تونس تدين بشدة الهجمات الإرهابية في العاصمة البوركينية واغادوغو

أدانت تونس بشدة الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة البوركينية واغادوغو أمس الجمعة، والتي استهدفت مقر قيادة أركان الجيش البوركيني، بالإضافة إلى سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي، لتخلف عددا من القتلى والمصابين في صفوف القوات البوركينية.

وعبرت تونس، في بيان صادر اليوم السبت عن وزارة الشؤون الخارجية، عن تضامنها مع السلطات البوركينية في التصدي لظاهرة الارهاب، وتعاطفها مع فرنسا في مواجهة التهديدات التي طالت مصالحها الدبلوماسية في واغادوغو، متقدمة بخالص عبارات التعازي والمواساة لأهالي الضحايا البوركينيين، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما جددت تونس دعوة المجتمع الدولي، إلى بذل مزيد من الجهود لدعم التعاون والتنسيق لمواجهة كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب ومحاصرتها وتجفيف منابعها.

وأفادت الوزارة في بيانها، بأن كل أفراد الجالية التونسية والدبلوماسيين التونسيين العاملين بالسفارة التونسية بواغادوغو بخير، ولم يلحقهم أي أذى جراء الأحداث الدائرة هناك.

يذكر أن العاصمة البوركينية واغادوغو شهدت صباح أمس الجمعة، سلسلة من الهجمات الإرهابية من قبل مجموعات مسلحة، استخدمت فيها سيارة مفخخة وإطلاق نار كثيف، واستهدفت مقر قيادة الجيش والسفارة والمعهد الفرنسيين، وأسفرت عن مقتل حوالي ثلاثين شخصا وإصابة عشرات آخرين، دون أن يكون من بين الضحايا فرنسيين.