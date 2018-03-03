اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا

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اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومعارضي مشروع دفن النفايات النووية شمال شرق فرنسا، بعدما احتشد المئات من النشطاء في مسيرة رغم القرار الذي اتخذته السلطات بمنع التظاهر.
وتجمع نحو 300 متظاهر في مسيرة بين منطقتي "بور" و"ماندر-ان-باروا" حيث يقع موقع الطمر، الذي شهد قبل عشرة أيام عملية إجلاء قسري لنحو 15 شخصا، كانوا يشغلون المنطقة.
وتضمن جدول التظاهرة الرسمي نقاشات بين لجان المعارضين المختلفة ومسيرة في اتجاه الموقع، الذي أخلي، إضافة إلى إنشاء "برج مراقبة" على حدوده.
ويذكر أنه في عام 1998، تم اختيار الموقع في منطقة "بور" لإنشاء مقبرة تحت الأرض لطمر على عمق 500 متر، نفايات نووية هي الأكثر إشعاعية أو مدة صلاحيتها طويلة.
ومنذ إعلان المشروع، تصاعد عدد التظاهرات المعارضة وتم اللجوء إلى القضاء لمنع بدء العمل. وفي أوت الماضي، أسفرت مواجهات بين المعارضين والشرطة إلى إصابة ستة أشخاص.
اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومعارضي مشروع دفن النفايات النووية شمال شرق فرنسا، بعدما احتشد المئات من النشطاء في مسيرة رغم القرار الذي اتخذته السلطات بمنع التظاهر.
وتجمع نحو 300 متظاهر في مسيرة بين منطقتي "بور" و"ماندر-ان-باروا" حيث يقع موقع الطمر، الذي شهد قبل عشرة أيام عملية إجلاء قسري لنحو 15 شخصا، كانوا يشغلون المنطقة.
وتضمن جدول التظاهرة الرسمي نقاشات بين لجان المعارضين المختلفة ومسيرة في اتجاه الموقع، الذي أخلي، إضافة إلى إنشاء "برج مراقبة" على حدوده.
ويذكر أنه في عام 1998، تم اختيار الموقع في منطقة "بور" لإنشاء مقبرة تحت الأرض لطمر على عمق 500 متر، نفايات نووية هي الأكثر إشعاعية أو مدة صلاحيتها طويلة.
ومنذ إعلان المشروع، تصاعد عدد التظاهرات المعارضة وتم اللجوء إلى القضاء لمنع بدء العمل. وفي أوت الماضي، أسفرت مواجهات بين المعارضين والشرطة إلى إصابة ستة أشخاص.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018