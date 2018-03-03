شلغوم: الدين العمومي بلغ 9ر69 بالمائة من الناتج المحلي الخام موفى ديسمبر 2017

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بلغ الدين العمومي لتونس، موفى ديسمبر 2017، مستوى 9ر69 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 9ر61 بالمائة، لكامل سنة 2016، حسب نشرية حول الدين العمومي أصدرتها مؤخرا وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.
ومر قائم الدين من 5ر55921 مليون دينار خلال سنة 2016 إلى 7ر68073 م د، موفى ديسمبر 2017.
وناهز الدين الخارجي، موفى ديسمبر 2017، مبلغ 1ر46785 م د (أي ما يعادل نسبة 04ر48 بالمائة من الناتج المحلي الخام). ويتركب قائم هذا الدين الخارجي من 50 بالمائة من القروض المتعددة الأطراف و14 بالمائة من القروض الثنائية و36 بالمائة من قروض المتحصل عليها من السوق المالية الدولية.
بينما عادل الدين الداخلي لتونس مبلغ 6ر21288 م د أي ما يمثل نسبة 86ر21 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وينقسم هذا الدين أساسا إلى 59 بالمائة من رقاع الخزينة القابلة للتنظير و31 بالمائة من الإيداعات بالخزينة العمومية.
وبالتالي، سجلت خدمة الدين، نتيجة لذلك، تطورا لتمر من 3ر5198 م د، خلال 2016، لتصل إلى غاية 9ر7003 م د، موفى ديسمبر 2017.
وشهد الإقتراض الخارجي، بدوره، منحى تصاعدي بلغ 5ر8644 م د، موفى ديسمبر 2017، ليتضاعف بذلك مقارنة بسنة 2016 (5ر4013 م د). في حين تقلص الإقتراض الداخلي ليصل الى 6ر2680 م د، موفى ديسمبر 2017، مقابل 6ر3888 م د خلال 2016.
بلغ الدين العمومي لتونس، موفى ديسمبر 2017، مستوى 9ر69 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 9ر61 بالمائة، لكامل سنة 2016، حسب نشرية حول الدين العمومي أصدرتها مؤخرا وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.
ومر قائم الدين من 5ر55921 مليون دينار خلال سنة 2016 إلى 7ر68073 م د، موفى ديسمبر 2017.
وناهز الدين الخارجي، موفى ديسمبر 2017، مبلغ 1ر46785 م د (أي ما يعادل نسبة 04ر48 بالمائة من الناتج المحلي الخام). ويتركب قائم هذا الدين الخارجي من 50 بالمائة من القروض المتعددة الأطراف و14 بالمائة من القروض الثنائية و36 بالمائة من قروض المتحصل عليها من السوق المالية الدولية.
بينما عادل الدين الداخلي لتونس مبلغ 6ر21288 م د أي ما يمثل نسبة 86ر21 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وينقسم هذا الدين أساسا إلى 59 بالمائة من رقاع الخزينة القابلة للتنظير و31 بالمائة من الإيداعات بالخزينة العمومية.
وبالتالي، سجلت خدمة الدين، نتيجة لذلك، تطورا لتمر من 3ر5198 م د، خلال 2016، لتصل إلى غاية 9ر7003 م د، موفى ديسمبر 2017.
وشهد الإقتراض الخارجي، بدوره، منحى تصاعدي بلغ 5ر8644 م د، موفى ديسمبر 2017، ليتضاعف بذلك مقارنة بسنة 2016 (5ر4013 م د). في حين تقلص الإقتراض الداخلي ليصل الى 6ر2680 م د، موفى ديسمبر 2017، مقابل 6ر3888 م د خلال 2016.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018