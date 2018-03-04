تكريسا للفصل 140 من الدستور حول التعاون اللامركزي .. ممثلون عن بلديات تونسية يزورون منطقة «الدّاخلة» المغربية

تونس ـ الشروق: فاضل الطياشي

ادى مؤخرا ممثلون عن 8 بلديات تونسية ورؤساء جمعيات زيارة الى مدينة «الدّاخلة» في اقصى الجنوب المغربي وذلك في اطار تبادل التجارب والخبرات في مجال تدبير الشأن المحلي وتعزيز التعاون اللامركزي الدولي وفق ما جاء في الفصل 140 من الدستور الذي ينص على انه يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي. وضم الوفد التونسي ممثلين عن بلديات المرسى وقرطاج والكرم واريانة وسيدي حسين والحمامات وسكرة وعقارب. وممثلين عن المجتمع المدني ..وتناولت الزيارة بالخصوص سبل بلورة شراكات لامركزية مستقبلية بين الطرفين التونسي والمغربي في شتى المجالات الاقتصادية وفي مجالات البيئة والثقافة والتنمية المستدامة استنادا الى العلاقات القائمة بين البلدين وإلى روابط الأخوة والرصيد الحضاري والثقافي المشترك.. وشملت الزيارة لقاءات وجلسات عمل حول المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة مع منتخبي «الداخلة» بالقصر البلدي ومع والي الجهة والسلطات المحلية الى جانب زيارات ميدانية لمنشآت اقتصادية وصحية وتربوية وثقافية وسياحية بالمنطقة. واختتمت الزيارة بتنظيم جلسة بالقصر البلدي لتقييم الزيارة وتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين المجلس الجماعي والجماعة الترابية للداخلة من جهة والجمعية التونسية للارشاد والتوجيه الجغرافي الرقمي من جهة أخرى. وشملت الاتفاقيات مجالات تدبير الشؤون المحلية وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين من أجل استكشاف فرص الاستثمار وتطوير المبادلات التجارية من الجهتين تمهيـدا لميلاد شراكة وتوأمـة حقيقية بين الطرفين تشمـل مختلف المجالات في اطار تبادل التجارب والزيارات .وشمـلت الاتفاقيات الموقعة جمعيات المجتمع المدني بالداخلة التي كان لــها دور كبير في التعريف بالجهـة وكذلك إطلاع الوفد على المنجزات التنموية وابراز دور المجتمع المدني في تحقيق تنميـة مندمجـة بالجهة . .