الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 03 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة... جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 أسماء مفاجئة.. هكذا كانت العرب تسمى أيام الأسبوع قديماً جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... العثور على خمسيني يسكن مغارة ولا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات
الأولى
توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018 | 20:41

توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:

احتضنت المدرسة الابتدائية نهج الشابي توزر اليوم السبت تظاهرة تحسيسية حول ترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ السنوات الخامسة والسادسة بالمدرسة من تنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز اقليم توزر بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للتربية والشؤون الثقافية وشؤون الشباب والرياضة ويندرج هذا اليوم التحسيسي حسب تصريح ممثلة مصلحة الادارة التجارية بالشركة التونسية للكهرباء الغاز ضمن برنامج أطلقته الشركة موفى سنة 2017 ويمتدّ على ثلاث سنوات وتجمع التظاهرة بين الترفيه والتثقيف إيمانا بقدرة الناشئة على التأثّر  والتأثير وليكون الطفل قدوة  في محيطه العائلي في ترشيد استهلاك الطاقة .

واعتبر رئيس مصلحة الحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالإدارة الجهوية للتربية بتوزر لطفي حمدة تحدّي الطّاقة تحديا مجتمعيا و المؤسسة التلمذية هي أهمّ مؤسسة تساهم فيه بحمل الرسالة وتبليغها  بإخراج المدرسة من روتينيتها  بحمل تحديات المجتمع بطريقة سلسة بها الترفيه والتربية وأساليب بيداغوجية  تبقى راسخة دون إعطاء تعليمات صارمة ليتشرّب الطفل المعطيات والمعلومات من جهاز بيداغوجي متكامل فالمبادرات الوطنية مثل التي أطلقتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمدارس حسب قوله هي التي تساعد على تربية جيل جديد قادر على التحدّي  من أجل تونس والتواصل والتفاعل والابداع في المحيط .       

تقرؤون أيضا
القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018 السّاعة 21:34
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: في آخر يوم للإعلان عن القائمات المقبولة والقائمات التي وقع رفضها...
المزيد >>
جلسة عمل بوزارة الصحة للتوصل إلى حلول تعيد الانشطة الجامعية والاستشفائية إلى حالتها...
03 مارس 2018 السّاعة 21:27
انعقدت، اليوم السبت، بمقر وزارة الصحة، جلسة عمل وتشاور جمعت وزير الصحة، عماد الحمامي، وعمداء كليات الطب...
المزيد >>
الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة الفسفاط وتكلف وزير العدل بتطبيق القانون
03 مارس 2018 السّاعة 21:07
قرر المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم السبت بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقصبة، تعليق كل المقترحات...
المزيد >>
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018 السّاعة 20:58
اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومعارضي مشروع دفن النفايات النووية شمال شرق فرنسا، بعدما احتشد المئات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018 | 20:41

توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:

احتضنت المدرسة الابتدائية نهج الشابي توزر اليوم السبت تظاهرة تحسيسية حول ترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ السنوات الخامسة والسادسة بالمدرسة من تنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز اقليم توزر بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للتربية والشؤون الثقافية وشؤون الشباب والرياضة ويندرج هذا اليوم التحسيسي حسب تصريح ممثلة مصلحة الادارة التجارية بالشركة التونسية للكهرباء الغاز ضمن برنامج أطلقته الشركة موفى سنة 2017 ويمتدّ على ثلاث سنوات وتجمع التظاهرة بين الترفيه والتثقيف إيمانا بقدرة الناشئة على التأثّر  والتأثير وليكون الطفل قدوة  في محيطه العائلي في ترشيد استهلاك الطاقة .

واعتبر رئيس مصلحة الحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالإدارة الجهوية للتربية بتوزر لطفي حمدة تحدّي الطّاقة تحديا مجتمعيا و المؤسسة التلمذية هي أهمّ مؤسسة تساهم فيه بحمل الرسالة وتبليغها  بإخراج المدرسة من روتينيتها  بحمل تحديات المجتمع بطريقة سلسة بها الترفيه والتربية وأساليب بيداغوجية  تبقى راسخة دون إعطاء تعليمات صارمة ليتشرّب الطفل المعطيات والمعلومات من جهاز بيداغوجي متكامل فالمبادرات الوطنية مثل التي أطلقتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمدارس حسب قوله هي التي تساعد على تربية جيل جديد قادر على التحدّي  من أجل تونس والتواصل والتفاعل والابداع في المحيط .       

تقرؤون أيضا
القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018 السّاعة 21:34
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: في آخر يوم للإعلان عن القائمات المقبولة والقائمات التي وقع رفضها...
المزيد >>
جلسة عمل بوزارة الصحة للتوصل إلى حلول تعيد الانشطة الجامعية والاستشفائية إلى حالتها...
03 مارس 2018 السّاعة 21:27
انعقدت، اليوم السبت، بمقر وزارة الصحة، جلسة عمل وتشاور جمعت وزير الصحة، عماد الحمامي، وعمداء كليات الطب...
المزيد >>
الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة الفسفاط وتكلف وزير العدل بتطبيق القانون
03 مارس 2018 السّاعة 21:07
قرر المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم السبت بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقصبة، تعليق كل المقترحات...
المزيد >>
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018 السّاعة 20:58
اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومعارضي مشروع دفن النفايات النووية شمال شرق فرنسا، بعدما احتشد المئات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة... جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 أسماء مفاجئة.. هكذا كانت العرب تسمى أيام الأسبوع قديماً جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... العثور على خمسيني يسكن مغارة ولا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات
﻿