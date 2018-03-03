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مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني:
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة يوم أمس بطاقة ايداع بالسجن في حق عون تابع لاقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة بتهمة التورط في الربط غير القانوني للماء لعدد من المواطنين باستعمال معدات وتجهيزات مسروقة من الصوناد وقد اكد مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الابتدائية بقفصة ان القضية انطلقت بعد ورود معلومة على الجهات الأمنية مفادها وجود عون تابع للصوناد بقفصة يعمد بطرق غير قانونية الى ربط بعض المنازل بالماء وبعد التحري والمتابعة تم الإذن بالقبض عليه وتحرير محضر في الغرض كما تم عرض المتهم على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة والذي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حقه بتهمة تورطه في عمليات سرقة تجهيزات ومعدات و عدادات يستعملها في عمليات ربط الماء بطرق غير قانونية وللاشارة فإن مثل هذه الحالات تكررت بصفة كبيرة ومن شأنها أن تكون من أسباب إنقطاع الماء على عديد الاحياء بالجهة .
مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني:
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة يوم أمس بطاقة ايداع بالسجن في حق عون تابع لاقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة بتهمة التورط في الربط غير القانوني للماء لعدد من المواطنين باستعمال معدات وتجهيزات مسروقة من الصوناد وقد اكد مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الابتدائية بقفصة ان القضية انطلقت بعد ورود معلومة على الجهات الأمنية مفادها وجود عون تابع للصوناد بقفصة يعمد بطرق غير قانونية الى ربط بعض المنازل بالماء وبعد التحري والمتابعة تم الإذن بالقبض عليه وتحرير محضر في الغرض كما تم عرض المتهم على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة والذي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حقه بتهمة تورطه في عمليات سرقة تجهيزات ومعدات و عدادات يستعملها في عمليات ربط الماء بطرق غير قانونية وللاشارة فإن مثل هذه الحالات تكررت بصفة كبيرة ومن شأنها أن تكون من أسباب إنقطاع الماء على عديد الاحياء بالجهة .
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018