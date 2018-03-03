صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة

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بعدما أثارت استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، من السعودية، جدلا كبيرا، نشر الحريري الجمعة على حسابه في موقع "تويتر" صورة "سيلفي" تجمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، ما يؤكد عودة الأمور إلى نصابها، برأي مراقبين.
الصورة الجديدة، تظهر أن الحريري كان مصيبا في تصريحاته السابقة، بعكس ما روجت له أوساط لبنانية، وتطلب الأمر تدخل فرنسا، لنقله من الرياض نحو باريس، ومن ثمة نحو بيروت، حيث استقبل استقبال "الأبطال" برأي البعض، و"المحرر" برأي آخرين.
وقد التقى الحريري، الذي يقوم بزيارة إلى السعودية تلبيةً لدعوة رسمية، الجمعة في الرياض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل الحريري، الأربعاء في مكتبه بالرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.
بعدما أثارت استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، من السعودية، جدلا كبيرا، نشر الحريري الجمعة على حسابه في موقع "تويتر" صورة "سيلفي" تجمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، ما يؤكد عودة الأمور إلى نصابها، برأي مراقبين.
الصورة الجديدة، تظهر أن الحريري كان مصيبا في تصريحاته السابقة، بعكس ما روجت له أوساط لبنانية، وتطلب الأمر تدخل فرنسا، لنقله من الرياض نحو باريس، ومن ثمة نحو بيروت، حيث استقبل استقبال "الأبطال" برأي البعض، و"المحرر" برأي آخرين.
وقد التقى الحريري، الذي يقوم بزيارة إلى السعودية تلبيةً لدعوة رسمية، الجمعة في الرياض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل الحريري، الأربعاء في مكتبه بالرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018