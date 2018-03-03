الإنتخابات البلدية بصفاقس: هذه هي القائمات التي ستتنافس على البلدية الكبرى

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مكتب صفاقس – الشروق أون لاين –راشد شعور :
أسقط غربال الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات بصفاقس إثنين 4 قائمات مترشحة للإتنتخابات البلدية 2018 (1 حزبية و3 مستقلة عن صفاقس المدينة والصخيرة وعقارب) .
وعلى هذا الأساس ستتنافس على صفاقس المدينة 11 قائمة هي : النهضة ، نداء تونس ، حركة الشعب ، بني وطني ، حراك تونس ، التيار الديمقراطي ، الحزب الدستوري الحر ، الجبهة الشعبية ، الإتحاد المدني ، ونطف – مستقلة – و طريق الرفاه مستقلة كذلك، مما يعني أن المنافسة ستكون جدية وساخنة . كما أسقط غربال الهيئة الفرعية المستقلة بصفاقس واحد ،6 قائمات (4 مستقلة 1 ائتلافية و1 حزبية).
مكتب صفاقس – الشروق أون لاين –راشد شعور :
أسقط غربال الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات بصفاقس إثنين 4 قائمات مترشحة للإتنتخابات البلدية 2018 (1 حزبية و3 مستقلة عن صفاقس المدينة والصخيرة وعقارب) .
وعلى هذا الأساس ستتنافس على صفاقس المدينة 11 قائمة هي : النهضة ، نداء تونس ، حركة الشعب ، بني وطني ، حراك تونس ، التيار الديمقراطي ، الحزب الدستوري الحر ، الجبهة الشعبية ، الإتحاد المدني ، ونطف – مستقلة – و طريق الرفاه مستقلة كذلك، مما يعني أن المنافسة ستكون جدية وساخنة . كما أسقط غربال الهيئة الفرعية المستقلة بصفاقس واحد ،6 قائمات (4 مستقلة 1 ائتلافية و1 حزبية).
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018