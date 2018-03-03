عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية

أفاد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، اليوم السبت، انه من المنتظر صدور قانون جديد لتنظيم وهيكلة وحوكمة المجامع المائية بعد عرضه على مجلس وزاري.

وبين ان المجامع المائية ستكون بمقتضى هذا القانون خاضعة للمحاسبة العمومية والمالية وتتضمن تركيبتها وجوبا فنيين مع امكانية انتدابهم في اطار برنامج "عقد الكرامة" وستكون طريقة عملها باعتماد التفويض من مجلس الادارة الى الادارة الفنية.

وأضاف، على هامش افتتاح مشروع تنمية الموارد المائية تثليث قناة سجنان جومين مجردة بمقر محطة بجاوة لشركة استغلال قنال وانابيب مياه الشمال، ان هذا القانون من شانه ان يرتقي بدور المجامع المائية وتحسين ادائها وتجاوز ازمة الديون التي ترزح تحتها وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الموارد المائية.

واشار الى انه من المنتظر، كذلك، اصدار المنشور الترتيبي المتعلق بتخصيص منحة او قرض من الصندوق الوطني لتحسين السكن لفائدة الراغبين من سكان المدن في بناء "ماجل" لتجميع مياه الأمطار من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وذلك طبقا للشروط المضمّنة بالأمر الحكومي عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016.

و بين أنّ خطة وزارة الفلاحة تتضمن ايضا برنامجا لحفر عديد الابار العميقة بمختلف جهات الجمهورية والتي انطلقت اشغال بعضها بولايات الكاف والقصرين وجندوبة وباجة وقفصة والساحل وذلك بهدف استغلال اكثر ما يمكن من طاقات باطن الارض مشددا على ان الاجراءات تشمل في المقابل تكثيف الجهود للحدّ من الحفر العشوائي للآبار والتصدي لكل التجاوزات التي من شأنها أن تستنزف المياه.

واوضح ان الخطة ترتكز ايضا على مواصلة اجراءات تقسيط مياه الري والتحكم في مياه الشرب في الولايات الكبرى خاصة بالتحكم في مردود الشبكات ودراسة حاجيات كل ولاية من الموارد المائية إلى أفق سنة 2050 وتحديد المشاريع الضرورية لحل مشاكل التزود بمياه الشرب طيلة هذه الفترة في الوسطين الحضري والريفي وتوفير مياه الرّي

واكد في هذا الاطار الانطلاق في اعداد كراس شروط محطة تحلية المياه بصفاقس وقبل اجالها المبرمجة وانطلاق انجاز سد بلعوم بمعتمدية القلعة الكبرى في انتظار ربطه بسد سعيدة الذي سينطلق انجازه قريبا بمعتمدية وادي الليل بمنوبة وبلوغ اشغال سد ملاق العلوي نسبة 10 بالمائة مع ربط شبكات سدود الزياتين والقمقوم والحركة وسد المالح والطين بولاية بنزرت .

واعتبر الرابحي ان العجز المسجل على مستوى مخزون السدود من المياه في كامل البلاد وحتى اليوم السبت 03 مارس 2018 بلغ حوالي 495 مليون مترا مكعبا ولم يتجاوز حجم المخزون 956 مليون متر مكعب وبلغ معدل الثلاث سنوات الاخيرة 1,306 مليون متر مكعب بنقص 346 مليون متر مكعب نتيجة نقص الامطار.

واضاف ان نسبة نزول الامطار فاقت 80 بالمائة بالشمال الشرقي والغربي كما بلغت 49 بالمائة في الوسط في حين بلغت بالوسط الشرقي نسبة 66 بالمائة معتبرا ان نزول الغيث النافع مؤخرا وان كان له الاثر الايجابي على الفلاحة فانه لم يولد سيلان مياه كاف لمضاعفة نسبة امتلاء السدود والرفع من ايرادات المياه ببلادنا .

و سجلت السدود حسب تصريحه نقصا ب349 مليون متر مكعب فيما لم تتخطى طاقة استيعاب سد سيدي سالم ال 156 مليون متر مكعب وهي نسبة اقل من السنة الفارطة في نفس الفترة الي بلغت اكثر من 203 مليون مكعب.