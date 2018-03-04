تكريسا للفصل 140 من الدستور حول التعاون اللامركزي .. ممثلون عن بلديات تونسية يزورون منطقة «الدّاخلة» المغربية

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20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
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20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
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19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
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17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
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15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
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15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
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15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
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14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
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14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
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14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
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14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
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14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
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14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018
تونس ـ الشروق: فاضل الطياشي
ادى مؤخرا ممثلون عن 8 بلديات تونسية ورؤساء جمعيات زيارة الى مدينة «الدّاخلة» في اقصى الجنوب المغربي وذلك في اطار تبادل التجارب والخبرات في مجال تدبير الشأن المحلي وتعزيز التعاون اللامركزي الدولي وفق ما جاء في الفصل 140 من الدستور الذي ينص على انه يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي. وضم الوفد التونسي ممثلين عن بلديات المرسى وقرطاج والكرم واريانة وسيدي حسين والحمامات وسكرة وعقارب. وممثلين عن المجتمع المدني ..وتناولت الزيارة بالخصوص سبل بلورة شراكات لامركزية مستقبلية بين الطرفين التونسي والمغربي في شتى المجالات الاقتصادية وفي مجالات البيئة والثقافة والتنمية المستدامة استنادا الى العلاقات القائمة بين البلدين وإلى روابط الأخوة والرصيد الحضاري والثقافي المشترك.. وشملت الزيارة لقاءات وجلسات عمل حول المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة مع منتخبي «الداخلة» بالقصر البلدي ومع والي الجهة والسلطات المحلية الى جانب زيارات ميدانية لمنشآت اقتصادية وصحية وتربوية وثقافية وسياحية بالمنطقة. واختتمت الزيارة بتنظيم جلسة بالقصر البلدي لتقييم الزيارة وتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين المجلس الجماعي والجماعة الترابية للداخلة من جهة والجمعية التونسية للارشاد والتوجيه الجغرافي الرقمي من جهة أخرى. وشملت الاتفاقيات مجالات تدبير الشؤون المحلية وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين من أجل استكشاف فرص الاستثمار وتطوير المبادلات التجارية من الجهتين تمهيـدا لميلاد شراكة وتوأمـة حقيقية بين الطرفين تشمـل مختلف المجالات في اطار تبادل التجارب والزيارات .وشمـلت الاتفاقيات الموقعة جمعيات المجتمع المدني بالداخلة التي كان لــها دور كبير في التعريف بالجهـة وكذلك إطلاع الوفد على المنجزات التنموية وابراز دور المجتمع المدني في تحقيق تنميـة مندمجـة بالجهة . .
تونس ـ الشروق: فاضل الطياشي
ادى مؤخرا ممثلون عن 8 بلديات تونسية ورؤساء جمعيات زيارة الى مدينة «الدّاخلة» في اقصى الجنوب المغربي وذلك في اطار تبادل التجارب والخبرات في مجال تدبير الشأن المحلي وتعزيز التعاون اللامركزي الدولي وفق ما جاء في الفصل 140 من الدستور الذي ينص على انه يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي. وضم الوفد التونسي ممثلين عن بلديات المرسى وقرطاج والكرم واريانة وسيدي حسين والحمامات وسكرة وعقارب. وممثلين عن المجتمع المدني ..وتناولت الزيارة بالخصوص سبل بلورة شراكات لامركزية مستقبلية بين الطرفين التونسي والمغربي في شتى المجالات الاقتصادية وفي مجالات البيئة والثقافة والتنمية المستدامة استنادا الى العلاقات القائمة بين البلدين وإلى روابط الأخوة والرصيد الحضاري والثقافي المشترك.. وشملت الزيارة لقاءات وجلسات عمل حول المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة مع منتخبي «الداخلة» بالقصر البلدي ومع والي الجهة والسلطات المحلية الى جانب زيارات ميدانية لمنشآت اقتصادية وصحية وتربوية وثقافية وسياحية بالمنطقة. واختتمت الزيارة بتنظيم جلسة بالقصر البلدي لتقييم الزيارة وتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين المجلس الجماعي والجماعة الترابية للداخلة من جهة والجمعية التونسية للارشاد والتوجيه الجغرافي الرقمي من جهة أخرى. وشملت الاتفاقيات مجالات تدبير الشؤون المحلية وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين من أجل استكشاف فرص الاستثمار وتطوير المبادلات التجارية من الجهتين تمهيـدا لميلاد شراكة وتوأمـة حقيقية بين الطرفين تشمـل مختلف المجالات في اطار تبادل التجارب والزيارات .وشمـلت الاتفاقيات الموقعة جمعيات المجتمع المدني بالداخلة التي كان لــها دور كبير في التعريف بالجهـة وكذلك إطلاع الوفد على المنجزات التنموية وابراز دور المجتمع المدني في تحقيق تنميـة مندمجـة بالجهة . .
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018