النادي الإفريقي يقرر مقاضاة سليم الرياحي

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انعقدت اليوم السبت الجلسة العامة غير العادية للنادي الإفريقي، لعرض التعديلات التي ستطرأ على القانون الأساسي للجمعية.
حضر الجلسة 166 عضوا رفضوا المصادقة على التقرير المالي الذي أعده الرئيس المتخلي سليم الرياحي، والذي تضمن عجزا بــ97 مليارا، من بينها 83 مليون دينار لفائدة سليم الرياحي نفسه.
كما صوّت الأعضاء بالإجماع لصالح مقاضاة سليم الرياحي وبقية أعضاء الهيئة المديرة السابقة نظرا لما تضمنه التقرير المالي من عديد الإخلالات، إضافة إلى غياب الوثائق الرسمية التي تُثبت حقيقة الأرقام التي تمّ عرضها في التقرير.
من جهة أخرى تقرّر في اعقاب أشغال الجلسة العامة غير العادية أن تُجرى الجلسة العامة الانتخابية للنادي الإفريقي يوم 20 أو 27 ماي القادم.
وسيتم غلق باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية يوم 5 ماي كما تقرر بطلب من الأعضاء الحاضرين تأجيل التصويت على مشروع القانون الأساسي الجديد للجمعية إلى يوم 1 ماي القادم.
انعقدت اليوم السبت الجلسة العامة غير العادية للنادي الإفريقي، لعرض التعديلات التي ستطرأ على القانون الأساسي للجمعية.
حضر الجلسة 166 عضوا رفضوا المصادقة على التقرير المالي الذي أعده الرئيس المتخلي سليم الرياحي، والذي تضمن عجزا بــ97 مليارا، من بينها 83 مليون دينار لفائدة سليم الرياحي نفسه.
كما صوّت الأعضاء بالإجماع لصالح مقاضاة سليم الرياحي وبقية أعضاء الهيئة المديرة السابقة نظرا لما تضمنه التقرير المالي من عديد الإخلالات، إضافة إلى غياب الوثائق الرسمية التي تُثبت حقيقة الأرقام التي تمّ عرضها في التقرير.
من جهة أخرى تقرّر في اعقاب أشغال الجلسة العامة غير العادية أن تُجرى الجلسة العامة الانتخابية للنادي الإفريقي يوم 20 أو 27 ماي القادم.
وسيتم غلق باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية يوم 5 ماي كما تقرر بطلب من الأعضاء الحاضرين تأجيل التصويت على مشروع القانون الأساسي الجديد للجمعية إلى يوم 1 ماي القادم.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018