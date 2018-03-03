قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية

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مكتب قفصة -الشروق أون لاين -عبد الملك زعلاني:
أكد مصر مسؤول من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة أنه تم إسقاط 8 قائمات من مجموع 105قائمات أودعت ملفات ترشحها للانتخابات البلدية القادمة وتتوزع إلى4 قائمات حزبية منها 3 لحزب حركة مشروع تونس بقفصة وسيدي عيش والمتلوي وقائمة لحزب الخضر للتقدم ببلدية القصر. و4 قائمات مستقلة ببلدية بلخير والقصر والرديف وام العرائس وقد قامت الهيئة الفرعية اليوم بتعليق القائمات المقبولة اوليا لخوض الاستحقاق الانتخابي وعددها97 منها 49 مستقلة و39 حزبية 9 ائتلافية وللاشارة فإن أصحاب القائمات التي تم رفضها يمكنهم التقدم الاعتراض والطعن لدى المحكمة الإدارية فرع قفصة في الآجال القانونية في النتائج الأولية حسب مصدر من الهيئة الفرعية المستقلة هذا ويمكن الإشارة أيضا إلى أن ولاية قفصة تعد 13 دائرة بلدية بها 178 الفا و438 مسجلا بالسجل الانتخابي وستتنافس القائمات المترشحة على الفوز بمقاعد المجالس البلدية لهذه الدوائر وعددها 264 مقعدا.
مكتب قفصة -الشروق أون لاين -عبد الملك زعلاني:
أكد مصر مسؤول من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة أنه تم إسقاط 8 قائمات من مجموع 105قائمات أودعت ملفات ترشحها للانتخابات البلدية القادمة وتتوزع إلى4 قائمات حزبية منها 3 لحزب حركة مشروع تونس بقفصة وسيدي عيش والمتلوي وقائمة لحزب الخضر للتقدم ببلدية القصر. و4 قائمات مستقلة ببلدية بلخير والقصر والرديف وام العرائس وقد قامت الهيئة الفرعية اليوم بتعليق القائمات المقبولة اوليا لخوض الاستحقاق الانتخابي وعددها97 منها 49 مستقلة و39 حزبية 9 ائتلافية وللاشارة فإن أصحاب القائمات التي تم رفضها يمكنهم التقدم الاعتراض والطعن لدى المحكمة الإدارية فرع قفصة في الآجال القانونية في النتائج الأولية حسب مصدر من الهيئة الفرعية المستقلة هذا ويمكن الإشارة أيضا إلى أن ولاية قفصة تعد 13 دائرة بلدية بها 178 الفا و438 مسجلا بالسجل الانتخابي وستتنافس القائمات المترشحة على الفوز بمقاعد المجالس البلدية لهذه الدوائر وعددها 264 مقعدا.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018