تحرّك عاجل مطلوب

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04 مارس 2018
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي توجّه به أمس الأمين العام للاتحاد العزم التونسي للشغل إلى رئيس الحكومة، أمّا ثالث المسائل فهي انطلاق حملات انتخابيّة سابقة لأوانها قائمة على استنساخ منهج العداء والاستقطاب الايديولوجي.
إنّها مسائل على غاية من الخطورة تستهدفُ استقرار مؤسّسات الحكم وتضربُ انسجامها في عُمق وتضعُ وثيقة قرطاج على خط النار والاحتراق وتمسّ السلم المدني وسلامة المسار الانتقالي الديمقراطي بصفة جدية.
الوقت أوشك أن ينتهي لإطلاق مبادرة سياسيّة مسؤولة تُعيد بوصلة البلاد الى اتجاهها الصحيح في مغالبة التحديات الاقتصاديّة والاجتماعية المتراكمة وإنقاذ المالية العموميّة وتنشيط حركة الإنتاج وسوق الشغل والاستعداد كما يجب للاستحقاق الانتخابي البلدي الذي بات على الأبواب والذي ينطوي على محاذير عديدة يجب ضمان أنجع السبل لتفاديها لانجاح تركيز اللبنات الاولى لتجربة اللامركزية والحكم المحلي.
للأسف انحدرت الأحزاب والنخب إلى ممارسة سياسيّة مطبوعة بالنهم والأنانيّة وطغيان المصالح القذرة في تكديس الغنائم وتصفية الحسابات الضيّقة وبثّ الفتنة ونشر المفاسد بل وتهديد مستقبل الناشئة بوضع السنة الدراسية الحالية موضع حيرة وفتحها على سيناريوهات كارثيّة لم يسبق أن عرفتها بلادنا.
هل علينا أن ننتظر الأزمة السياسيّة الراهنة، وهي ماثلة للعيان، حتّى الانفجار وحصول كارثةما لا قدّر الله؟
البلاد تحتاجُ اليوم وبالسرعة القصوى إلى نزع هذه الضبابيّة وفكّ عُقدة الألغاز المتراكمة وأساسا توضيح حقيقة العلاقات التي تربط بين الفاعلين في المشهد الوطني، داخل الحكومة نفسها، وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية وبينها والأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج، والمسؤوليّة التاريخيّة تفرضُ تحرُّكا عاجلا من الكبار وفي صدارتهم رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة والأمين العام لاتحاد الشغل والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية القوّة المعارضة الأبرز حاليا، لإيقاف تدهور الوضع العام في البلاد وإطلاق مبادرة جديدة تمنعُ الأزمة السياسية من مزيد التفاقم.
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي توجّه به أمس الأمين العام للاتحاد العزم التونسي للشغل إلى رئيس الحكومة، أمّا ثالث المسائل فهي انطلاق حملات انتخابيّة سابقة لأوانها قائمة على استنساخ منهج العداء والاستقطاب الايديولوجي.
إنّها مسائل على غاية من الخطورة تستهدفُ استقرار مؤسّسات الحكم وتضربُ انسجامها في عُمق وتضعُ وثيقة قرطاج على خط النار والاحتراق وتمسّ السلم المدني وسلامة المسار الانتقالي الديمقراطي بصفة جدية.
الوقت أوشك أن ينتهي لإطلاق مبادرة سياسيّة مسؤولة تُعيد بوصلة البلاد الى اتجاهها الصحيح في مغالبة التحديات الاقتصاديّة والاجتماعية المتراكمة وإنقاذ المالية العموميّة وتنشيط حركة الإنتاج وسوق الشغل والاستعداد كما يجب للاستحقاق الانتخابي البلدي الذي بات على الأبواب والذي ينطوي على محاذير عديدة يجب ضمان أنجع السبل لتفاديها لانجاح تركيز اللبنات الاولى لتجربة اللامركزية والحكم المحلي.
للأسف انحدرت الأحزاب والنخب إلى ممارسة سياسيّة مطبوعة بالنهم والأنانيّة وطغيان المصالح القذرة في تكديس الغنائم وتصفية الحسابات الضيّقة وبثّ الفتنة ونشر المفاسد بل وتهديد مستقبل الناشئة بوضع السنة الدراسية الحالية موضع حيرة وفتحها على سيناريوهات كارثيّة لم يسبق أن عرفتها بلادنا.
هل علينا أن ننتظر الأزمة السياسيّة الراهنة، وهي ماثلة للعيان، حتّى الانفجار وحصول كارثةما لا قدّر الله؟
البلاد تحتاجُ اليوم وبالسرعة القصوى إلى نزع هذه الضبابيّة وفكّ عُقدة الألغاز المتراكمة وأساسا توضيح حقيقة العلاقات التي تربط بين الفاعلين في المشهد الوطني، داخل الحكومة نفسها، وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية وبينها والأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج، والمسؤوليّة التاريخيّة تفرضُ تحرُّكا عاجلا من الكبار وفي صدارتهم رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة والأمين العام لاتحاد الشغل والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية القوّة المعارضة الأبرز حاليا، لإيقاف تدهور الوضع العام في البلاد وإطلاق مبادرة جديدة تمنعُ الأزمة السياسية من مزيد التفاقم.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018