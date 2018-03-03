صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة

بعدما أثارت استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، من السعودية، جدلا كبيرا، نشر الحريري الجمعة على حسابه في موقع "تويتر" صورة "سيلفي" تجمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، ما يؤكد عودة الأمور إلى نصابها، برأي مراقبين.

الصورة الجديدة، تظهر أن الحريري كان مصيبا في تصريحاته السابقة، بعكس ما روجت له أوساط لبنانية، وتطلب الأمر تدخل فرنسا، لنقله من الرياض نحو باريس، ومن ثمة نحو بيروت، حيث استقبل استقبال "الأبطال" برأي البعض، و"المحرر" برأي آخرين.

وقد التقى الحريري، الذي يقوم بزيارة إلى السعودية تلبيةً لدعوة رسمية، الجمعة في الرياض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل الحريري، الأربعاء في مكتبه بالرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.

وكالات