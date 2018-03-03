قفصة: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون"صوناد" تورط في سرقة الماء

مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني:

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة يوم أمس بطاقة ايداع بالسجن في حق عون تابع لاقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة بتهمة التورط في الربط غير القانوني للماء لعدد من المواطنين باستعمال معدات وتجهيزات مسروقة من الصوناد وقد اكد مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الابتدائية بقفصة ان القضية انطلقت بعد ورود معلومة على الجهات الأمنية مفادها وجود عون تابع للصوناد بقفصة يعمد بطرق غير قانونية الى ربط بعض المنازل بالماء وبعد التحري والمتابعة تم الإذن بالقبض عليه وتحرير محضر في الغرض كما تم عرض المتهم على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة والذي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حقه بتهمة تورطه في عمليات سرقة تجهيزات ومعدات و عدادات يستعملها في عمليات ربط الماء بطرق غير قانونية وللاشارة فإن مثل هذه الحالات تكررت بصفة كبيرة ومن شأنها أن تكون من أسباب إنقطاع الماء على عديد الاحياء بالجهة .