نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان

صنع النجم الأمريكي الشاب تيموتي وياه، لاعب باريس سان جيرمان، الحدث، في مباراة فريقه أمام تروا، في منافسات الدوري الفرنسي مساء اليوم السبت.

وقالت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات إن اللاعب الشاب، يشارك مع الفريق الأول لسان جيرمان، للمرة الأولى، بعد 8312 يوما من آخر مشاركة لوالده جورج ويا مع نفس الفريق عام 1995.مع العلم اللاعب السابق جورج ويا تم انتخابه مؤخرا رئيسا لليبيريا.

وانضم تيموتي ويا لأكاديمية باريس سان جيرمان مؤخرًا، وشارك اليوم مع الفريق الأول في المباراة أمام تروا بسبب غياب ثلاثي الهجوم نيمار وكافاني ومبابي.

وكالات