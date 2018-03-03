إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض

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أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن إطلاق نار وقع قرب مبنى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.
وقال الجهاز المكلف بحماية الرئيس دونالد ترامب، عبر حسابه في "تويتر" إن عناصره استجابت لتقارير عن إطلاق رجل النار على نفسه قرب السور الشمالي للبيت الأبيض، مشيرا إلى أن طاقما طبيا يقدم الإسعافات للرجل.
وفرض الجهاز طوقا أمنيا حول البيت الأبيض ما تسبب بعرقلة المرور وحركة المشاة، علما أن ترامب موجود حاليا في فلوريدا، ولكن من المفترض أن يعود في وقت لاحق اليوم.
أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن إطلاق نار وقع قرب مبنى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.
وقال الجهاز المكلف بحماية الرئيس دونالد ترامب، عبر حسابه في "تويتر" إن عناصره استجابت لتقارير عن إطلاق رجل النار على نفسه قرب السور الشمالي للبيت الأبيض، مشيرا إلى أن طاقما طبيا يقدم الإسعافات للرجل.
وفرض الجهاز طوقا أمنيا حول البيت الأبيض ما تسبب بعرقلة المرور وحركة المشاة، علما أن ترامب موجود حاليا في فلوريدا، ولكن من المفترض أن يعود في وقت لاحق اليوم.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018