قطب للواحات والمناطق السقويّة

قدّم وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري سمير بالطيّب، بقصر الحكومة بالقصبة اول أمس، جملة من المشاريع المتعلقة بالموارد المائيّة وقطاع الصيد البحري، ومجمل الاهداف الاستراتيجية للوزارة في أفق سنة 2020.وأعلن بالطيب في هذا الإطار إحداث قطب للواحات والمناطق السقوية بتطاوين.