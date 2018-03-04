تحرّك عاجل مطلوب

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يوم الأحد 04 مارس 2018
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خالد الحدّاد
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ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي توجّه به أمس الأمين العام للاتحاد العزم التونسي للشغل إلى رئيس الحكومة، أمّا ثالث المسائل فهي انطلاق حملات انتخابيّة سابقة لأوانها قائمة على استنساخ منهج العداء والاستقطاب الايديولوجي.
إنّها مسائل على غاية من الخطورة تستهدفُ استقرار مؤسّسات الحكم وتضربُ انسجامها في عُمق وتضعُ وثيقة قرطاج على خط النار والاحتراق وتمسّ السلم المدني وسلامة المسار الانتقالي الديمقراطي بصفة جدية.
الوقت أوشك أن ينتهي لإطلاق مبادرة سياسيّة مسؤولة تُعيد بوصلة البلاد الى اتجاهها الصحيح في مغالبة التحديات الاقتصاديّة والاجتماعية المتراكمة وإنقاذ المالية العموميّة وتنشيط حركة الإنتاج وسوق الشغل والاستعداد كما يجب للاستحقاق الانتخابي البلدي الذي بات على الأبواب والذي ينطوي على محاذير عديدة يجب ضمان أنجع السبل لتفاديها لانجاح تركيز اللبنات الاولى لتجربة اللامركزية والحكم المحلي.
للأسف انحدرت الأحزاب والنخب إلى ممارسة سياسيّة مطبوعة بالنهم والأنانيّة وطغيان المصالح القذرة في تكديس الغنائم وتصفية الحسابات الضيّقة وبثّ الفتنة ونشر المفاسد بل وتهديد مستقبل الناشئة بوضع السنة الدراسية الحالية موضع حيرة وفتحها على سيناريوهات كارثيّة لم يسبق أن عرفتها بلادنا.
هل علينا أن ننتظر الأزمة السياسيّة الراهنة، وهي ماثلة للعيان، حتّى الانفجار وحصول كارثةما لا قدّر الله؟
البلاد تحتاجُ اليوم وبالسرعة القصوى إلى نزع هذه الضبابيّة وفكّ عُقدة الألغاز المتراكمة وأساسا توضيح حقيقة العلاقات التي تربط بين الفاعلين في المشهد الوطني، داخل الحكومة نفسها، وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية وبينها والأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج، والمسؤوليّة التاريخيّة تفرضُ تحرُّكا عاجلا من الكبار وفي صدارتهم رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة والأمين العام لاتحاد الشغل والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية القوّة المعارضة الأبرز حاليا، لإيقاف تدهور الوضع العام في البلاد وإطلاق مبادرة جديدة تمنعُ الأزمة السياسية من مزيد التفاقم.

خالد الحدّاد
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مع الشروق
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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي توجّه به أمس الأمين العام للاتحاد العزم التونسي للشغل إلى رئيس الحكومة، أمّا ثالث المسائل فهي انطلاق حملات انتخابيّة سابقة لأوانها قائمة على استنساخ منهج العداء والاستقطاب الايديولوجي.
إنّها مسائل على غاية من الخطورة تستهدفُ استقرار مؤسّسات الحكم وتضربُ انسجامها في عُمق وتضعُ وثيقة قرطاج على خط النار والاحتراق وتمسّ السلم المدني وسلامة المسار الانتقالي الديمقراطي بصفة جدية.
الوقت أوشك أن ينتهي لإطلاق مبادرة سياسيّة مسؤولة تُعيد بوصلة البلاد الى اتجاهها الصحيح في مغالبة التحديات الاقتصاديّة والاجتماعية المتراكمة وإنقاذ المالية العموميّة وتنشيط حركة الإنتاج وسوق الشغل والاستعداد كما يجب للاستحقاق الانتخابي البلدي الذي بات على الأبواب والذي ينطوي على محاذير عديدة يجب ضمان أنجع السبل لتفاديها لانجاح تركيز اللبنات الاولى لتجربة اللامركزية والحكم المحلي.
للأسف انحدرت الأحزاب والنخب إلى ممارسة سياسيّة مطبوعة بالنهم والأنانيّة وطغيان المصالح القذرة في تكديس الغنائم وتصفية الحسابات الضيّقة وبثّ الفتنة ونشر المفاسد بل وتهديد مستقبل الناشئة بوضع السنة الدراسية الحالية موضع حيرة وفتحها على سيناريوهات كارثيّة لم يسبق أن عرفتها بلادنا.
هل علينا أن ننتظر الأزمة السياسيّة الراهنة، وهي ماثلة للعيان، حتّى الانفجار وحصول كارثةما لا قدّر الله؟
البلاد تحتاجُ اليوم وبالسرعة القصوى إلى نزع هذه الضبابيّة وفكّ عُقدة الألغاز المتراكمة وأساسا توضيح حقيقة العلاقات التي تربط بين الفاعلين في المشهد الوطني، داخل الحكومة نفسها، وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية وبينها والأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج، والمسؤوليّة التاريخيّة تفرضُ تحرُّكا عاجلا من الكبار وفي صدارتهم رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة والأمين العام لاتحاد الشغل والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية القوّة المعارضة الأبرز حاليا، لإيقاف تدهور الوضع العام في البلاد وإطلاق مبادرة جديدة تمنعُ الأزمة السياسية من مزيد التفاقم.

خالد الحدّاد
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