يوقفه الشاهد عند حده بالقول إنه هو المسؤول عن التغيير وإنه لن يستجيب للدعوة لكن أمين عام اتحاد الشغل عاد ليتحداه بالكشف عن أي نتيجة ايجابية والحال أن «المسؤول السياسي مطالب بالنتائج» كما قال الطبوبي أمس في افتتاح المؤتمر العادي 25 للاتحاد الجهوي بتونس.

التحدي الحقيقي لا يكمن في الاستجابة للتعديل الوزاري من عدمها بل في جوهر الخلاف المتعلق تحديدا بخوصصة بعض المؤسسات العمومية وهو «خط أحمر» في نظر الاتحاد يجد الشاهد نفسه مجبرا على تجاوزه.

بداية القطيعة؟

لن يسمح الاتحاد لأحد بأن يتجاوز ما سطره من خطوط حمراء لاسيما منها ما يتعلق بالخوصصة فالتفويت في بنك عمومي يعني فتح الباب على مصراعيه أمام بقية المؤسسات العمومية.

الأدهى أن التفويت يعتبر تعديا على هيبة الاتحاد ورميا بقراراته عرض الحائط والحال أنه يبدو في صورة الطرف القوي الذي لا يعصى له أمر ولا يتحدى له نهي. لهذا سيكون التصادم أمرا حتميا إلا إذا ارتأى الشاهد التصرف بطريقة مغايرة في الكرة التي ردها إليه الاتحاد كأن يتفادى عكس الهجوم ويستعيض عن التحدي بالمناورة والتفاوض عله يخرج بحل توفيقي.

الحديث عن بداية القطيعة أو نهاية علاقة الود معقول جدا بالنظر إلى الهوة الموجودة بين الطرفين وإلى حساسية الخلاف وشدة التضارب في الآراء فضلا عن لغة التحدي المستعملة من الجانبين لكن علينا أن ننظر إلى العلاقة بين الطرفين بلغة المنطق:

يستعرض قواه

الشاهد هو رئيس الحكومة التي قبل بها الاتحاد ورضي بدعمها وهو رئيس الحكومة المنبثقة عن وثيقة قرطاج التي وقع عليها الاتحاد ويرفض إلى اليوم الانسلاخ عنها.

الأهم أن الشاهد أرضى الاتحاد في كل طلباته بدءا بإقالة وزير التربية السابق ناجي جلول وصولا إلى تنفيذ أوامر الاتحاد في إقرار إجراءات عاجلة يمتص بها غضب الشارع خلال جانفي الماضي.

ما يهمنا في هذا أن الشاهد ليس رئيس دولة في نظام جمهوري ينفذ سياسة معارضة لاتحاد الشغل ولا هو رئيس حكومة ينفذ سياسة حزب متصادم مع الاتحاد بل هو رئيس حكومة ينفذ ما يطلب منه ولكنه يزيد بعض البهارات من عنده حتى تكون له بصمة قد تنفعه في المستقبل. عندما يقول الشاهد إنه المسؤول الوحيد عن التحوير الوزاري فهذه رسالة تتعدى اتحاد الشغل إلى كل الأطراف المؤثرة في المشهد السياسي.

وعندما يمارس التحدي فإنه يستعرض قواه أمام الساسة ويلفت اهتمام المواطنين إليه.

«إياك أعني…»

في المقابل، لا تبدو للاتحاد ضغينة ولا عداء تجاه الشاهد بغض النظر عن انتمائه البورجوازي وتوجهه الليبرالي. مشكلة الاتحاد تحديدا مع الأحزاب التي تمارس «المراهقة السياسية» والأطراف التي تزين الخوصصة وليست مع الشاهد. ومشكلته تحديدا مع من يجرّمون المنظمة الشغيلة والحال أن ‹›الإتحاد أكبر منكم ونحن أصحاب حق في هذه البلاد» على حد قول الطبوبي أمس. ومشكلته تحديدا مع من تداخلت عليه أدوار الاتحاد فلم يعد يفهم إن كان منظمة نقابية أم وطنية أو سياسية ولم يعد يفقه سبب اعتراض الاتحاد على هذا التحرك النقابي دون ذاك وسبب دعمه لاحتجاج شعبي دون آخر.

الاتحاد يزمجر حتى يذكر الجميع بقوته التي يراكمها منذ تأسيسه، والشاهد يحاول من جهته أن يزمجر حتى يلفت الانتباه إلى سياسي في طور التكوين. الحقيقة أن الشاهد لا يستطيع أن يعادي القوة الوحيدة التي تدافع عنه، كما إن الاتحاد قد لن يجد منفذا لأوامره أفضل من الشاهد لهذا نخال كل واحد منهما يتحدى الآخر وهو يردد في سره» إياك أعني واسمعي يا جارة».

جوهر الخلاف

علينا أن نعود إلى شهر نوفمبر الماضي لما أبرم الطرفان اتفاقا يلتزم فيه الاتحاد بمواصلة دعم الحكومة وعدم التشويش على قانون المالية مقابل تعهد الحكومة باحترام خطوط الاتحاد الحمراء وخاصة منها عدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية وعدم التفويت في المؤسسات العمومية.

الشاهد هو الذي تراجع عن الاتفاق عندما فكر في تجاوز أحد الخطوط الحمراء عبر التفويت في بعض المؤسسات العمومية (شركة التبغ والوقيد وبنك الإسكان) وفي هذا يظهر التحدي الحقيقي من جانب الطبوبي في قوله أمس ‹›إن التفويت في القطاع العام لن يتم وهو خط أحمر» قبل أن يشدد على أن ‹›هذه ليست شعارات وخطب رنانة بل هي قناعة راسخة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتلاعبوا بهذا القطاع».

المشكلة في الظاهر بين الشاهد والطبوبي ولكنها في الواقع بين سياسة الاتحاد الرافضة للخوصصة وبين الأطراف التي تدفع بالشاهد نحوها.