ندوة جهوية

بتنظيم من جمعية المواطنة و التنمية بالشمال الغربي التأمت بمدينة عين دراهم ندوة حول دور المواطن و الاعلام في تطوير و تركيز مقاربة شرطة الجوار بفرنانة .وتضمنت الندوة مداخلتين الاولى حول مقاربة شرطة الجوار و حقوق الانسان و الثانية حول دور الاعلام في تطوير مقاربة شرطة الجوار.