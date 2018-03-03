توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي

توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:

احتضنت المدرسة الابتدائية نهج الشابي توزر اليوم السبت تظاهرة تحسيسية حول ترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ السنوات الخامسة والسادسة بالمدرسة من تنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز اقليم توزر بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للتربية والشؤون الثقافية وشؤون الشباب والرياضة ويندرج هذا اليوم التحسيسي حسب تصريح ممثلة مصلحة الادارة التجارية بالشركة التونسية للكهرباء الغاز ضمن برنامج أطلقته الشركة موفى سنة 2017 ويمتدّ على ثلاث سنوات وتجمع التظاهرة بين الترفيه والتثقيف إيمانا بقدرة الناشئة على التأثّر والتأثير وليكون الطفل قدوة في محيطه العائلي في ترشيد استهلاك الطاقة .

واعتبر رئيس مصلحة الحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالإدارة الجهوية للتربية بتوزر لطفي حمدة تحدّي الطّاقة تحديا مجتمعيا و المؤسسة التلمذية هي أهمّ مؤسسة تساهم فيه بحمل الرسالة وتبليغها بإخراج المدرسة من روتينيتها بحمل تحديات المجتمع بطريقة سلسة بها الترفيه والتربية وأساليب بيداغوجية تبقى راسخة دون إعطاء تعليمات صارمة ليتشرّب الطفل المعطيات والمعلومات من جهاز بيداغوجي متكامل فالمبادرات الوطنية مثل التي أطلقتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمدارس حسب قوله هي التي تساعد على تربية جيل جديد قادر على التحدّي من أجل تونس والتواصل والتفاعل والابداع في المحيط .