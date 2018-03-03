بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره

أكد المطرب العراقي كاظم الساهر أنباء خطوبته رسميا، بعدما تقدم باعتذار من جمهوره لأنه وعدهم سابقا أنه لن يتزوج، وقال في حفله الفني بالعاصمة واشنطن، ضمن جولته الأميركية، أنه لم يتزوج بعد، وقدم خاتم الخطوبة فقط.

أضاف كاظم، وسط زغاريد من حضور الحفل، أنه لن يتزوج إلا بعد إخطار جمهوره بكلّ التفاصيل، وأن الأمر حتى الآن لا يتعدى تقديم خاتم الخطوبة فقط.

وقال: لا أحد يزعل مني لأن الجمهور يراسلني ويسألنى عن سبب الزواج سرا، وأنا لم أتزوج، فقط تقدمت بخاتم الخطوبة، ولا زلت عند وعدي، عندما يحدث الزواج سأخطر الجمهور بكل شيء.