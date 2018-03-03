الطبوبي: اتحاد الشغل مصيبة على كل الخونة و "البيوعة "

الشروق وان لاين - سفيان الأسود :

خلال افتتاحه لمؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وجه نورالدين الطبوبي رسائل قوية الى كل الأطراف في السلطة وفي الأحزاب الحاكمة الطبوبي قال امام النقابيين ان الاتحاد سيكون مصيبة كبرى على كل الخونة ومن أسماهم "بالبيوعة " .وقال الطبوبي انه عندما يتحدث ويتكلم فانه لن يستأذن احد وأضاف ان الاتحاد العام التونسي للشغل لا يستهدف اي طرف مشددا على ان الايادي المرتعشة لن تكون قادرة على إيجاد الحلول والنهوض بتونس .وقال ان الاتحاد سيبقى قوة خير واقتراح وسيدافع بقوة على القطاع العام وعلى كل المطالَب المشروعة لكل التونسيين وشن الطبوبي هجوما على حزب آفاق الذي سعى الى التفويت في المؤسسات العمومية وخاصة وكالة التبغ