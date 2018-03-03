وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا

تسببت الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة في إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة بمطارات بوسطن وفيلادلفيا ونيويورك وواشنطن.

وكانت العاصفة "رايلي" قد ضربت بقوة أمس أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة مصحوبة برياح مدمرة وفيضانات ساحلية وثلوج كثيفة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 900 ألف نسمة.

وتشتد العاصفة "رايلي" التي تحمل رياح الأعاصير في بعض المناطق بسرعة لتصل إلى ما يسميه علماء الأرصاد الجوية بـ"الإعصار القنبلة"، حيث أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات عن أحوال جوية شديدة السوء حتى يوم السبت.

وأسفرت عاصفة قوية اجتاحت شمال شرق الولايات المتحدة عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وتسببت رياح بلغت سرعتها 129 كيلومترا في الساعة في تدفق المياه في شوارع بوسطن و إلغاء رحلات جوية وتعطل خدمة القطارات بأنحاء المنطقة.

وانقطعت الكهرباء، الجمعة، عن نحو 1.7 مليون منزل وشركة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط الأمريكي بعد اجتياح العاصفة للساحل الشرقي من فرجينيا إلى مين. وأغلقت مكاتب حكومية في واشنطن بعدما تجاوزت سرعة الرياح في العاصمة الأمريكية 96 كيلومترا في الساعة.

وتدفقت مياه البحر في بعض الشوارع الساحلية في بوسطن للمرة الثانية هذا العام بفعل رياح بلغت سرعتها 113 كيلومترا في الساعة أسفرت أيضا عن اقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء.

وقال جيم هيس، الخبير في مركز توقعات الطقس في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، وهو المركز التابع لهيئة الأرصاد الوطنية، إن من المتوقع استمرار تساقط الثلوج والأمطار خلال ساعات اليوم السبت حتى تنقشع الغيوم.

وأعلن رالف نورثام، حاكم فرجينيا، حالة الطوارئ، ما يعني توجيه المساعدات إلى المناطق المتضررة.

وقالت هيئة الطيران الاتحادية إن طائرة تعرضت لمشكلة لدى هبوطها في مطار دالاس الدولي في واشنطن، ما تسبب في إعياء معظم ركابها.

وتعطلت خدمة قطارات الركاب (آمتراك)، أمس الجمعة، بين بوسطن وواشنطن، وقالت الشركة إنها ستعلق الخدمة صباح اليوم السبت على الأقل في القطارات المتوجهة من واشنطن إلى الجنوب نتيجة سقوط أشجار على خط السكك الحديدية.