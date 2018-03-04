تركيز 30 كاميرا مراقبة

ذكرت مصادر أن مشروع تركيز 30 كاميرا مراقبة بعدد من معتمديات ولاية القصرين قد تقدم بصفة كبيرة حيث تم إنجاز الجزء الأكبر من المشروع وتم وضع العديد من آلات التصوير تحت تصرف وزارة الداخلية في عدد من معتمديات ولاية القصرين .