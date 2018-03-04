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يوم الأحد 04 مارس 2018
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جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018
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الكامور .... والفسفاط
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الأولى
جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018

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جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 مارس 2018

جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018

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04 مارس 2018 السّاعة 09:34
اشترط المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أمس السبت، تفكيك الترسانات النووية والصواريخ بعيدة المدى في...
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مقتل 10 متشددين و4 من قوات الجيش المصري في عملية سيناء
04 مارس 2018 السّاعة 09:12
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04 مارس 2018 السّاعة 00:03
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الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
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