مظاهرات في أوكرانيا والشرطة تعتقل أكثر من 100 شخص

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احتجزت الشرطة الأوكرانية نحو 100 شخص، صباح اليوم السبت، خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين قرب مبنى "الرادا" كما أصيب ستة متظاهرين وأربعة من رجال الشرطة.
وقال رئيس قسم الشرطة في العاصمة الأوكرانية كييف، آندريه كريششينكو، لقناة "112 أوكرانيا": "رداً على أعمال الشغب وحرق الإطارات قامت الشرطة بالتصدي…في الوقت الراهن، هناك معلومات تشير إلى إصابة ستة أشخاص نقلوا لتلقي العلاج، كما أصيب أربعة من أفراد الشرطة. وتم اعتقال 50 شخصا".بينما أعلنت الشرطة أن عدد الموقوفين وصل إلى أكثر من 100 شخص.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن الشرطة أرادت تفتيش خيم المتظاهرين أمام مجلس "الرادا" (البرلمان الأوكراني)، ولكن المتظاهرين قاوموا، بالتصادم مع رجال الشرطة، مما أدى إلى نشوب صراح ووقوع إصابات بين الطرفين.
وأكد مدير قسم الاتصال بوزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا أرتيم شيفتشينكو لقناة 112 أوكرانيا، أن الشرطة انتشرت بالقرب من مبنى "الرادا" وتحقق في العديد من القضايا الجنائية. كما أن الشرطة وجدت قنابل يدوية لدى المتظاهرين. بينما أعلنت الشرطة في وقت سابق من اليوم أن الشرطة أوقفت نحو 50 شخصاً.
احتجزت الشرطة الأوكرانية نحو 100 شخص، صباح اليوم السبت، خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين قرب مبنى "الرادا" كما أصيب ستة متظاهرين وأربعة من رجال الشرطة.
وقال رئيس قسم الشرطة في العاصمة الأوكرانية كييف، آندريه كريششينكو، لقناة "112 أوكرانيا": "رداً على أعمال الشغب وحرق الإطارات قامت الشرطة بالتصدي…في الوقت الراهن، هناك معلومات تشير إلى إصابة ستة أشخاص نقلوا لتلقي العلاج، كما أصيب أربعة من أفراد الشرطة. وتم اعتقال 50 شخصا".بينما أعلنت الشرطة أن عدد الموقوفين وصل إلى أكثر من 100 شخص.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن الشرطة أرادت تفتيش خيم المتظاهرين أمام مجلس "الرادا" (البرلمان الأوكراني)، ولكن المتظاهرين قاوموا، بالتصادم مع رجال الشرطة، مما أدى إلى نشوب صراح ووقوع إصابات بين الطرفين.
وأكد مدير قسم الاتصال بوزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا أرتيم شيفتشينكو لقناة 112 أوكرانيا، أن الشرطة انتشرت بالقرب من مبنى "الرادا" وتحقق في العديد من القضايا الجنائية. كما أن الشرطة وجدت قنابل يدوية لدى المتظاهرين. بينما أعلنت الشرطة في وقت سابق من اليوم أن الشرطة أوقفت نحو 50 شخصاً.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018