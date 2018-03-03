كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين – عبد المجيد مصلح:

فاز النادي الصفاقسي عشية اليوم في الجولة الاولى اياب من بلاي اوف الكرة الطائرة على سعيدية سيدي بوسعيد (3-0). علما وان اللقاء الثاني بين النجم الساحلي والترجي الرياضي وقع تاجيله الى وقت لاحق.

اما في مجموعة "البلاي آوت" فقد انفرد الاولمبي القليبي بالطليعة بعد فوزه في جندوبة على مولودية بوسالم ب(3-2)

في حين فاز مستقبل المرسى في صفاقس على النقل الصفاقسي (3-0).