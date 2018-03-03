تونس تدين بشدة الهجمات الإرهابية في العاصمة البوركينية واغادوغو

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أدانت تونس بشدة الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة البوركينية واغادوغو أمس الجمعة، والتي استهدفت مقر قيادة أركان الجيش البوركيني، بالإضافة إلى سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي، لتخلف عددا من القتلى والمصابين في صفوف القوات البوركينية.
وعبرت تونس، في بيان صادر اليوم السبت عن وزارة الشؤون الخارجية، عن تضامنها مع السلطات البوركينية في التصدي لظاهرة الارهاب، وتعاطفها مع فرنسا في مواجهة التهديدات التي طالت مصالحها الدبلوماسية في واغادوغو، متقدمة بخالص عبارات التعازي والمواساة لأهالي الضحايا البوركينيين، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
كما جددت تونس دعوة المجتمع الدولي، إلى بذل مزيد من الجهود لدعم التعاون والتنسيق لمواجهة كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب ومحاصرتها وتجفيف منابعها.
وأفادت الوزارة في بيانها، بأن كل أفراد الجالية التونسية والدبلوماسيين التونسيين العاملين بالسفارة التونسية بواغادوغو بخير، ولم يلحقهم أي أذى جراء الأحداث الدائرة هناك.
يذكر أن العاصمة البوركينية واغادوغو شهدت صباح أمس الجمعة، سلسلة من الهجمات الإرهابية من قبل مجموعات مسلحة، استخدمت فيها سيارة مفخخة وإطلاق نار كثيف، واستهدفت مقر قيادة الجيش والسفارة والمعهد الفرنسيين، وأسفرت عن مقتل حوالي ثلاثين شخصا وإصابة عشرات آخرين، دون أن يكون من بين الضحايا فرنسيين.
أدانت تونس بشدة الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة البوركينية واغادوغو أمس الجمعة، والتي استهدفت مقر قيادة أركان الجيش البوركيني، بالإضافة إلى سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي، لتخلف عددا من القتلى والمصابين في صفوف القوات البوركينية.
وعبرت تونس، في بيان صادر اليوم السبت عن وزارة الشؤون الخارجية، عن تضامنها مع السلطات البوركينية في التصدي لظاهرة الارهاب، وتعاطفها مع فرنسا في مواجهة التهديدات التي طالت مصالحها الدبلوماسية في واغادوغو، متقدمة بخالص عبارات التعازي والمواساة لأهالي الضحايا البوركينيين، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
كما جددت تونس دعوة المجتمع الدولي، إلى بذل مزيد من الجهود لدعم التعاون والتنسيق لمواجهة كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب ومحاصرتها وتجفيف منابعها.
وأفادت الوزارة في بيانها، بأن كل أفراد الجالية التونسية والدبلوماسيين التونسيين العاملين بالسفارة التونسية بواغادوغو بخير، ولم يلحقهم أي أذى جراء الأحداث الدائرة هناك.
يذكر أن العاصمة البوركينية واغادوغو شهدت صباح أمس الجمعة، سلسلة من الهجمات الإرهابية من قبل مجموعات مسلحة، استخدمت فيها سيارة مفخخة وإطلاق نار كثيف، واستهدفت مقر قيادة الجيش والسفارة والمعهد الفرنسيين، وأسفرت عن مقتل حوالي ثلاثين شخصا وإصابة عشرات آخرين، دون أن يكون من بين الضحايا فرنسيين.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018