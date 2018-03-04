في 60 ثانية

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تونس تدين الهجمات الإرهابية في واغادوغو

أدانت تونس بشدة الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة البوركينية واغادوغو اول أمس ،والتي استهدفت مقر قيادة أركان الجيش البوركيني، بالإضافة إلى سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي، لتخلف عددا من القتلى والمصابين في صفوف القوات البوركينية.

أول تعداد عام للقطاع الفلاحي

تعكف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، على وضع اللمسات الأخيرة لانجاز أول تعداد عام للقطاع الفلاحي في تاريخ البلاد الذي سينطلق فعليا في أكتوبر 2018 على أن يقع نشر نتائجه في موفى 2019 .

السودان يعلن عودة سفيره إلى القاهرة

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، امس السبت، أن سفيرها لدى مصر عبد المحمود عبد الحليم سيعود إلى القاهرة، غدا الاثنين، بعد أن استدعته الخرطوم للتشاور في جانفي الماضي.