حالة الطقس ليوم الأحد 04 مارس 2018

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سحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط .
إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.
الريح من القطاع الجنوبي ثمّ تتجه من القطاع الشمالي بالشمال والوسط بعد الظهر: قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وأثناء ظهور الخلايا الرعدية وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 50 كلم/س ببقية المناطق.
البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 24 و 29 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 31 درجة بالجنوب.
سحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط .
إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.
الريح من القطاع الجنوبي ثمّ تتجه من القطاع الشمالي بالشمال والوسط بعد الظهر: قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وأثناء ظهور الخلايا الرعدية وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 50 كلم/س ببقية المناطق.
البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 24 و 29 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 31 درجة بالجنوب.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018