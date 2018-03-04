وخزة.. حجب الدروس الخصوصية

الدروس الخصوصية تحولت الى عمل تجاري قد يعود بالوبال على التعليم العمومي وبالتالي هدم اركان المدرسة وتقويض عمل المعلّم.

ان انتشار هذه الظاهرة فتح المجال للابتزاز والسّمسرة وما على السلط المختصة سوى ان تتحرك سريعا لإيجاد حل ّ للدروس الخصوصية « العشوائية» التي تكاثرت الى درجة اصبح فيها الذهاب الى المدرسة احيانا مجرد نزهة لالتقاط صور «السلفي» ... فلا تغلقوا ابواب المدرسة لتفتحوا ابواب جشعكم وطمعكم لأطفالنا .





مبروك خضري