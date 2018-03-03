الإنتخابات البلدية بصفاقس: هذه هي القائمات التي ستتنافس على البلدية الكبرى

مكتب صفاقس – الشروق أون لاين –راشد شعور :

أسقط غربال الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات بصفاقس إثنين 4 قائمات مترشحة للإتنتخابات البلدية 2018 (1 حزبية و3 مستقلة عن صفاقس المدينة والصخيرة وعقارب) .

وعلى هذا الأساس ستتنافس على صفاقس المدينة 11 قائمة هي : النهضة ، نداء تونس ، حركة الشعب ، بني وطني ، حراك تونس ، التيار الديمقراطي ، الحزب الدستوري الحر ، الجبهة الشعبية ، الإتحاد المدني ، ونطف – مستقلة – و طريق الرفاه مستقلة كذلك، مما يعني أن المنافسة ستكون جدية وساخنة . كما أسقط غربال الهيئة الفرعية المستقلة بصفاقس واحد ،6 قائمات (4 مستقلة 1 ائتلافية و1 حزبية).