ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه

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17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018
شطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوجبات السريعة التي يقال إنها طعامه المفضل من قائمة مأكولاته، وقرر اتباع نظام غذائي صحي وسليم.
ونقلت بلومبرغ عن أحد مصادرها أن ترامب لوحظ وهو يأكل البرغر آخر مرة قبل أسبوعين.
جاء هذا التحول في طابع غذاء ترامب، بعد أن أظهر أول فحص طبي رئاسي خضع له في جانفي الماضي، أن وزنه البالغ 108,4 كيلوغرام، يقل بـ400 غرام فقط عن مؤشر السمنة الذي حددته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها،
وأوصى روني جاكسون وهو طبيب ترامب الخاص، بالتقليل من تناول الدهون والكربوهيدرات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
وذكرت بلومبيرغ، أنه رغم انصياعه لتوصيات الطبيب، منح ترامب نفسه بعض التسهيلات وتناول قطعة من لحم الخنزير المقدد على الفطور في أحد أيام الأسبوع الماضي.
وكان جاكسون قد أبلغ الصحفيين في وقت سابق بتفاصيل التقرير الطبي حول صحة ترامب، مؤكدا أنه "سليم تماما"، ودحض المزاعم التي تتحدث عن معاناة الرئيس الأمريكي من أحد الأمراض النفسية.
شطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوجبات السريعة التي يقال إنها طعامه المفضل من قائمة مأكولاته، وقرر اتباع نظام غذائي صحي وسليم.
ونقلت بلومبرغ عن أحد مصادرها أن ترامب لوحظ وهو يأكل البرغر آخر مرة قبل أسبوعين.
جاء هذا التحول في طابع غذاء ترامب، بعد أن أظهر أول فحص طبي رئاسي خضع له في جانفي الماضي، أن وزنه البالغ 108,4 كيلوغرام، يقل بـ400 غرام فقط عن مؤشر السمنة الذي حددته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها،
وأوصى روني جاكسون وهو طبيب ترامب الخاص، بالتقليل من تناول الدهون والكربوهيدرات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
وذكرت بلومبيرغ، أنه رغم انصياعه لتوصيات الطبيب، منح ترامب نفسه بعض التسهيلات وتناول قطعة من لحم الخنزير المقدد على الفطور في أحد أيام الأسبوع الماضي.
وكان جاكسون قد أبلغ الصحفيين في وقت سابق بتفاصيل التقرير الطبي حول صحة ترامب، مؤكدا أنه "سليم تماما"، ودحض المزاعم التي تتحدث عن معاناة الرئيس الأمريكي من أحد الأمراض النفسية.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018