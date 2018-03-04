الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 04 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
توظيف الصناعات التقليدية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
السياسي
توظيف الصناعات التقليدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

حضر مبروك كرشيد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية امس حفلا تنشيطيا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اقيم للترويج لمهرجان القصور الصحراوية بتطاوين.وعبر كرشيد عن أهمية استثمار عادات وتقاليد ولاية تطاوين و كل مناطق الجنوب الشرقي لفائدة التنمية في الجهة.

تقرؤون أيضا
قطب للواحات والمناطق السقويّة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
قدّم وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري سمير بالطيّب، بقصر الحكومة بالقصبة اول أمس، جملة من...
المزيد >>
تحييد المساجد
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، امس بولاية...
المزيد >>
منطقة صناعية بمعتمدية بئر علي
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تم الاتفاق بشأن إحداث منطقة صناعية بمعتمدية بئر...
المزيد >>
حجز 3 قطع أثرية بالبئر الأحمر
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
توظيف الصناعات التقليدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

حضر مبروك كرشيد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية امس حفلا تنشيطيا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اقيم للترويج لمهرجان القصور الصحراوية بتطاوين.وعبر كرشيد عن أهمية استثمار عادات وتقاليد ولاية تطاوين و كل مناطق الجنوب الشرقي لفائدة التنمية في الجهة.

تقرؤون أيضا
قطب للواحات والمناطق السقويّة
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
قدّم وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري سمير بالطيّب، بقصر الحكومة بالقصبة اول أمس، جملة من...
المزيد >>
تحييد المساجد
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، امس بولاية...
المزيد >>
منطقة صناعية بمعتمدية بئر علي
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تم الاتفاق بشأن إحداث منطقة صناعية بمعتمدية بئر...
المزيد >>
حجز 3 قطع أثرية بالبئر الأحمر
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
﻿