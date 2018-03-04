حجز 3 قطع أثرية بالبئر الأحمر

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التابعة لمنطقة الحرس الوطني بقفصة بالتنسيق مع نظيرتها بتطاوين اول امس ، من حجز ثلاث قطع أثرية بمعتمدية البئر الأحمر من ولاية تطاوين كان سيتم التفويت فيها بالبيع بمبلغ مالي قدره 1.5 مليون دينار وفق ما أفاد به مصدر من الحرس الوطني بقفصة.