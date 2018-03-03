النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين

سوسة –الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

جد منذ قليل حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين النفيضة وكندار وتحديدا على مستوى اولاد العابد أسفر عن إصابة شخصين.

وتتمثل صورة الحادثة في تصادم بين حافلة قادمة من تونس في اتجاه تطاوين -تقل على متنها مجموعة من المشاركين في اليوم السياحي الذي انتظم اليوم في شارع الحبيب بورقيبة التابع لمهرجان القصور بتطاوين – بجرار وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة وللاشارة فإن حالتهم غير خطيرة في انتظار استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.