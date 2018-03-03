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يوم السبت 03 مارس 2018
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جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
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الأولى
جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018 | 18:22

خضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، لعملية جراحية في مشط القدم اليمنى وهو بحالة جيدة، وفقا لما أشارت له وسائل إعلام محلية.

وأجرى رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، بمساعدة الطبيب الفرنسي، جيرارد ساليان، العملية التي بدأت نحو الساعة 9.00 (بالتوقيت المحلي) في إحدى مستشفيات مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن العملية انتهت الساعة 11:15 تقريبا، بينما سينقل اللاعب في أقرب وقت لغرفته المتواجدة بالطابق الـ16 بالمستشفى.

ولم يكشف نادي باريس سان جيرمان، الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإدلاء بالتصريحات حول حالة اللاعب، حتى الآن عن أي تفاصيل تخص العملية.

ووفقا لتصريحات لاسمار هذا الأسبوع، سيساعد الطاقم الطبي لـ"السيليساو" اللاعب في عملية الشفاء "بأسرع طريقة ممكنة".

وطالب لاسمار الجماهير البرازيلية بعدم القلق، وأكد أنه حتى في حالة ما استغرقت فترة التعافي للاعب نحو ثلاثة أشهر، فإنه سيكون هناك وقت كاف من أجل تنفيذ برنامج خاص، واللحاق بأفضل شكل بالمونديال.

وسيلعب بطل العالم (5 مرات) مباراته الأولى في المونديال يوم 17 جوان  المقبل أمام سويسرا، ثم سيواجه كوستاريكا بعدها بخمسة أيام، قبل أن يختتم مشوار المجموعات بمواجهة صربيا يوم 27 من نفس الشهر.

ولم يتسن معرفة ما إذا كان النجم البرازيلي، سيمكث في البرازيل أم سيعود إلى فرنسا لتنفيذ برنامجه العلاجي.

المصدر: كووورة
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الأولى
جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018 | 18:22

خضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، لعملية جراحية في مشط القدم اليمنى وهو بحالة جيدة، وفقا لما أشارت له وسائل إعلام محلية.

وأجرى رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، بمساعدة الطبيب الفرنسي، جيرارد ساليان، العملية التي بدأت نحو الساعة 9.00 (بالتوقيت المحلي) في إحدى مستشفيات مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن العملية انتهت الساعة 11:15 تقريبا، بينما سينقل اللاعب في أقرب وقت لغرفته المتواجدة بالطابق الـ16 بالمستشفى.

ولم يكشف نادي باريس سان جيرمان، الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإدلاء بالتصريحات حول حالة اللاعب، حتى الآن عن أي تفاصيل تخص العملية.

ووفقا لتصريحات لاسمار هذا الأسبوع، سيساعد الطاقم الطبي لـ"السيليساو" اللاعب في عملية الشفاء "بأسرع طريقة ممكنة".

وطالب لاسمار الجماهير البرازيلية بعدم القلق، وأكد أنه حتى في حالة ما استغرقت فترة التعافي للاعب نحو ثلاثة أشهر، فإنه سيكون هناك وقت كاف من أجل تنفيذ برنامج خاص، واللحاق بأفضل شكل بالمونديال.

وسيلعب بطل العالم (5 مرات) مباراته الأولى في المونديال يوم 17 جوان  المقبل أمام سويسرا، ثم سيواجه كوستاريكا بعدها بخمسة أيام، قبل أن يختتم مشوار المجموعات بمواجهة صربيا يوم 27 من نفس الشهر.

ولم يتسن معرفة ما إذا كان النجم البرازيلي، سيمكث في البرازيل أم سيعود إلى فرنسا لتنفيذ برنامجه العلاجي.

المصدر: كووورة
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03 مارس 2018 السّاعة 21:07
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