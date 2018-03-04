ندوة جهوية
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
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20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
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20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
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19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
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18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
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18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
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17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
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17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
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16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
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16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
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15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
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15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
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15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
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15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
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14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
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14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
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14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
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14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
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14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018
خالد الحدّادتحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
ندوة جهوية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018
بتنظيم من جمعية المواطنة و التنمية بالشمال الغربي التأمت بمدينة عين دراهم ندوة حول دور المواطن و الاعلام في تطوير و تركيز مقاربة شرطة الجوار بفرنانة .وتضمنت الندوة مداخلتين الاولى حول مقاربة شرطة الجوار و حقوق الانسان و الثانية حول دور الاعلام في تطوير مقاربة شرطة الجوار.
قطب للواحات والمناطق السقويّة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
قدّم وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري سمير بالطيّب، بقصر الحكومة بالقصبة اول أمس، جملة من...المزيد >>
تحييد المساجد
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، امس بولاية...المزيد >>
منطقة صناعية بمعتمدية بئر علي
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تم الاتفاق بشأن إحداث منطقة صناعية بمعتمدية بئر...المزيد >>
حجز 3 قطع أثرية بالبئر الأحمر
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...المزيد >>
ندوة جهوية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018
بتنظيم من جمعية المواطنة و التنمية بالشمال الغربي التأمت بمدينة عين دراهم ندوة حول دور المواطن و الاعلام في تطوير و تركيز مقاربة شرطة الجوار بفرنانة .وتضمنت الندوة مداخلتين الاولى حول مقاربة شرطة الجوار و حقوق الانسان و الثانية حول دور الاعلام في تطوير مقاربة شرطة الجوار.
قطب للواحات والمناطق السقويّة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
قدّم وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري سمير بالطيّب، بقصر الحكومة بالقصبة اول أمس، جملة من...المزيد >>
تحييد المساجد
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، امس بولاية...المزيد >>
منطقة صناعية بمعتمدية بئر علي
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تم الاتفاق بشأن إحداث منطقة صناعية بمعتمدية بئر...المزيد >>
حجز 3 قطع أثرية بالبئر الأحمر
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...المزيد >>
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018
خالد الحدّادتحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة