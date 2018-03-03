النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم

رده على بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم الذي اصدرته امس الجمعة اعتبر فريق النجم الساحلي " ان ملف الشكاية التي قدمها قد تعهدت به النيابة العمومية وبالتالي فان البلاغ (بلاغ الجامعة) يعتبر إصرارا من المكتب الجامعي على التدخل في شؤون القضاء ومحاولة منه للتأثير عليه من خلال الخوض في تفاصيل ذات أهمية قصوى في مسار الشكاية دون القيام بإجراءات عملية من شأنها إثبات حسن نية الجامعة في تعاملها مع الملف بصفة جدّية والاقتصار على مجرد تصريحات المشتكى بهم وكأنها حقيقة مطلقة دون انتظار نتيجة التساخير الضرورية التي طالب بها النجم والتي لا يمكن بتاتا التمكن منها إلاّ باللجوء إلى أجهزة الدولة مرورا بالنيابة العمومية .." حسب ما جاء في نص البيان الذي اصدره مكتب الاعلام لفريق النجم ظهر اليوم السبت.

وياتي هذا البلاغ الجديد على خلفية المباراة المؤجلة من الجولة 18 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي انتصر فيها الترجي بملعب رادس على النجم الساحلي في الوقت البديل بنتيجة 2/3 وشهدت بالخصوص حالة من الاحتقان والمشاهد غير الرياضية فوق ارضية الميدان واحداث عنف فوق المدارج وخارج الملعب بما استدعى تدخلا من رجال الامن.

وفي قرار مستعجل اوقفت الجامعة التونسية لكرة القدم حكم مباراة الكلاسيكو كريم الخميري الى غاية نهاية الموسم الجاري فيما تقدم النجم بملف شكاية في الامر الى القضاء.

واوضح النجم في بلاغه اليوم "رغم تحفظ النجم في بلاغه الأخير من الناحية الشكلية على طريقة تعامل الجامعة مع منظوريها في إصدار المراسلات والبلاغات فيبدو أن المكتب الجامعي مصر على سياسة الهروب إلى الأمام بتمسكه بنفس الشكليات" موضحا " ان استدعاء المشتكى بهم من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم للحصول على تصريحات سبق لهم ذكرها في وسائل الإعلام المختلفة ودون أن تكون مدعّمة بأدلّة لرفع الشبهة بصفة قاطعة لا يمـثل أي إضافة إلى الملـف بل هـو محاولة يائسة لاستبـلاه الرأي العام الرياضي وتعويم الملف ومجرّد مسرحية سيئة الإخراج ويجعـل بلاغ الجامعة غـير ذي جـدوى وإشارة لطـمئـنـة الأذرع الفاسدة داخل وخارج هياكـلها تهدف من ورائه الى التقليل من جديّة ووجاهة القضيّة التّي رفعها النجم الساحلي".

وعبر النجم الرياضي الساحلي بالمناسبة عن "استغرابه من عدم استدعاء أشخاص فاعلين في الإدارة الوطـنيـة للتحكـيم ومن خارجها يعـرفـهم القـاصي والداني ويقـع تـشريـكهـم في اتخـاذ القـرارات والتعيينات ويتصلون بالحكام بسبب وبغير سبب .." حسب نص البيان.

وقال النجم " ان الموقف السلبي للجامعة في التعامل مع هذا الملف المصيري لكرة القدم التونسية يعطي الأعذار الكافية والضرورية لبعض الحكام ومساعديهم لتبريـر أخطائهم على أساس أخطاء تقديـرية على غـرار ما حصل في العديد من المباريات وآخرها ما جدَ أمس (الجمعة) في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير عشيّة صدور بلاغ الجامعة (فوز الترجي على مضيفه الاتحاد المنستيري 1/صفر) .. وهو بمثابة صكّ على بياض و حصانة للمنظومة الفاسدة للتمادي في نفس المنهج المضّر بسمعة كرة القدم التونسية والذّي يهدّد السلم الإجتماعي في البلاد" حسب ما جاء في البلاغ.

