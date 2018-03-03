دعوة الائمة المترشحين للإنتخابات البلدية إلى التخلي مؤقتا عن مهامهم في الإمامة

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أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، اليوم السبت بولاية توزر، أنه في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تحييد المساجد وإبعادها عن التوظيف السياسي والحزبي إستعدادا للانتخابات البلدية يوم 6 ماي 2018 ، وتكريسا للفصل السادس من الدستور، تمت دعوة الائمة المترشحين للإنتخابات إلى التخلي مؤقتا عن مهامهم في الإمامة.
وأبرز عظوم، في تصريح اعلامي لدى إشرافه على الندوة الإقليمية "المسجد بين الوظيفة والتوظيف"، أهمية الموضوع الذي تتناوله الندوة وارتباطه بالظرف الراهن لتونس باعتبارها مقبلة على الإنتخابات البلدية، وهو ما يتطلب من إئمة المساجد الإضطلاع بدور إيجابي وحيادي، عبر تبسيط مفهوم الديمقراطية وإبراز أهميتها في المجتمعات الحديثة، مع تفادي الدعاية الى حزب أو توجه سياسي بعينه.
وأضاف أن الغاية الأساسية للمسجد هي تعبدية، فضلا عن غاياته الدنيوية من خلال التطرق إلى الشأن العام في إطار المصلحة العامة التي تهم الجميع وتمس المواطن، بصرف النظر عن انتماءاته ومعتقداته.
كما أكد في سياق آخر، شروع الوزارة في الإعداد لموسم الحج، مع الحرص على تدارك النقائص التنظيمية التي تم تسجيلها في الموسم الفارط، مضيفا أنه من المنتظر أن تكون قائمات الحجيج جاهزة قبل حلول شهر رمضان المعظم، مع فتح الشبابيك الموحدة لفائدتهم في منتصف شهر أفريل القادم.
وبخصوص المساجد الخارجة عن السيطرة، نفى الوزير وجود مساجد تسيرها إطارات دينية غير معينة من قبل الوزارة، لافتا من جهة أخرى، إلى ضعف الإمكانيات المخصصة لصيانة المساجد وترميمها والتي تناهز 1,400 مليون دينار، رغم وجود العديد منها المتداعية و الآيلة للسقوط، والتي تتطلب وفق تقديره تدخلا عاجلا.
وتطرقت مداخلات الندوة الإقليمية الموجهة للأئمة والوعاظ بولايات توزر وقبلي وقفصة، إلى مواضيع تتعلق بالخصوص بوظيفة المسجد وآليات التصدي لتوظيفه، وإبراز دور الإمام في إحياء الوظيفة التربوية والأخلاقية للمسجد، وضرورة أن يبتعد عن التعصب الفكري والديني وأن يتحلى بالإنفتاح على جميع أطياف المجتمع، ويعايش القضايا المطروحة في عصره ويعالجها بواقعية.
أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، اليوم السبت بولاية توزر، أنه في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تحييد المساجد وإبعادها عن التوظيف السياسي والحزبي إستعدادا للانتخابات البلدية يوم 6 ماي 2018 ، وتكريسا للفصل السادس من الدستور، تمت دعوة الائمة المترشحين للإنتخابات إلى التخلي مؤقتا عن مهامهم في الإمامة.
وأبرز عظوم، في تصريح اعلامي لدى إشرافه على الندوة الإقليمية "المسجد بين الوظيفة والتوظيف"، أهمية الموضوع الذي تتناوله الندوة وارتباطه بالظرف الراهن لتونس باعتبارها مقبلة على الإنتخابات البلدية، وهو ما يتطلب من إئمة المساجد الإضطلاع بدور إيجابي وحيادي، عبر تبسيط مفهوم الديمقراطية وإبراز أهميتها في المجتمعات الحديثة، مع تفادي الدعاية الى حزب أو توجه سياسي بعينه.
وأضاف أن الغاية الأساسية للمسجد هي تعبدية، فضلا عن غاياته الدنيوية من خلال التطرق إلى الشأن العام في إطار المصلحة العامة التي تهم الجميع وتمس المواطن، بصرف النظر عن انتماءاته ومعتقداته.
كما أكد في سياق آخر، شروع الوزارة في الإعداد لموسم الحج، مع الحرص على تدارك النقائص التنظيمية التي تم تسجيلها في الموسم الفارط، مضيفا أنه من المنتظر أن تكون قائمات الحجيج جاهزة قبل حلول شهر رمضان المعظم، مع فتح الشبابيك الموحدة لفائدتهم في منتصف شهر أفريل القادم.
وبخصوص المساجد الخارجة عن السيطرة، نفى الوزير وجود مساجد تسيرها إطارات دينية غير معينة من قبل الوزارة، لافتا من جهة أخرى، إلى ضعف الإمكانيات المخصصة لصيانة المساجد وترميمها والتي تناهز 1,400 مليون دينار، رغم وجود العديد منها المتداعية و الآيلة للسقوط، والتي تتطلب وفق تقديره تدخلا عاجلا.
وتطرقت مداخلات الندوة الإقليمية الموجهة للأئمة والوعاظ بولايات توزر وقبلي وقفصة، إلى مواضيع تتعلق بالخصوص بوظيفة المسجد وآليات التصدي لتوظيفه، وإبراز دور الإمام في إحياء الوظيفة التربوية والأخلاقية للمسجد، وضرورة أن يبتعد عن التعصب الفكري والديني وأن يتحلى بالإنفتاح على جميع أطياف المجتمع، ويعايش القضايا المطروحة في عصره ويعالجها بواقعية.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018