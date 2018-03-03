توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي

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توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
احتضنت المدرسة الابتدائية نهج الشابي توزر اليوم السبت تظاهرة تحسيسية حول ترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ السنوات الخامسة والسادسة بالمدرسة من تنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز اقليم توزر بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للتربية والشؤون الثقافية وشؤون الشباب والرياضة ويندرج هذا اليوم التحسيسي حسب تصريح ممثلة مصلحة الادارة التجارية بالشركة التونسية للكهرباء الغاز ضمن برنامج أطلقته الشركة موفى سنة 2017 ويمتدّ على ثلاث سنوات وتجمع التظاهرة بين الترفيه والتثقيف إيمانا بقدرة الناشئة على التأثّر والتأثير وليكون الطفل قدوة في محيطه العائلي في ترشيد استهلاك الطاقة .
واعتبر رئيس مصلحة الحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالإدارة الجهوية للتربية بتوزر لطفي حمدة تحدّي الطّاقة تحديا مجتمعيا و المؤسسة التلمذية هي أهمّ مؤسسة تساهم فيه بحمل الرسالة وتبليغها بإخراج المدرسة من روتينيتها بحمل تحديات المجتمع بطريقة سلسة بها الترفيه والتربية وأساليب بيداغوجية تبقى راسخة دون إعطاء تعليمات صارمة ليتشرّب الطفل المعطيات والمعلومات من جهاز بيداغوجي متكامل فالمبادرات الوطنية مثل التي أطلقتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمدارس حسب قوله هي التي تساعد على تربية جيل جديد قادر على التحدّي من أجل تونس والتواصل والتفاعل والابداع في المحيط .
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
احتضنت المدرسة الابتدائية نهج الشابي توزر اليوم السبت تظاهرة تحسيسية حول ترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ السنوات الخامسة والسادسة بالمدرسة من تنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز اقليم توزر بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للتربية والشؤون الثقافية وشؤون الشباب والرياضة ويندرج هذا اليوم التحسيسي حسب تصريح ممثلة مصلحة الادارة التجارية بالشركة التونسية للكهرباء الغاز ضمن برنامج أطلقته الشركة موفى سنة 2017 ويمتدّ على ثلاث سنوات وتجمع التظاهرة بين الترفيه والتثقيف إيمانا بقدرة الناشئة على التأثّر والتأثير وليكون الطفل قدوة في محيطه العائلي في ترشيد استهلاك الطاقة .
واعتبر رئيس مصلحة الحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالإدارة الجهوية للتربية بتوزر لطفي حمدة تحدّي الطّاقة تحديا مجتمعيا و المؤسسة التلمذية هي أهمّ مؤسسة تساهم فيه بحمل الرسالة وتبليغها بإخراج المدرسة من روتينيتها بحمل تحديات المجتمع بطريقة سلسة بها الترفيه والتربية وأساليب بيداغوجية تبقى راسخة دون إعطاء تعليمات صارمة ليتشرّب الطفل المعطيات والمعلومات من جهاز بيداغوجي متكامل فالمبادرات الوطنية مثل التي أطلقتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمدارس حسب قوله هي التي تساعد على تربية جيل جديد قادر على التحدّي من أجل تونس والتواصل والتفاعل والابداع في المحيط .
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018