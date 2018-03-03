جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة

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خضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، لعملية جراحية في مشط القدم اليمنى وهو بحالة جيدة، وفقا لما أشارت له وسائل إعلام محلية.
وأجرى رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، بمساعدة الطبيب الفرنسي، جيرارد ساليان، العملية التي بدأت نحو الساعة 9.00 (بالتوقيت المحلي) في إحدى مستشفيات مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن العملية انتهت الساعة 11:15 تقريبا، بينما سينقل اللاعب في أقرب وقت لغرفته المتواجدة بالطابق الـ16 بالمستشفى.
ولم يكشف نادي باريس سان جيرمان، الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإدلاء بالتصريحات حول حالة اللاعب، حتى الآن عن أي تفاصيل تخص العملية.
ووفقا لتصريحات لاسمار هذا الأسبوع، سيساعد الطاقم الطبي لـ"السيليساو" اللاعب في عملية الشفاء "بأسرع طريقة ممكنة".
وطالب لاسمار الجماهير البرازيلية بعدم القلق، وأكد أنه حتى في حالة ما استغرقت فترة التعافي للاعب نحو ثلاثة أشهر، فإنه سيكون هناك وقت كاف من أجل تنفيذ برنامج خاص، واللحاق بأفضل شكل بالمونديال.
وسيلعب بطل العالم (5 مرات) مباراته الأولى في المونديال يوم 17 جوان المقبل أمام سويسرا، ثم سيواجه كوستاريكا بعدها بخمسة أيام، قبل أن يختتم مشوار المجموعات بمواجهة صربيا يوم 27 من نفس الشهر.
ولم يتسن معرفة ما إذا كان النجم البرازيلي، سيمكث في البرازيل أم سيعود إلى فرنسا لتنفيذ برنامجه العلاجي.
خضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، لعملية جراحية في مشط القدم اليمنى وهو بحالة جيدة، وفقا لما أشارت له وسائل إعلام محلية.
وأجرى رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، بمساعدة الطبيب الفرنسي، جيرارد ساليان، العملية التي بدأت نحو الساعة 9.00 (بالتوقيت المحلي) في إحدى مستشفيات مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن العملية انتهت الساعة 11:15 تقريبا، بينما سينقل اللاعب في أقرب وقت لغرفته المتواجدة بالطابق الـ16 بالمستشفى.
ولم يكشف نادي باريس سان جيرمان، الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإدلاء بالتصريحات حول حالة اللاعب، حتى الآن عن أي تفاصيل تخص العملية.
ووفقا لتصريحات لاسمار هذا الأسبوع، سيساعد الطاقم الطبي لـ"السيليساو" اللاعب في عملية الشفاء "بأسرع طريقة ممكنة".
وطالب لاسمار الجماهير البرازيلية بعدم القلق، وأكد أنه حتى في حالة ما استغرقت فترة التعافي للاعب نحو ثلاثة أشهر، فإنه سيكون هناك وقت كاف من أجل تنفيذ برنامج خاص، واللحاق بأفضل شكل بالمونديال.
وسيلعب بطل العالم (5 مرات) مباراته الأولى في المونديال يوم 17 جوان المقبل أمام سويسرا، ثم سيواجه كوستاريكا بعدها بخمسة أيام، قبل أن يختتم مشوار المجموعات بمواجهة صربيا يوم 27 من نفس الشهر.
ولم يتسن معرفة ما إذا كان النجم البرازيلي، سيمكث في البرازيل أم سيعود إلى فرنسا لتنفيذ برنامجه العلاجي.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018