إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن إطلاق نار وقع قرب مبنى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وقال الجهاز المكلف بحماية الرئيس دونالد ترامب، عبر حسابه في "تويتر" إن عناصره استجابت لتقارير عن إطلاق رجل النار على نفسه قرب السور الشمالي للبيت الأبيض، مشيرا إلى أن طاقما طبيا يقدم الإسعافات للرجل.

وفرض الجهاز طوقا أمنيا حول البيت الأبيض ما تسبب بعرقلة المرور وحركة المشاة، علما أن ترامب موجود حاليا في فلوريدا، ولكن من المفترض أن يعود في وقت لاحق اليوم.