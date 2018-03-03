بئر الاحمر: حجز 3 تماثيل "نفرتيتي" والقبض على ثلاثة اشخاص

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

نجحت فرقة الابحاث والتفتيش بقفصة بعد تحولها الى ولاية تطاوين من حجز قطع اثرية تتمثل في تماثيل نفرتيتي بحوزة 3 اشخاص اصيلي معتمدية البئر الاحمر، وفق ما اكده مصدر مطلع ل"الشروق اون لاين".

وحسب ذات المصدر، فان الفرقة المذكورة وردت عليها معلومات في هذا الغرض فتحولت، مساء امس الجمعة، الى تطاوين وقامت بنصب كمين بالتعاون مع فرقة الابحاث والتفتيش بتطاوين، حيث اتصلت بالمتهمين وحددت معهم لقاء بمعتمدية البئر الاحمر بتعلة شراء القطع ليتم القبض عليهم.هذا وقد تم وتم الاحتفاظ بالمقبوض عليهم وتامين المحجوز لعرضه على الجهات المختصة.