المروجات: إيقاف مجموعة من الأشخاص مورطين في قضايا سرقة وإفتكاك متاع الغير

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها بعد ظهر اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام، قامت منطقة الأمن الوطني بالمروجات ولاية بنعروس يوم 02 مارس 2018 بإيقاف 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 26 و32 سنة قاطنين بولايتي بنعروس والقصرين من أجل تورّطهم في قضايا كالآتي:

- إفتكاك متاع الغير تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض وإستعمال العنف الشديد.

- سرقة سيارة والمشاركة في ذلك.

- السرقة بالخلع من داخل محل مسكون.

- مسك أشياء مجهولة المصدر.

- مسك عملة مزيفة وهضم جانب موظف.

تمّ الإحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.