قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية

مكتب قفصة -الشروق أون لاين -عبد الملك زعلاني:

أكد مصر مسؤول من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة أنه تم إسقاط 8 قائمات من مجموع 105قائمات أودعت ملفات ترشحها للانتخابات البلدية القادمة وتتوزع إلى4 قائمات حزبية منها 3 لحزب حركة مشروع تونس بقفصة وسيدي عيش والمتلوي وقائمة لحزب الخضر للتقدم ببلدية القصر. و4 قائمات مستقلة ببلدية بلخير والقصر والرديف وام العرائس وقد قامت الهيئة الفرعية اليوم بتعليق القائمات المقبولة اوليا لخوض الاستحقاق الانتخابي وعددها97 منها 49 مستقلة و39 حزبية 9 ائتلافية وللاشارة فإن أصحاب القائمات التي تم رفضها يمكنهم التقدم الاعتراض والطعن لدى المحكمة الإدارية فرع قفصة في الآجال القانونية في النتائج الأولية حسب مصدر من الهيئة الفرعية المستقلة هذا ويمكن الإشارة أيضا إلى أن ولاية قفصة تعد 13 دائرة بلدية بها 178 الفا و438 مسجلا بالسجل الانتخابي وستتنافس القائمات المترشحة على الفوز بمقاعد المجالس البلدية لهذه الدوائر وعددها 264 مقعدا.