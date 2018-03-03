الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 03 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة... جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 أسماء مفاجئة.. هكذا كانت العرب تسمى أيام الأسبوع قديماً جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... العثور على خمسيني يسكن مغارة ولا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات
الأولى
قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018 | 20:34

مكتب قفصة -الشروق أون لاين -عبد الملك زعلاني:

أكد مصر مسؤول من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة أنه تم إسقاط 8 قائمات من مجموع 105قائمات أودعت ملفات ترشحها للانتخابات البلدية القادمة وتتوزع إلى4 قائمات حزبية منها 3 لحزب حركة مشروع تونس بقفصة وسيدي عيش والمتلوي وقائمة لحزب الخضر للتقدم ببلدية القصر. و4 قائمات مستقلة ببلدية بلخير والقصر والرديف وام العرائس وقد قامت الهيئة الفرعية اليوم بتعليق القائمات المقبولة اوليا لخوض الاستحقاق الانتخابي وعددها97 منها 49 مستقلة و39 حزبية 9 ائتلافية وللاشارة فإن أصحاب القائمات التي تم رفضها يمكنهم التقدم الاعتراض والطعن لدى المحكمة الإدارية فرع قفصة في الآجال القانونية في النتائج الأولية حسب مصدر من الهيئة الفرعية المستقلة هذا ويمكن الإشارة أيضا إلى أن ولاية قفصة تعد 13 دائرة بلدية بها 178 الفا و438 مسجلا بالسجل الانتخابي وستتنافس القائمات المترشحة على الفوز بمقاعد المجالس البلدية لهذه الدوائر وعددها 264 مقعدا.

تقرؤون أيضا
القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018 السّاعة 21:34
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: في آخر يوم للإعلان عن القائمات المقبولة والقائمات التي وقع رفضها...
المزيد >>
جلسة عمل بوزارة الصحة للتوصل إلى حلول تعيد الانشطة الجامعية والاستشفائية إلى حالتها...
03 مارس 2018 السّاعة 21:27
انعقدت، اليوم السبت، بمقر وزارة الصحة، جلسة عمل وتشاور جمعت وزير الصحة، عماد الحمامي، وعمداء كليات الطب...
المزيد >>
الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة الفسفاط وتكلف وزير العدل بتطبيق القانون
03 مارس 2018 السّاعة 21:07
قرر المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم السبت بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقصبة، تعليق كل المقترحات...
المزيد >>
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018 السّاعة 20:58
اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومعارضي مشروع دفن النفايات النووية شمال شرق فرنسا، بعدما احتشد المئات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018 | 20:34

مكتب قفصة -الشروق أون لاين -عبد الملك زعلاني:

أكد مصر مسؤول من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة أنه تم إسقاط 8 قائمات من مجموع 105قائمات أودعت ملفات ترشحها للانتخابات البلدية القادمة وتتوزع إلى4 قائمات حزبية منها 3 لحزب حركة مشروع تونس بقفصة وسيدي عيش والمتلوي وقائمة لحزب الخضر للتقدم ببلدية القصر. و4 قائمات مستقلة ببلدية بلخير والقصر والرديف وام العرائس وقد قامت الهيئة الفرعية اليوم بتعليق القائمات المقبولة اوليا لخوض الاستحقاق الانتخابي وعددها97 منها 49 مستقلة و39 حزبية 9 ائتلافية وللاشارة فإن أصحاب القائمات التي تم رفضها يمكنهم التقدم الاعتراض والطعن لدى المحكمة الإدارية فرع قفصة في الآجال القانونية في النتائج الأولية حسب مصدر من الهيئة الفرعية المستقلة هذا ويمكن الإشارة أيضا إلى أن ولاية قفصة تعد 13 دائرة بلدية بها 178 الفا و438 مسجلا بالسجل الانتخابي وستتنافس القائمات المترشحة على الفوز بمقاعد المجالس البلدية لهذه الدوائر وعددها 264 مقعدا.

تقرؤون أيضا
القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018 السّاعة 21:34
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: في آخر يوم للإعلان عن القائمات المقبولة والقائمات التي وقع رفضها...
المزيد >>
جلسة عمل بوزارة الصحة للتوصل إلى حلول تعيد الانشطة الجامعية والاستشفائية إلى حالتها...
03 مارس 2018 السّاعة 21:27
انعقدت، اليوم السبت، بمقر وزارة الصحة، جلسة عمل وتشاور جمعت وزير الصحة، عماد الحمامي، وعمداء كليات الطب...
المزيد >>
الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة الفسفاط وتكلف وزير العدل بتطبيق القانون
03 مارس 2018 السّاعة 21:07
قرر المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم السبت بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقصبة، تعليق كل المقترحات...
المزيد >>
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018 السّاعة 20:58
اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومعارضي مشروع دفن النفايات النووية شمال شرق فرنسا، بعدما احتشد المئات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة... جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 أسماء مفاجئة.. هكذا كانت العرب تسمى أيام الأسبوع قديماً جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... العثور على خمسيني يسكن مغارة ولا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات
﻿