تحييد المساجد

أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، امس بولاية توزر، أنه في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تحييد المساجد وإبعادها عن التوظيف السياسي والحزبي استعدادا للانتخابات البلدية يوم 6 ماي 2018 ، وتكريسا للفصل السادس من الدستور، تمت دعوة الائمة المترشحين للانتخابات إلى التخلي مؤقتا عن مهامهم في الإمامة.