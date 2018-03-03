دعوة الائمة المترشحين للإنتخابات البلدية إلى التخلي مؤقتا عن مهامهم في الإمامة

أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، اليوم السبت بولاية توزر، أنه في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تحييد المساجد وإبعادها عن التوظيف السياسي والحزبي إستعدادا للانتخابات البلدية يوم 6 ماي 2018 ، وتكريسا للفصل السادس من الدستور، تمت دعوة الائمة المترشحين للإنتخابات إلى التخلي مؤقتا عن مهامهم في الإمامة.

وأبرز عظوم، في تصريح اعلامي لدى إشرافه على الندوة الإقليمية "المسجد بين الوظيفة والتوظيف"، أهمية الموضوع الذي تتناوله الندوة وارتباطه بالظرف الراهن لتونس باعتبارها مقبلة على الإنتخابات البلدية، وهو ما يتطلب من إئمة المساجد الإضطلاع بدور إيجابي وحيادي، عبر تبسيط مفهوم الديمقراطية وإبراز أهميتها في المجتمعات الحديثة، مع تفادي الدعاية الى حزب أو توجه سياسي بعينه.

وأضاف أن الغاية الأساسية للمسجد هي تعبدية، فضلا عن غاياته الدنيوية من خلال التطرق إلى الشأن العام في إطار المصلحة العامة التي تهم الجميع وتمس المواطن، بصرف النظر عن انتماءاته ومعتقداته.

كما أكد في سياق آخر، شروع الوزارة في الإعداد لموسم الحج، مع الحرص على تدارك النقائص التنظيمية التي تم تسجيلها في الموسم الفارط، مضيفا أنه من المنتظر أن تكون قائمات الحجيج جاهزة قبل حلول شهر رمضان المعظم، مع فتح الشبابيك الموحدة لفائدتهم في منتصف شهر أفريل القادم.

وبخصوص المساجد الخارجة عن السيطرة، نفى الوزير وجود مساجد تسيرها إطارات دينية غير معينة من قبل الوزارة، لافتا من جهة أخرى، إلى ضعف الإمكانيات المخصصة لصيانة المساجد وترميمها والتي تناهز 1,400 مليون دينار، رغم وجود العديد منها المتداعية و الآيلة للسقوط، والتي تتطلب وفق تقديره تدخلا عاجلا.

وتطرقت مداخلات الندوة الإقليمية الموجهة للأئمة والوعاظ بولايات توزر وقبلي وقفصة، إلى مواضيع تتعلق بالخصوص بوظيفة المسجد وآليات التصدي لتوظيفه، وإبراز دور الإمام في إحياء الوظيفة التربوية والأخلاقية للمسجد، وضرورة أن يبتعد عن التعصب الفكري والديني وأن يتحلى بالإنفتاح على جميع أطياف المجتمع، ويعايش القضايا المطروحة في عصره ويعالجها بواقعية.

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