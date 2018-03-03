وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا

-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018
تسببت الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة في إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة بمطارات بوسطن وفيلادلفيا ونيويورك وواشنطن.
وكانت العاصفة "رايلي" قد ضربت بقوة أمس أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة مصحوبة برياح مدمرة وفيضانات ساحلية وثلوج كثيفة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 900 ألف نسمة.
وتشتد العاصفة "رايلي" التي تحمل رياح الأعاصير في بعض المناطق بسرعة لتصل إلى ما يسميه علماء الأرصاد الجوية بـ"الإعصار القنبلة"، حيث أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات عن أحوال جوية شديدة السوء حتى يوم السبت.
وأسفرت عاصفة قوية اجتاحت شمال شرق الولايات المتحدة عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وتسببت رياح بلغت سرعتها 129 كيلومترا في الساعة في تدفق المياه في شوارع بوسطن و إلغاء رحلات جوية وتعطل خدمة القطارات بأنحاء المنطقة.
وانقطعت الكهرباء، الجمعة، عن نحو 1.7 مليون منزل وشركة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط الأمريكي بعد اجتياح العاصفة للساحل الشرقي من فرجينيا إلى مين. وأغلقت مكاتب حكومية في واشنطن بعدما تجاوزت سرعة الرياح في العاصمة الأمريكية 96 كيلومترا في الساعة.
وتدفقت مياه البحر في بعض الشوارع الساحلية في بوسطن للمرة الثانية هذا العام بفعل رياح بلغت سرعتها 113 كيلومترا في الساعة أسفرت أيضا عن اقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء.
وقال جيم هيس، الخبير في مركز توقعات الطقس في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، وهو المركز التابع لهيئة الأرصاد الوطنية، إن من المتوقع استمرار تساقط الثلوج والأمطار خلال ساعات اليوم السبت حتى تنقشع الغيوم.
وأعلن رالف نورثام، حاكم فرجينيا، حالة الطوارئ، ما يعني توجيه المساعدات إلى المناطق المتضررة.
وقالت هيئة الطيران الاتحادية إن طائرة تعرضت لمشكلة لدى هبوطها في مطار دالاس الدولي في واشنطن، ما تسبب في إعياء معظم ركابها.
وتعطلت خدمة قطارات الركاب (آمتراك)، أمس الجمعة، بين بوسطن وواشنطن، وقالت الشركة إنها ستعلق الخدمة صباح اليوم السبت على الأقل في القطارات المتوجهة من واشنطن إلى الجنوب نتيجة سقوط أشجار على خط السكك الحديدية.
تسببت الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة في إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة بمطارات بوسطن وفيلادلفيا ونيويورك وواشنطن.
وكانت العاصفة "رايلي" قد ضربت بقوة أمس أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة مصحوبة برياح مدمرة وفيضانات ساحلية وثلوج كثيفة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 900 ألف نسمة.
وتشتد العاصفة "رايلي" التي تحمل رياح الأعاصير في بعض المناطق بسرعة لتصل إلى ما يسميه علماء الأرصاد الجوية بـ"الإعصار القنبلة"، حيث أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات عن أحوال جوية شديدة السوء حتى يوم السبت.
وأسفرت عاصفة قوية اجتاحت شمال شرق الولايات المتحدة عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وتسببت رياح بلغت سرعتها 129 كيلومترا في الساعة في تدفق المياه في شوارع بوسطن و إلغاء رحلات جوية وتعطل خدمة القطارات بأنحاء المنطقة.
وانقطعت الكهرباء، الجمعة، عن نحو 1.7 مليون منزل وشركة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط الأمريكي بعد اجتياح العاصفة للساحل الشرقي من فرجينيا إلى مين. وأغلقت مكاتب حكومية في واشنطن بعدما تجاوزت سرعة الرياح في العاصمة الأمريكية 96 كيلومترا في الساعة.
وتدفقت مياه البحر في بعض الشوارع الساحلية في بوسطن للمرة الثانية هذا العام بفعل رياح بلغت سرعتها 113 كيلومترا في الساعة أسفرت أيضا عن اقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء.
وقال جيم هيس، الخبير في مركز توقعات الطقس في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، وهو المركز التابع لهيئة الأرصاد الوطنية، إن من المتوقع استمرار تساقط الثلوج والأمطار خلال ساعات اليوم السبت حتى تنقشع الغيوم.
وأعلن رالف نورثام، حاكم فرجينيا، حالة الطوارئ، ما يعني توجيه المساعدات إلى المناطق المتضررة.
وقالت هيئة الطيران الاتحادية إن طائرة تعرضت لمشكلة لدى هبوطها في مطار دالاس الدولي في واشنطن، ما تسبب في إعياء معظم ركابها.
وتعطلت خدمة قطارات الركاب (آمتراك)، أمس الجمعة، بين بوسطن وواشنطن، وقالت الشركة إنها ستعلق الخدمة صباح اليوم السبت على الأقل في القطارات المتوجهة من واشنطن إلى الجنوب نتيجة سقوط أشجار على خط السكك الحديدية.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018