واكد النجم " أنّ ردود الجامعة التونسية لكرة القدم تزيد جمعية النجم الرياضي الساحلي إصرارا على المضي قدما بهذا الملف على جميع الواجهات المتاحة وطنيا ودوليا وذلك لمصلحة كرة القدم التونسية وقناعة بأنّ الجامعـة وهـياكـلها أصبحـت عاجـزة عن إصلاح مـنظـومة فـاسـدة تغـلغلت وتمكّنت من خيوط اللعبة .. إلى حدّ اليقين بأنّ الجامعة أصبحت شريكا متواطئا معها وذلك من خلال مواقفها السلبية في التعاطي مع هذا الموضوع".

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت يوم امس الجمعة في بلاغ انها " قامت باستدعاء الحكم كريم الخميري وكامل الطاقم التحكيمي والمراقبين والمنسق العام (الذي ادار مباراة الكلاسيكو بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي) .. الذين نفوا نفيا قطعيا التعرض لاي تاثيرات خارجية عبر الاتصال بهم من اجل تغيير متعمد لنتيجة المباراة واكدوا جميعا عدم تعرضهم لاي اكراه او ترغيب او رشوة او محاولة رشوة باي وسيلة كانت".

واوضح البلاغ " نفى كل من وقع سماعهم بشدة تعرضهم لاي تاثيرات خارجية لا من اي مسؤول من الجامعة ولا من الرابطة ولا من الادارة الوطنية للتحكيم ولا من اي شخص مهما كان انتسابه لاي هيكل او جمعية رياضية .. كما تمسك طاقم التحكيم بانه لم ترد على اي منهم اي مكالمة هاتفية بين الشوطين من اي مسؤول .. وانهم مستعدون لكل انواع التثبت والتقصي".

وفي ذات البلاغ دعت الجامعة " الجميع الى احترام الحكام ومختلف الهياكل والخروج من مربع الاتهامات المبنية على الشك والتخمين والحسابات الضيقة التي تساهم في تاجيج العنف والنزعة الجهوية"

ودعت الجامعة "كل من يملك ملفا ان يتقدم به دون تردد لاجراء ما يتعين من اجراءات قانونية صارمة .. مهما كانت صفته " على حد تعبير البيان.

وقالت " انه في اطار واجباتها الادبية والقانونية سوف تمد كل الجهات الوطنية المعنية والاتحاد الدولي لكرة القدم بكل التقارير والتحريرات المصاحبة الخاصة بهذا الملف".

ويشار الى ان جامعة كرة القدم كانت قد اعلنت في بلاغ الاسبوع الماضي عن رفض رئيس النجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين الحضور الى مقر الجامعة على إثر الاستدعاء الذي وجهته له "من اجل تقديم معطيات ومؤيدات بخصوص الاتهامات المضمنة في بلاغ الفريق (النجم) .. وفي بعض التصريحات في مختلف وسائل الإعلام"

وأكدت وقتها أنها " ستتعامل بكل جدية وصرامة مع أي ملف جدي يقدم لها مدعما بمعطيات ومؤيدات حتى تقوم بكل الإجراءات القانونية الرياضية والقضائية الضرورية..." محذرة في ذات الوقت من

"أي محاولة لتشويه كرة القدم التونسية دون أدلة مادية" ومعتبرة ان " أي تشويه دون مؤيدات ودون صدور قرار إدانة صريح من الجهات المختصة يعد تشويها يمس من الراية الوطنية وبسمعة تونس دوليا..." على حد تعبيرها.

كما افادت أنها سترسل إلى الاتحاد الدولي كامل المعطيات والتفاصيل المتعلقة بهذا الملف من تاريخ المقابلة المعنية مرورا ببلاغ النجم الساحلي وتصريحات مسؤوليه واعتذار رئيسه عن الحضور بحجة ايداعه لقضية عدلية في الموضوع.. داعية بالمناسبة " الجميع الى النأي بكرة القدم التونسية عن كل استحقاق انتخابي سياسي خاصة مع اقتراب العديد من المواعيد السياسية المهمة" وفق نص البلاغ.

وات