حالة الطقس ليوم الأحد 04 مارس 2018

سحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط .

إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الجنوبي ثمّ تتجه من القطاع الشمالي بالشمال والوسط بعد الظهر: قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وأثناء ظهور الخلايا الرعدية وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 50 كلم/س ببقية المناطق.

البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 24 و 29 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 31 درجة بالجنوب.