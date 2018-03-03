النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين

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سوسة –الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
جد منذ قليل حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين النفيضة وكندار وتحديدا على مستوى اولاد العابد أسفر عن إصابة شخصين.
وتتمثل صورة الحادثة في تصادم بين حافلة قادمة من تونس في اتجاه تطاوين -تقل على متنها مجموعة من المشاركين في اليوم السياحي الذي انتظم اليوم في شارع الحبيب بورقيبة التابع لمهرجان القصور بتطاوين – بجرار وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة وللاشارة فإن حالتهم غير خطيرة في انتظار استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.
سوسة –الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
جد منذ قليل حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين النفيضة وكندار وتحديدا على مستوى اولاد العابد أسفر عن إصابة شخصين.
وتتمثل صورة الحادثة في تصادم بين حافلة قادمة من تونس في اتجاه تطاوين -تقل على متنها مجموعة من المشاركين في اليوم السياحي الذي انتظم اليوم في شارع الحبيب بورقيبة التابع لمهرجان القصور بتطاوين – بجرار وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة وللاشارة فإن حالتهم غير خطيرة في انتظار استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018