عين دراهم: ندوة حول دور المواطن و الاعلام في تطوير و تركيز مقاربة شرطة الجوار

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم :

بتنظيم من جمعية المواطنة و التنمية بالشمال الغربي التأمت بمدينة عين دراهم ندوة حول دور المواطن و الاعلام في تطوير و تركيز مقاربة شرطة الجوار بفرنانة .

الندوة تضمنت مداخلتين الاولى حول مقاربة شرطة الجوار و حقوق الانسان و الثانية حول دور الاعلام في تطوير مقاربة شرطة الجوار .

و اكد الحضور على ضرورة التفاعل الايجابي بين جميع المتدخلين من أجل بناء منظومة أمنية متكاملة تخلق تصالحا بين الامني و المواطنة و تقوم على أساس التكامل كل من موقعه من اجل خلق مناخ آمن و مجتمع متكامل ينبني على الديمقراطية و التشاركية .